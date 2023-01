Sáng 5/1, tại Kỳ họp bất thường lần 2 Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với các ông Phạm Bình Minh và ông Lê Minh Chuẩn, cựu Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Quốc hội cũng xem xét miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

Với ông Lê Minh Chuẩn, ngày 30/12/2022, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định cho vị này từ chức Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Ông Chuẩn cũng bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để HĐTV, một số lãnh đạo tập đoàn và đơn vị cấp dưới vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư một số dự án, trong quản lý, khai thác than tại tỉnh Quảng Ninh; nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, một số bị xử lý hình sự.

Ông Chuẩn sinh năm 1965 tại Thái Bình, vào Đảng năm 1993 và có chuyên môn Kỹ sư Khai thác mỏ hầm lò, Cử nhân Luật.

Giai đoạn 1988 – 2004, ông Chuẩn công tác tại Mỏ than Vàng Danh, đi từ công nhân qua các chức vụ, cao nhất là Phó Giám đốc. Năm 2005, vị này được bổ nhiệm Trưởng Ban Phát triển Mỏ than, Tổng Công ty Than Việt Nam. Hai năm tiếp theo, ông Chuẩn là Giám đốc Công ty Xây dựng Mỏ.

Từ 2007 – 2011, ông Chuẩn giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam kiêm Giám đốc Trung tâm Điều hành sản xuất than tại Quảng Ninh. Sau đó, ông được bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Gám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

Năm 2014, ông Lê Minh Chuẩn giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam. Ông là Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.