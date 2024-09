Đêm nay, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc vẫn hứng chịu mưa to đến rất to Đêm nay, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc vẫn hứng chịu mưa to đến rất to

Theo ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo Thuỷ văn, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trong đêm nay (7/9) và ngày mai, thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc sẽ vẫn hứng chịu các trận mưa lớn. Sau đó, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương sẽ có thể bị ngập lụt nặng nề.