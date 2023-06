ĐBQH Phạm Văn Hoà: Cân nhắc về luật Lực lượng an ninh, trật tự cơ sở nếu tăng chi ngân sách

Sáng 24/6, thảo luận về luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho biết, với 103.568 đơn vị cấp thôn, tổ dân phố tương ứng sẽ có 103.568 tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Tuy nhiên, dự thảo luật không quy định mỗi tổ có bao nhiêu thành viên mà giao cho trưởng công an xã quyết định, đồng thời HĐND cấp tỉnh quyết định mức chi phù hợp với điều kiện địa phương.

"Từ chỗ không quy định cụ thể nên rất khó tính tổng biên chế sẽ là bao nhiêu và chế độ chính sách, phụ cấp cũng không biết là bao nhiêu", ông Hòa băn khoăn.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà. Ảnh: Quốc hội

Ông Hoà tính toán, mỗi tổ khoảng 5 thành viên thì tổng số thành viên sẽ là 517.840 người, cao hơn con số 300.000 người mà Chính phủ báo cáo. Nếu chi bồi dưỡng mỗi thành viên bằng hệ số 1 mức lương cơ sở và các khoản khác thì trung bình mỗi thành viên được hưởng khoảng 2 triệu đồng/tháng. Như vậy, tổng cả nước phải chi 1.000 tỷ đồng mỗi tháng.

Bên cạnh đó, ông Hòa cho rằng, hiện nay ở thôn, tổ dân phố có nhiều lực lượng khác nhau nên nếu luật hóa chỉ được một bộ phận nhỏ, chủ yếu là công an xã dôi dư, tổ trưởng dân phố, đội trưởng, đội phó dân phòng thì cần cân nhắc.

Do đó, việc chỉ một bộ phận nhỏ lực lượng được hưởng chế độ chính sách theo quy định sẽ không công bằng với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, các tổ chức mặt trận, đoàn thể tại thôn, ấp… theo ông Hòa, sẽ gây tâm lý bất ổn, so bì.

Trong khi đó, hiện nay, các lực lượng trên đã và đang rất ổn định, cùng phối hợp hoạt động tốt với công an xã trong thực thi nhiệm vụ.

"Từ những thông tin trên, tôi đề nghị cấp thẩm quyền, Quốc hội, cơ quan soạn thảo cân nhắc có nên thông qua luật này hay không nếu tăng chi ngân sách, tăng biên chế và tổ chức bộ máy, không công bằng với các đối tượng khác cùng tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc", ông Hòa kiến nghị.

Chung nỗi lo tăng biên chế và chi ngân sách khi lập lực lượng này là lo lắng của đại biểu Trần Văn Tuấn, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang.

Ông Tuấn cho biết, theo quy định trên thì kinh phí hoạt động và trang thiết bị cơ sở vật chất của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chủ yếu là do ngân sách địa phương bảo đảm. Điều này không thực sự khả thi, nhất là đối với các địa phương chưa cân đối được ngân sách, trong khi nhu cầu về số lượng thành viên của tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại các thôn, tổ dân phố có thể ngày càng tăng do yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự.

Đại biểu Quốc hội Trần Văn Tuấn. Ảnh: Quốc hội

Cũng dẫn nội dung Tờ trình của Chính phủ, riêng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hiện nay cả nước là có 103.568 đơn vị cấp thôn, tổ dân phố, nếu như thành lập ở mỗi thôn ít nhất là 1 tổ bảo vệ an ninh, trật tự và bố trí ở mỗi tổ bảo vệ an ninh trật tự ít nhất là 3 thành viên gồm tổ trưởng, tổ phó và tổ viên thì cả nước sẽ có trên 300.000 người là thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Ông Tuấn đề xuất nghiên cứu luật hóa việc thành lập Quỹ hỗ trợ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do cấp xã trực tiếp huy động, quản lý và sử dụng.

Việc chi bồi dưỡng, hỗ trợ cho những người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở thôn, tổ dân phố sẽ chủ yếu huy động từ quỹ này, ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ cho những nơi khó khăn. Qua đó, nhằm thúc đẩy xã hội hóa trong huy động nguồn lực cho công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

Còn đại biểu Quàng Thị Nguyệt (đoàn Điện Biên) đề nghị, khi chính sách ban hành ra cần phải đảm bảo được thực thi trong thực tiễn.



Theo đó, cần tính toán quy định trong luật để đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách này đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, nhất là cân đối ngân sách trung ương để hỗ trợ cho các địa phương khó khăn về ngân sách, nhất là các tỉnh nghèo, tỉnh miền núi, biên giới.