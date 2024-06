Tin đồn "lộ đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024": Bất ngờ danh tính và lời khai người đăng

Sau thông tin "lộ" đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024 gây xôn xao dư luận trước ngày thi, Bộ GDĐT đã trao đổi, đề nghị Bộ Công an hỗ trợ xác minh đối tượng đăng thông tin sai sự thật.

Được biết, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã tiến hành rà soát trên không gian mạng và đã phát hiện tài khoản tiktok "Mờ Quann" đăng tải 2 video chia sẻ nội dung liên quan đến thông tin lộ đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Chủ tài khoản Tiktok "Mờ Quann" là N.M.Q (SN 30/6/2006, HKTT Ứng Hoà, Hà Nội), là học sinh THPT tại Ứng Hoà.

Q. và bố tại trụ sở Công an địa phương làm rõ tin lộ đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: Chu Dũng

Ngay sau đó, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Công an huyện Ứng Hoà, Công an xã Quảng Phú Cầu mời Q và ông V (bố của Q) lên tại trụ sở Công an xã Quảng Phú Cầu làm việc.



Tại cơ quan công an, Q khai nhận một mình quản trị tài khoản tiktok "Mờ Quann" và bản thân Q cũng đang chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ngày 22/6, Q tình cờ đọc được thông tin về đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên kênh tiktok "Điểm Sáng Văn Học - 2024", Q nghĩ đề thi sẽ trùng với thông tin đăng tải. Vì vậy, Q đã tạo dựng video chia sẻ lại nội dung liên quan đến đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024 lên tài khoản tiktok của mình để mọi người có thể tham khảo. Ngoài ra, N.M.Q không có mục đích nào khác, không cố ý gây hoang mang dư luận.

Sau khi làm việc với cơ quan Công an, Q đã cam kết tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ thông tin vi phạm về đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên tài khoản tiktok "Mờ Quann" và cam kết sẽ không tái phạm.

Trước đó, tối ngày 25/6, một số hội nhóm học sinh trên mạng xã hội lan truyền thông tin lộ đề thi tốt nghiệp THPT 2024 các môn Văn, Toán và Ngoại ngữ. Ngay sau đó, các thí sinh khác liên tục phát tán ảnh chụp một số bài đăng, tin nhắn đề cập đến đề thi tốt nghiệp THPT 2024.

Với môn Văn, các trang nhóm này cho biết: Phần Đọc hiểu là đoạn văn không phải thơ. Nghị luận xã hội là nội dung đề cập tới chủ đề quốc gia vốn là nền tảng gây dựng hòa bình…

Với đề tiếng Anh, thông tin lan truyền cho rằng 7 câu ở bài đọc hiểu sẽ lấy từ một trang báo lớn của Mỹ đăng vào ngày 28/5, 5 câu khác "lấy của một trường đã từng ra đề cuối học kỳ 2 cách đây 4 năm". Với môn Toán, "30 câu đầu rất dễ, từ câu 33 khó dần... đỉnh điểm từ câu 36 là khó hẳn với nhiều dạng toán mới rất khó và lạ, 7 câu cuối rất khó...".

Để tránh gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến tâm lý của các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Bộ GDĐT đã đề nghị người dân không chia sẻ những thông tin sai sự thật. Các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, giả mạo, xuyên tạc sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.