Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 giữ ổn định về phương thức như năm 2021. Kỳ thi sẽ được tổ chức vào các ngày 7-8/7. Lịch cụ thể: Sáng 7/7, thí sinh dự thi môn Ngữ Văn; chiều 7/7, thí sinh dự thi môn Toán; sáng 8/7, thí sinh dự thi bài thi Khoa học Tự nhiên và bài thi Khoa học Xã hội; chiều 8/7, thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ. Chiều 6/7, thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi. Ngày 9/7 là ngày thi dự phòng.

Đây là lần đầu tiên Bộ GDĐT triển khai thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến. Theo đó, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi; thí sinh tự do thực hiện đăng ký dự thi trực tiếp tại Đơn vị đăng ký dự thi do Sở GDĐT quy định. Đến ngày 13/5, số thí sinh đăng ký dự thi đạt hơn một triệu thí sinh.

Theo Bộ GDĐT, tính tới thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi đang diễn ra theo đúng kế hoạch.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Phạm Hưng

Về công tác đề thi, phần mềm tổ chức thi đang là mối quan tâm của phụ huynh và học sinh sau vụ lộ đề thi Sinh tốt nghiệp THPT năm 2021. Mới đây, Bộ GDĐT đã có báo cáo công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, chuẩn bị ra đề thi như sau:

Kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi thi (Quyết định số 469/QĐ-BGDĐT ngày 11/02/2022) thực hiện nguyên tắc độc lập và phân định rõ trách nhiệm giữa các khâu trong xây dựng, quản lý ngân hàng câu hỏi thi: biên soạn, biên tập, thẩm định, định cỡ, lựa chọn và nhập dữ liệu câu hỏi.

Thực hiện rà soát ma trận đề thi của tất cả 15 môn thi, bảo đảm nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu lớp 12. Các nội dung kiến thức được tinh giản do tác động của dịch Covid-19 các năm học 2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022 sẽ không đưa vào đề thi năm nay. Đề thi tham khảo đã được công bố vào 31/3/2022 giúp các nhà trường, giáo viên, học sinh có định hướng phù hợp trong dạy, học, ôn tập để chuẩn bị tham gia Kỳ thi năm 2022.

Rà soát, hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi, lựa chọn câu hỏi đã có trong ngân hàng câu hỏi thi thi theo ma trận đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và viết bổ sung câu hỏi mới. Đến tháng 6/2022 cơ bản bảo đảm cả về số lượng, chất lượng để phục vụ công tác đề thi. Đặc biệt, Bộ thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật ở tất cả các khâu, nhất là khâu lựa chọn và nhập dữ liệu câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi thi.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2022 : Làm rõ trách nhiệm cá nhân tham gia Hội đồng ra đề thi

Về công tác ra đề thi: Hoàn thiện hướng dẫn quy trình ra đề thi bảo đảm khách quan, bảo mật để thực hiện các khâu soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh đề thi, đáp án; trong đó phân định rõ trách nhiệm của các cá nhân tham gia Hội đồng ra đề thi.

Phần mềm tổ chức thi: Thực hiện hoàn thiện, nâng cấp phần mềm hỗ trợ quản lý, tổ chức thi và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức thi. Hệ thống đã hỗ trợ tốt cho việc đăng ký dự thi của Kỳ thi theo hình thức trực tuyến. Tổ chức kiểm thử phần mềm hỗ trợ ra đề thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Trước đó, Bộ GDĐT cũng đã thông tin báo chí về vi phạm trong xây dựng đề thi môn Sinh học của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.



Theo Bộ GDĐT, trong quá trình tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, Bộ GDĐT đã ghi nhận một số yếu tố không bình thường liên quan đến việc luyện thi và đề thi môn Sinh học. Tháng 8/2021, Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo kiểm tra vấn đề này, đồng thời Bộ đã chủ động phối hợp cùng cơ quan công an thành lập Tổ công tác liên ngành để xác minh, làm rõ các yếu tố liên quan đến vụ việc. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tích cực phối hợp, làm việc cùng cơ quan điều tra của Bộ Công an về vấn đề này.

Kết quả xác minh, điều tra về vụ việc cho thấy có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi môn Sinh học Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Ngày 10/6/2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với bà Phạm Thị My (59 tuổi, cựu giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội) và ông Bùi Văn Sâm (73 tuổi, cựu giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội).

Hiện Bộ GDĐT đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an xem xét trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Lãnh đạo Bộ đã triển khai rà soát, điều chỉnh các khâu có liên quan, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra tới tất cả các khâu của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, hướng tới mục tiêu các kỳ thi được triển khai chặt chẽ, hiệu quả, an toàn.