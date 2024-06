Đề thi môn Văn tốt nghiệp THPT 2024 hơi dài, thí sinh vẫn làm kín 12 trang giấy

Đề thi môn Văn tốt nghiệp THPT năm 2024: Không khó nhưng hơi dài

Đúng 9h40 sáng 27/6, các sĩ tử tại điểm thi Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội bước ra khỏi điểm thi trong sự hân hoan chào đón của các tình nguyện viên và người thân. Trước đó ít phút tại đây có cơn mưa nặng hạt.

Nguyễn Khắc Anh Tuấn dù gãy ngón tay nhưng vẫn cố gắng làm tốt bài thi. Ảnh: Gia Khiêm

Được mẹ đến đón, em Nguyễn Khắc Anh Tuấn, học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ bị gãy ngón bàn tay phải đúng ngày dự thi cười tươi sau khi kết thúc môn thi. Chia sẻ với PV báo Dân Việt, Anh Tuấn cho biết: "Em viết bài có đau tay nhưng vẫn cố gắng làm được 8 trang vì trúng tủ đề thi".

Em Phạm Lê Hồng Minh nhận xét đề thi dễ làm. Ảnh: Gia Khiêm

Bước ra ngoài điểm thi với nụ cười tươi, bạn Phạm Lê Hồng Minh cho biết, đề thi cơ bản dễ làm. "Em hôm nay vui vì đề trúng tủ. Bình thường em chỉ làm tối đa 8 trang giấy thi nhưng hôm nay em làm được 11 trang. Đề có hơi dài chút nhưng em vui vì mình làm được. Em hy vọng với đề Ngữ văn em được khoảng hơn 8 điểm", Hồng Minh cười nói.

Em Trương Minh Ngọc nhận xét đề thi không quá khó và làm tới 12 trang giấy. Ảnh Gia Khiêm

Còn em Trương Minh Ngọc hy vọng bài thi của mình được 9 điểm. Theo Minh Ngọc, phần đọc hiểu có chút khó với thí sinh. "Bình thường em chỉ làm được 8 trang nay em làm hết 12 trang giấy thi. Em hài lòng với phần bài thi của mình", Minh Ngọc chia sẻ.

Đề thi môn Văn tốt nghiệp THPT năm 2024.

Các thí sinh phấn khởi vì "trúng tủ" với câu hỏi về bài thơ Đất nước

Nhiều thí sinh cho biết hoàn thành bài thi ở mức khá tốt, đề thi vừa sức có sự phân loại, quan trọng là đã "trúng tủ" phần câu hỏi liên quan bài thơ Đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Các thi sinh học chuyên Văn tự tin có thể đạt được 8-9 điểm với đề thi này, riêng các học sinh học nghề cho biết có thể đạt điểm trung bình 6-7 điểm. Các bạn học lực khá còn có thể đạt điểm cao hơn.

Thí sinh và phụ huynh vui mừng vì trúng tủ đề thi. Ảnh: Gia Khiêm

Cùng chung niềm hân hoan vì làm được bài thi, thí sinh Linh Lê (ở Hà Đông, Hà Nội), là thí sinh tự do, dự thi tại địa điểm Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ cho biết: "Em làm bài thi khá tốt. Đề thi vừa sức, có câu nghị luận văn học vào bài thơ Đất nước em đã ôn rất kỹ nên khi đọc bài thi cảm thấy tự tin hơn nên làm bài thi tốt hơn". Linh Lê tự tin chấm mình có thể đạt ít nhất 9 điểm đến 9+ với bài thi môn Văn.

Thí sinh Linh Lê (ở Hà Đông, Hà Nội), chia sẻ sau khi làm xong bài thi. Cclip: Thùy Anh

Vừa rời phòng thi, thí sinh Vũ Minh Đức, học sinh lớp 12C6, Trường Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hoài Đức, dự thi ở địa điểm thi Trường THPT huyện Hoài Đức đã lao ra ôm mẹ hét lớn: "Mẹ ơi, con trúng tủ rồi". Đức cho biết đề thi Văn có sự phân hóa cao, nhưng do ôn "trúng tủ" nên đề thi này với Đức khá vừa sức. Em tự tin mình có thể được 7-8 điểm.

Chị Lê Thị Vân, mẹ của thí sinh Vũ Minh Đức chia sẻ, do địa điểm thi cách nhà khá xa (18km) nên hôm qua sau khi làm thủ tục dự thi, chị cùng con trai thuê khách sạn ở cạnh địa điểm thi. "Tôi lo quá trình di chuyển lỡ như có gì bất lợi, mưa to hoặc va chạm giao thông, ảnh hưởng tới việc con dự thi nên phải thuê khách sạn ở ngay cạnh địa điểm thi. Cũng may mọi thứ đều thuận lợi cho tới bây giờ, con trai tôi cho biết cháu ôn 'trúng tủ'", chị Vân chia sẻ.

Nông Lê Kiều Trinh cùng nhóm bạn cổ vũ cho bạn Lê Trung Đức (áo trắng) trong kỳ thi THPT. Ảnh: Thùy Anh

Chia sẻ về cảm xúc lần đầu đưa con đi dự thi, chị Vân hài hước nói: "Hồi hộp còn hơn yêu lần đầu".

Bạn Nông Lê Kiều Trinh - sinh viên năm nhất Học viện Tài chính cùng với 2 người bạn thân cũng có mặt từ sáng sớm để cổ vũ cho thí sinh Lê Trung Đức - thí sinh tự do (bạn thân của Kiều Trinh). Lê Kiều Trinh mong muốn bạn của mình được tiếp sức để có thể hoàn thành tốt bài thi, đỗ đại học. Rời địa điểm thi, Lê Trung Đức cho biết, em làm bài khá tốt nhưng còn một ý chưa kết lại được. Đức khá nuối tiếc và cho biết em sẽ dồn sức cố gắng trong những phần thi tiếp theo.

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Anh, giáo viên môn Văn tại Hà Nội nhận xét: "Đề thi tốt nghiệp THPT 2024 được đánh giá là bám sát cấu trúc đề thi minh họa của Bộ GDĐT và vẫn giữ nguyên cấu trúc của đề thi tốt nghiệp THPT 2023. Học sinh trung bình có thể giải quyết được 5 – 6 điểm, học sinh khá có thể đạt được 7 điểm, mức 8 điểm trở lên có thể phân loại rõ ràng hơn đối tượng học sinh giỏi".

Chiều nay, thí sinh sẽ tiếp tục bước vào buổi thi thứ 2 với môn Toán trong thời gian 90 phút theo hình thức thi trắc nghiệm.

TS. Trịnh Thu Tuyết, nguyên giáo viên Văn Trường THPT Chu Văn An, giáo viên Hệ thống giáo dục HOCMAI bày tỏ: “Nhìn chung, đề thi Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 đảm bảo đúng các yêu cầu về nội dung, hình thức của một đề thi tốt nghiệp THPT, cũng phù hợp với yêu cầu cho một kỳ thi cuối cùng của Chương trình Giáo dục ra đời cách đây gần hai thập kỉ.

Hai phần Đọc hiểu và Làm văn trong đề đều theo mô hình cơ bản từ kỳ thi năm 2017 đến nay với cấu trúc, kiểu dạng và mức độ nhận thức trong các câu hỏi không có những bất ngờ vốn luôn bao hàm sự mới mẻ với thí sinh, không làm khó nhưng cũng không đem tới nhiều sự hứng thú, yếu tố vốn không nên thiếu khi tới với văn chương.

Khả năng phân loại của đề vẫn là sự phân loại của các mức độ đọc hiểu và cảm thụ văn bản, sự phân loại được ghi nhận bởi cách đánh giá tinh tế, chính xác của giám khảo”.