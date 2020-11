Đi chợ quê tham gia BHXH tự nguyện

Báo cáo của BHXH tỉnh Tuyên Quang cho biết, tính đến hết ngày 31/7/2020, tổng số người tham gia BHXH trong toàn tỉnh là 59.177 người so với cùng kỳ năm 2019 (55.317 người) ; tăng 3.860 (7%); so với chỉ tiêu giao của UBND (70.544 người) đạt 84%. Tỷ lệ bao phủ BHXH đạt 13,57% so với lực lượng lao động (436.210). Đặc biệt số người tham gia BHXH tự nguyện ngày càng tăng: 9.287 người; so với cùng kỳ năm 2019 (6.481 người); tăng 2.806 (43%); So với chỉ tiêu giao của UBND (8.700 người) đạt 107%, vượt 587 người.