Tổ chức các tour du lịch trải nghiệm, khám phá sản phẩm du lịch mới là một trong 18 hoạt động chính của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Các tour du lịch linh động về thời gian, đa dạng sản phẩm, tạo nhiều sự lựa chọn cho du khách, đa số các đơn vị lữ hành đều xây dựng tuyến du lịch 1 ngày, 3 ngày 2 đêm hoặc 4 ngày 3 đêm, trong đó tuyến 4 ngày 3 đêm được thiết kế sát với thời gian và các hoạt động của Lễ hội để tạo điều kiện cho du khách tham quan du lịch, tham gia Lễ hội.

Khu Du lịch sinh thái Văn hóa cộng đồng Ko Tam là điểm du lịch được nhiều du khách lựa chọn khi đến Đắk Lắk

Đến Buôn Ma Thuột mùa lễ hội cà phê để khám phá, trải nghiệm 42 tour du lịch hấp dẫn

Du khách có thể lựa chọn tour du lịch phù hợp để tham gia các hoạt động chính của Lễ hội như: Lễ khai mạc, Lễ hội đường phố, Hội voi Buôn Đôn, Hội Đua thuyền độc mộc huyện Lắk, Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê, Lễ hội Ánh sáng, thưởng thức vở ca kịch "Khát vọng Dam Săn"…

Các đơn vị lữ hành khi thiết kế, xây dựng các tour du lịch đã chú trọng quảng bá, đưa các khu, điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn tỉnh vào chương trình để du khách tham quan như: Làng cà phê Trung Nguyên, Bảo tàng Thế giới cà phê, Khu Du lịch sinh thái Văn hóa cộng đồng Ko Tam, Khu Du lịch Hồ Lắk, buôn Akô Dhông, Núi đá Voi - Yang Tao, Trung tâm Du lịch cầu treo Buôn Đôn, Chùa Sắc tứ Khải Đoan, Khu Du lịch sinh thái Troh Bư…

Nhiều tour hướng đến hoạt động du lịch trải nghiệm như đạp xe, leo núi, chèo thuyền vượt thác sông Sêrêpôk, tắm sông tại Khu Du lịch sinh thái Dray Nur; đạp xe 3 tiếng trong rừng, tham quan tìm hiểu các loài động thực vật tại Vườn Quốc gia Yok Đôn.

Dự kiến Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 thu hút khoảng 40.000 – 50.000 lượt khách tham dự.

Đặc biệt, nhiều tour được thiết kế cho du khách tìm hiểu đời sống, văn hóa, ẩm thực, phong tục tập quán của người Ê đê, người M'nông và văn hóa, ẩm thực của người Lào ở Tây Nguyên.

Các tour du lịch còn hướng tới quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, tôn vinh người trồng, chế biến và kinh doanh cà phê. Các doanh nghiệp du lịch như tạo điều kiện cho du khách chiêm ngưỡng các loại cây cà phê, gốc cà phê trên 30 năm tuổi, tìm hiểu lịch sử nguồn gốc và các loại cà phê phổ biến, giá trị của cây cà phê, quy trình trồng, chăm sóc, chế biến, thưởng thức sản phẩm cà phê, tham quan cơ sở rang xay cà phê; đồng thời tham quan vườn ca cao, cao su, hồ tiêu…

Hiện nay hoạt động tuyên truyền cho Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 được triển khai trên khắp các tuyến phố và các tuyến đường ra vào TP Buôn Ma Thuột

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 là cơ hội để tỉnh giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Đắk Lắk và tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch đến du khách và các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Do đó, Sở VHTTDL tỉnh Đắk Lắk đề nghị các đơn vị phối hợp tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng đến với người dân, du khách các hoạt động của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị kinh doanh chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, tuân thủ nghiêm các quy định về đăng ký, niêm yết giá dịch vụ, bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm… để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách.