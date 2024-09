Di Hoà viên có 2 tòa thần bí, khiến cả Càn Long và Từ Hi Thái hậu đều “sợ" Di Hoà viên có 2 tòa thần bí, khiến cả Càn Long và Từ Hi Thái hậu đều “sợ"

Cứ mỗi khi vừa chợp mắt, Từ Hi Thái hậu lại nhìn thấy Tiểu Lục Nhi bị bà hại chết trước đó hiện lên, mình đầy máu me, xông tới đòi mạng khiến Từ Hi Thái hậu sợ hãi đến ngất đi. Tỉnh dậy bà vội vàng lệnh cho tùy tùng mau chóng rời khỏi Lạc Thọ Đường…