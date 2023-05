Đi gặt dưới trời nắng gắt, một nông dân say nắng, ngất xỉu, co giật giữa cánh đồng

Ngày 23/5, tin từ Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận 1 bệnh nhân bị say nắng, ngất xỉu khi đang gặt giữa trời nắng gắt.

Theo đó, nông dân (nam, 41 tuổi) đã bị ngất xỉu, co giật khi đang gặt. Mọi người đã đưa vào nơi thoáng mát rồi gọi Trung tâm tâm cấp cứu 115 Hùng Vương Kim Xuyên đến, đưa đi cấp cứu.

Ê kíp cấp cứu đã đến xử trí kịp thời và đưa bệnh nhân về phòng khám truyền bù dịch, bù nước.

Bệnh nhân được chẩn đoán bệnh nhân bị say nắng, tăng thân nhiệt nghiêm trọng (>40 độ C) kèm theo rối loạn hoạt động các cơ quan thần kinh, tuần hoàn, hô hấp. Sau hơn một giờ theo dõi tích cực, bệnh nhân đã ổn định, ra viện.