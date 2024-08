Năm học mới cận kề, vì sao phải di dời khẩn cấp một trường học ở Yên Bái?

Trường Tiểu học và THCS Hồng Ca 2 (xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2009. Năm học 2024 – 2025, trường có 460 học sinh, trong đó 170 học sinh khối THCS và 290 học sinh khối tiểu học. Tuy nhiên hiện nay, quả đồi phía sau các dãy lớp học đã sạt trượt, nguy cơ đất, đá tiếp tục sạt xuống là rất cao. Do vậy mặc dù năm học mới đã sắp bắt đầu, nhưng chính quyền địa phương cùng nhà trường quyết định di dời học sinh và giáo viên đến lớp học tạm cách đó 2km.

Hàng trăm nghìn mét khối đất đá trực sạt xuống, vùi lấp các dãy lớp học của trường Tiểu học và THCS Hồng Ca 2 (xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái). Ảnh: Hoàng Hữu.



Trao đổi với PV Dân Việt, ông Hà Thanh Chương - Chủ tịch UBND xã Hồng Ca (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết, do ảnh hưởng của mưa kéo dài những ngày gần đây, khu vực phía sau trường học xuất hiện các vết nứt rộng. Nhiều điểm trên taluy dù đã gia cố nhưng bị đứt gãy, sụt lún, hở hàm ếch, một số vị trí biến dạng đất so với ban đầu do vỡ mạch nước ngầm. Nước phun ra từ mặt đất tại nhiều vị trí, cây cối trên các taluy bị nghiêng, trượt, có nguy cơ sạt lở rất cao.

Điểm sạt trượt có chiều dài khoảng 200m, cao khoảng 50 – 60m, khối lượng đất đá ước tính lên đến hàng trăm nghìn mét khối, nằm giáp đường giao thông nông thôn, không đảm bảo an toàn cho việc dạy và học của cô trò, cũng như các hộ dân sinh sống trong khu vực.

Mặc dù đã được gia cố nhưng taluy phía sau trường Tiểu học và THCS Hồng Ca (xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) vẫn bị sạt, trượt xuống. Ảnh: Hoàng Hữu.



Theo ông Hà Thanh Chương, năm 2021 vị trí này cũng đã bị sạt trượt, đất đá vùi lấp nhiều diện tích bề mặt tầng 1 của nhà trường. Dù đã được gia cố taluy, khắc phục các điểm xung yếu, nhưng do địa chất yếu, nhiều mạch nước ngầm hoạt động khiến taluy luôn có nguy cơ sạt lở.

Sau khi tiếp nhận kiến nghị của nhà trường, UBND xã Hồng Ca đã đề xuất lãnh đạo huyện để học sinh trường Tiểu học và THCS Hồng Ca 2 đến học tạm thời tại điểm Trường Mầm non Hồng Ca - cách trường khoảng 2km, để đảm bảo an toàn cho các cháu học sinh trong thời gian chờ bố trí trường mới.

Được biết, UBND tỉnh Yên Bái đã phê duyệt dự án trường Tiểu học và THCS Hồng Ca 2 tại địa điểm khác cách xa khu vực có nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên hiện nay, dự án mới thi công xong phần mặt bằng, dự kiến hết năm 2025 mới hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Cung sạt trượt dài trên quả đồi sau trường Tiểu học và THCS Hồng Ca (xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) dài khoảng 200m. Ảnh: Hoàng Hữu.



Trong khi đó, ông Lê Duy Linh - quyền Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Hồng Ca 2 cho biết, ngay sau ghi nhận các vị trí sạt lở mới, nhà trường đã mời phụ huynh học sinh đến họp để thống nhất về việc di dời đến điểm trường khác học tạm trong khi chờ trường học mới để đảm bảo an toàn cho các em.

"Sau khi được sự thống nhất của các cấp ngành, ngày 24/8 tới, nhà trường sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương và các phụ huynh học sinh di chuyển đồ đạc, trang thiết bị dạy học đến địa điểm mới, để kịp thời chuẩn bị cho năm học mới", ông Lê Duy Linh nói.

Thầy cô giáo của Trường Tiểu học và THCS Hồng Ca (xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) đang gấp rút vệ sinh, thu dọn lớp học để chuyển về lớp học tạm. Ảnh: Hoàng Hữu.



Thầy giáo Lê Duy Linh cho biết thêm, dự kiến các em học sinh sẽ phải học tạm tại điểm trường mầm non khoảng 1 năm cho đến khi trường mới được hoàn thành. Do đó, nhà trường sẽ phân các em thành 2 ca để học. Đối với các phòng học rộng sẽ phải ghép lớp để đảm bảo đủ diện tích cho việc học tập.

"Thời gian đầu, các em chỉ học nửa buổi nên nhà trường không tiến hành nấu ăn phục vụ. Nhưng về lâu dài, đối với một số ngày phải học 2 buổi/ngày, nhà trường đảm bảo duy trì nấu ăn để các em học tập trong điều kiện tốt nhất. Tuy chật chội và cơ sở không đầy đủ như trường chính, nhưng các em được đảm bảo an toàn, không còn tình trạng cứ mưa là các phụ huynh xếp hàng đón về vì lo sạt lở như trước đây nữa", thầy Lê Duy Linh bộc bạch.

Chính quyền xã Hồng Ca (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) đã căng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực sạt lở. Ảnh: Hoàng Hữu.



Liên quan đến vấn đề này, ông Vũ Quốc Long – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên cho biết, trong thời gian tới phòng cũng đang vận động các đơn vị hỗ trợ trường Tiểu học và THCS Hồng Ca 2 sao cho việc dạy và học được đảm bảo, đầy đủ. Ngoài ra, đơn vị mong muốn các cấp, ngành địa phương có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công trường mới để các em sớm về ổn định lâu dài, đảm bảo chất lượng đào tạo tốt nhất.