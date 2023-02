Dell tìm cách loại bỏ hoàn toàn chip “made in China” vào năm 2024

Nhà sản xuất máy tính Dell (Mỹ) đặt mục tiêu ngừng sử dụng các loại chip sản xuất tại Trung Quốc vào năm 2024 đồng thời cũng yêu cầu các nhà cung cấp giảm đáng kể số lượng các linh kiện khác sản xuất tại Trung Quốc trong các sản phẩm của mình như một phần trong nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng, trong bối cảnh lo ngại về căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh. .

NỖ LỰC LOẠI BỎ LINH KIỆN NHẬP TỪ TRUNG QUỐC

Nhà sản xuất máy tính lớn thứ ba thế giới đã nói với các nhà cung cấp vào cuối năm ngoái rằng họ muốn cắt giảm lượng chip Trung Quốc mà họ sử dụng, bao gồm cả những con chip được sản xuất tại các cơ sở không thuộc sở hữu của các nhà sản người Trung Quốc nhưng được xây dựng tại Trung Quốc, theo Nikkei Asia.

Mục tiêu của Dell là đến năm 2024, tất cả con chip được sử dụng trong các sản phẩm của họ đều được sản xuất tại các nhà máy bên ngoài Trung Quốc. Động thái này là ví dụ mới nhất về cuộc chiến công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang đẩy nhanh nỗ lực của các nhà sản xuất điện tử của Mỹ phải đa dạng hóa sản xuất khỏi nền kinh tế lớn nhất châu Á.

“Mục tiêu không chỉ liên quan đến những con chip được sản xuất bởi các nhà sản xuất chip Trung Quốc mà còn tại các cơ sở ở Trung Quốc dù không phải của người Trung Quốc. Nếu các nhà cung cấp không có biện pháp ứng phó, họ có thể sẽ phải mất đơn đặt hàng từ Dell”, theo một nhân chứng cho biết.

Ngoài chip, Dell đã yêu cầu các nhà cung cấp linh kiện khác, chẳng hạn như mô-đun điện tử, bảng mạch in, và các nhà lắp ráp sản phẩm cũng phải ở các quốc gia ngoài Trung Quốc, chẳng hạn như Việt Nam.

“Có hàng nghìn linh kiện dành cho máy tính xách tay, và hệ sinh thái đã phát triển và hoàn chỉnh ở Trung Quốc trong nhiều năm,” một giám đốc điều hành tại một nhà cung cấp chip cho cả Dell và HP nói với Nikkei Asia. “Trước đây, chúng tôi biết Dell có kế hoạch đa dạng hóa khỏi Trung Quốc, nhưng lần này kế hoạch của họ khá triệt để. Họ thậm chí không muốn chip của mình được sản xuất tại Trung Quốc, với lý do lo ngại về chính sách của chính phủ Hoa Kỳ…Đó không chỉ là một đánh giá. Đó là một kế hoạch thực sự đang diễn ra, và xu hướng này có vẻ không thể đảo ngược được”.

Khi được hỏi về các kế hoạch của mình, Dell nói với Nikkei Asia: “Chúng tôi liên tục khám phá sự đa dạng hóa chuỗi cung ứng trên toàn cầu, điều này có ý nghĩa đối với khách hàng và doanh nghiệp của chúng tôi”. Họ cũng nhấn mạnh rằng “Trung Quốc là một thị trường quan trọng nơi chúng tôi có được những đóng góp từ đội ngũ nhân sự và khách hàng để phục vụ”.

Nhà sản xuất máy tính không bình luận chi tiết về các kế hoạch đa dạng hóa của mình: “Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu và mong đợi của khách hàng và đối tác, chúng tôi có sự đa dạng về địa lý, tính linh hoạt và ổn định được tích hợp trong chuỗi cung ứng toàn cầu của mình”.

ĐỘNG THÁI NÀY KHÔNG CHỈ XẢY TẠI MỖI DELL

Apple có kế hoạch sản xuất Macbook tại Việt Nam

Washington đã tăng cường đàn áp lĩnh vực chip của Trung Quốc, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia. Chính quyền đã tiết lộ một số biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với vấn đề xuất khẩu sang nước này vào tháng 10 năm ngoái. Nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc SMIC cho biết vào tháng 11 rằng một số khách hàng là nhà phát triển chip Hoa Kỳ của họ đã trở nên do dự về việc đặt hàng sau cuộc đàn áp.

Nhiều nguồn tin cho biết, đối thủ nội địa của Dell là HP cũng đã bắt đầu khảo sát các nhà cung cấp của mình để đánh giá tính khả thi của việc chuyển hoạt động sản xuất và lắp ráp ra khỏi Trung Quốc.

Những căng thẳng này đã tạo động lực mới cho các công ty chuyển chuỗi cung ứng PC, bao gồm cả lắp ráp, ra khỏi Trung Quốc, nơi mà quá trình sản xuất của các công ty này đã bén rễ sâu sắc trong nhiều thập kỷ. Dell và HP đã cùng nhau xuất xưởng hơn 133 triệu máy tính xách tay và máy tính để bàn vào năm 2021, theo nhà cung cấp dữ liệu Canalys, các lô hàng này hầu hết được lắp ráp tại thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô và Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc.

Apple có kế hoạch bắt đầu sản xuất máy tính MacBook tại Việt Nam vào giữa năm nay, điều đó có nghĩa là công ty sẽ có một số cơ sở sản xuất thay thế ngoài Trung Quốc cho tất cả các dòng sản phẩm chính của mình.

“Căng thẳng địa chính trị gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc là một trong những lý do hàng đầu khiến các nhà chế tạo thiết bị điện tử như Apple hay các thương hiệu điện tử khác của Mỹ thực hiện nghiêm kế hoạch xây dựng một cơ sở sản xuất thay thế bên cạnh Trung Quốc”, Eddie Han, nhà phân tích của Isaiah Research, nói với Nikkei Asia.

Ngoài ra, Ivan Lam, một nhà phân tích công nghệ của Counterpoint, nói với Nikkei Asia rằng rất nhiều cơ sở sản xuất thiết bị điện tử bên ngoài Trung Quốc sẽ bắt đầu xuất hiện trong vòng 5 đến 10 năm tới.

“Các trung tâm sản xuất sẽ nổi lên ở khu vực Ấn Độ, Đông Nam Á và cả Mỹ Latinh, và sự thay đổi sẽ bắt đầu từ lắp ráp sản phẩm đến sản xuất nhiều linh kiện hơn,” Lam nói. “Chúng tôi vẫn nghĩ rằng sẽ mất nhiều thời gian, nhưng lần này xu hướng đang thực sự nổi lên và đó sẽ là tương lai của chuỗi cung ứng công nghệ”.

Khi được Nikkei Asia yêu cầu bình luận về các kế hoạch của mình, HP cho biết: “Chúng tôi choạt động chuỗi cung ứng mạnh mẽ ở Trung Quốc và trên toàn thế giới để phục vụ khách hàng của mình”.