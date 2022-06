Phạm Trần Kiên (sinh năm 1994) là cựu thành viên câu lạc bộ tranh biện Toastmasters tại New York đồng thời là Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh từ ĐH Canberra, Úc.



Phạm Trần Kiên - chàng trai mắc chứng ADHD đạt 8.5 IELTS

Nhìn Phạm Trần Kiên và nói chuyện cùng anh, người đối diện sẽ khó hình dung được rằng anh từng là trẻ mắc hội chứng ADHD (hội chứng rối loạn giảm chú ý). Được biết, những người mắc hội chứng ADHD thường không thể tập trung tâm trí vào bất kỳ việc gì quá 40 phút, điều này ảnh hưởng rất nhiều đến việc học cũng như những công việc yêu cầu mức độ tập trung cao. Với những trẻ mắc ADHD, việc học sẽ khó khăn hơn rất nhiều lần so với những trẻ bình thường khác.

Việc học bình thường đã khó, học tiếng Anh và đạt điểm số cao lại càng khó hơn với những người mắc chứng ADHD. Thế nhưng, Phạm Trần Kiên vẫn bền bỉ, nỗ lực không ngừng đã làm được điều khiến ai cũng ngỡ ngàng: Đạt 8.5 IELTS. Đây là kết quả khá khó khăn với người bình thường, với Kiên càng khó khăn gấp bội. Nó không những đòi hỏi một quá trình học tập không ngừng nghỉ để trau dồi kiến thức, kỹ năng mà còn cần sự kiên trì và những kế hoạch rèn luyện hợp lý.

Kiên bén duyên với hành trình chinh phục tiếng Anh.

Phạm Trần Kiên chia sẻ bí quyết: "Không chỉ riêng với IELTS mà với bất kỳ công việc nào thì yếu tố tiên quyết để tạo nên thành công, chính là sự chăm chỉ. Để đạt được số điểm 8.5 IELTS, trước tiên, bạn cần rèn luyện cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. "Bí kíp" để việc rèn luyện trở nên dễ dàng là hãy tìm cho mình những chủ đề yêu thích, đọc và viết thật nhiều về chủ đề đó. Khi bạn đã có hứng thú thì kiến thức sẽ được tiếp thu nhanh hơn và không còn bị nhàm chán".

Bên cạnh đó, Kiên cũng chia sẻ khó khăn lớn còn nằm ở chỗ không ngừng luyện tập để kéo dài thời gian tập trung của bản thân. Để tăng mức độ tập trung, anh phải rèn luyện liên tục. Một bí quyết nữa là khi làm bài, Kiên sẽ cố gắng hoàn thành trong khoảng 40 phút mà anh có thể tập trung nhất và để dành thời gian sau đó cho việc rà soát lại bài. Đây là những bí quyết để anh đạt được số điểm 8.5 IELTS.

Phạm Trần Kiên đang ấp ủ một dự án tiếng Anh mang tên'The Hidden K Club'.

Phạm Trần Kiên và Dự án tiếng Anh cho thanh niên Việt Nam

Thời gian gần đây, thầy giáo trẻ Phạm Trần Kiên đang ấp ủ một dự án tiếng Anh mang tên 'The Hidden K Club'. Đây sẽ là nơi quy tụ những bạn trẻ có khả năng tiếng Anh nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm để cùng nhau chia sẻ kiến thức và phát triển bản thân.

'The Hidden K Club' sẽ luôn có những buổi thuyết trình - tranh luận online hoàn toàn bằng tiếng Anh, diễn ra hằng tuần, về những chủ đề nổi bật trong xã hội đã được chọn lọc kỹ càng. Bên cạnh đó, vào mỗi tháng, 'thầy' Kiên sẽ mời những chuyên gia hoặc những người trẻ có nhiều thành tựu trong xã hội cả ở trong và ngoài Việt Nam góp mặt để giao lưu kiến thức và chia sẻ trải nghiệm. 'The Hidden K Club' không chỉ là một nơi để các bạn trẻ giao lưu, học hỏi lẫn nhau mà còn giúp họ nâng cao khả năng nói tiếng Anh, rèn luyện được sự tự tin cùng năng lực giao tiếp và có thêm nhiều kiến thức cũng như trải nghiệm. "Đồng thời, 'The Hidden K Club' cũng sẽ giống như một gia đình hỗ trợ lẫn nhau xuyên suốt hành trình cải thiện của từng thành viên", Kiên tâm sự.

Kiên vẫn đang nỗ lực với hướng đi của mình.

"Điều thôi thúc mình làm dự án này là vì một lần tình cờ thấy được bài kiểm tra tiếng Anh trong chương trình Thạc sĩ của một trường đại học tại Việt Nam. Điều đáng quan ngại là bài kiểm tra ấy sai chính tả tứ tung. Vì thế, mình đã ấp ủ dự định là sẽ triển khai một dự án như thế này để qua đó có thể giúp những bạn trẻ trau dồi và phát triển khả năng tiếng Anh, giúp các bạn được học và giao tiếp tiếng Anh chuẩn để có thêm nhiều cơ hội làm việc trong tương lai", Trần Kiên chia sẻ thêm.

Dự án hiện nay đã bước vào những giai đoạn bắt đầu, vì toàn bộ các hoạt động chính của 'The Hidden K Club' sẽ diễn ra online, nên nơi đây sẽ chào đón tất cả những bạn trẻ có năng lực tham gia, bất chấp khoảng cách địa lý.

Để trở thành một thành viên của ngôi nhà chung này, Kiên cho biết, các bạn trẻ chỉ cần gửi đơn đăng ký qua gmail của dự án. Tuy nhiên, do các cuộc tranh luận của 'The Hidden K Club' sẽ hoàn toàn sử dụng tiếng Anh nên các bạn trẻ cần có cho mình vốn tiếng Anh cần thiết. Với những bạn trẻ chưa nhiều kinh nghiệm, câu lạc bộ sẽ là nơi giúp các bạn trau dồi, học hỏi thêm.

Với cương vị là chủ dự án, Phạm Trần Kiên tin tưởng, thông qua dự án, khả năng sử dụng tiếng Anh của các bạn trẻ sẽ ngày một được nâng cao.