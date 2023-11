Đề nghị truy tố nhóm thanh, thiếu niên dàn trận hỗn chiến trong đêm khiến người dân khiếp sợ

Kết quả điều tra xác định, do có mâu thuẫn từ trước, đêm 10/2, nhóm do Trần Nguyễn Nhân Phú (15 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) khởi xướng, gồm Phú, Phan Đình Văn Phú (18 tuổi), Tống Phước Mỹ (17 tuổi), Phan Đình Văn Lộc (18 tuổi), Hồ Nguyễn Dũng (15 tuổi), Trần Văn Tiến, Võ Minh Hiếu, Lê Văn Vinh, Phan Đình Minh Hiếu (cùng 16 tuổi), Nguyễn Thanh Huy (15 tuổi, cùng trú phường Hòa Xuân) và Đặng Văn Quàng (18 tuổi, trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) tụ tập trên đường Thanh Hóa (phường Hòa Xuân) để đánh nhau với nhóm của Ngụy Trương Anh Khoa (14 tuổi, trú phường Hòa Xuân).

Thời điểm này, nhóm do Khoa cầm đầu, gồm Khoa, Nguyễn Hà Phước Vịnh (15 tuổi), Phan Minh Triết (14 tuổi), Nguyễn Thanh Tiến (16 tuổi), Phạm Gia Huy (15 tuổi, cùng trú phường Hòa Xuân), Nguyễn Trần Hoàn, Phạm Khánh Hưng, Trần Viết Tú (cùng 15 tuổi), Đoàn Bảo Lân (17 tuổi, cùng trú huyện Hòa Vang) cũng chuẩn bị hung khí đánh trả.

Nhóm đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: CACC

18h30 cùng ngày, 2 nhóm hẹn nhau đến đường Thanh Hóa (phường Hòa Xuân) để hỗn chiến. Trước khi đi, nhóm Phú chuẩn bị 15 vỏ chai thủy tinh, đao, câu liêm, còn nhóm Khoa cũng chuẩn bị vỏ chai nước ngọt làm hung khí. Tại điểm hẹn, hai nhóm cầm hung khí lao vào hỗn chiến, la hét, rượt đuổi nhau gây náo loạn cả khu phố khiến người dân khiếp sợ đóng kín cửa.

Do ít người hơn, nhóm Khoa yếu thế, lên xe máy bỏ chạy. Phú và cả nhóm lấy xe máy, cầm hung khí đuổi theo qua nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Hòa Xuân nhưng không được nên quay về trước Sân vận động Hòa Xuân tập trung thì gặp lực lượng tuần tra Công an phường Hòa Xuân nên bỏ chạy.

Truy xét nhanh trong đêm, Công an phường Hòa Xuân cùng Công an quận Cẩm Lệ triệu tập tất cả thanh thiếu niên làm việc. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Cẩm Lệ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can Đặng Văn Quàng, Phan Đình Văn Lộc, Phan Đình Văn Phú, Đoàn Bảo Lân và Tống Phước Mỹ về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Phan Minh Triết và Ngụy Trương Anh Khoa ở tuổi vị thành niên, được cơ quan điều tra thông báo về địa phương cư trú để quản lý, giáo dục, số còn lại đều bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".