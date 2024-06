Đề nghị truy tố 2 đối tượng lưu hành tiền giả ở Bình Thuận

Khởi tố nhiều vụ án liên quan đến lưu hành tiền giả

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, chỉ trong 5 tháng vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã thụ lý điều tra và khởi tố 4 vụ án liên quan đến tiền giả. Điều này cho thấy loại tội phạm này đang diễn biến phức tạp, người dân cần nâng cao cảnh giác.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã thụ lý điều tra, khởi tố 4 vụ án với 11 bị can về tội "Tàng trữ, lưu hành tiền giả".

Cơ quan công an đã thu giữ 276.700.000 đồng tiền giả. Gần đây nhất, vào ngày 1/3, tại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng Trương Ngọc Minh đang tàng trữ 71 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng.

Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội thường là người lao động tự do hoặc không có nghề nghiệp ổn định, đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn. Thông qua mạng internet, các đối tượng đã đặt mua các loại tiền giả mệnh giá 200.000 đồng và 500.000 đồng rồi mang đi tiêu thụ.

Thủ đoạn phổ biến các đối tượng thường sử dụng là dùng tiền giả mệnh giá lớn mua hàng hóa giá trị nhỏ như nước giải khát, thuốc lá, vé số… để được thối lại bằng tiền thật hoặc để tiền giả xen lẫn với tiền thật khi mua hàng nhằm tránh bị phát hiện.