Sở GTVT TP.HCM vừa chủ trì cuộc họp với sở, ban, ngành, quận huyện và các đơn vị liên quan để lên phương án phục vụ dịp lễ 30/4-1/5

Theo dự báo, báo nhu cầu vận tải hành khách trong dịp nghỉ lễ (từ ngày 26/4 đến 1/5) tăng so với cùng kỳ. Trong đó, dự báo nhu cầu đi lại của hành khách một số khu vực trọng điểm như các bến xe khách liên tỉnh, bến đường thủy, bến phà; sân bay Tân Sơn Nhất và tại ga đường sắt Sài Gòn.

Cụ thể, tại các bến xe khách liên tỉnh phục vụ bình quân ngày 64.463 hành khách đi với 3.059 chuyến xe phục vụ, tăng 26% lượng hành khách so với cùng kỳ.

Khách đi lại tại bến xe Miền Đông mới. Ảnh TQ

Bến phà Cát Lái: bình quân 282 chuyến phà/ngày (tăng 22,6% so với cùng kỳ); 65.000 lượt hành khách/ngày (tăng 6% so với cùng kỳ);

Bến phà Bình Khánh: bình quân 188 chuyến phà/ngày (tăng 18% so với cùng kỳ); 32.600 lượt hành khách/ngày (tăng 11% so với cùng kỳ);

Phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu: dự kiến mỗi ngày phà hoạt động từ 30 đến 34 chuyến (đi và về), bình quân 2.300 khách/ngày (tương đương cùng kỳ).

Tuyến buýt đường sông số 1 dự kiến số khách ngày lễ bình quân là 4.000 khách/ngày, số chuyến bình quân là 50 chuyến/ngày (tương đương cùng kỳ).

Tuyến tàu cao tốc cố định Sài Gòn - Vũng Tàu: Dự kiến mỗi ngày tàu hoạt động từ 08 - 10 chuyến (đi và về), bình quân 900 khách/ngày (tương đương cùng kỳ).

Sân bay Tân Sơn Nhất: sản lượng thông qua cảng bình quân 120.000 – 130.000 hành khách/ngày, tăng 8% lượng hành khách so với cùng kỳ.

Khách đi lại tại sân bay Tân Sơn Nhất dự báo tăng lên khoảng 130.000 khách/ngày cao điểm Lễ 30/4 - 1/5. Ảnh: TQ

Ga Sài Gòn: Sản lượng thông qua cảng bình quân khoảng 3.800 lượt hành khách/ngày, tương đương lượng hành khách so với cùng kỳ.

Sở GTVT cũng dự báo, nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông cá nhân để đi đến các tỉnh và ngược lại sẽ tăng cao, nên tại các cửa ngõ ra vào thành phố sẽ dễ xảy ra ùn tắc giao thông trong trong các ngày đầu và cuối của kỳ nghỉ Lễ.

Để chủ động triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và vận tải hàng hóa; bảo đảm giao thông thông suốt trong dịp nghỉ Lễ 30/4, 1/5 , Sở GTVT đã yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tăng cường công tác kiểm tra về công tác hạ tầng giao thông như biển báo, vạch sơn, hệ thống đèn tín hiệu giao thông để sửa chữa kịp thời các bất cập và khiếm khuyết trong hệ thống hạ tầng giao thông đô thị, đặc biệt là khu vực trung tâm và các cửa ngõ, các tuyến đường trục chính.

Về hoạt động đường thủy nội địa, chủ động phối hợp các cơ quan chức năng liên quan trong công tác kiểm tra các điều kiện an toàn bảo đảm hoạt động cảng, bến thủy nội địa và bến khách ngang sông.

Sở GTVT cũng chỉ đạo cũng Thanh tra Sở GTVT bố trí nhân sự phối hợp với cảnh sát giao thông và các cơ quan chức năng khác kiểm tra việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn giao thông trong kinh doanh vận tải đường bộ và đường thủy nội địa, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và bến bãi đỗ xe kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự ở khu vực bến và xung quanh bến xe.

Yêu cầu đặt ra là, không để hành khách có nhu cầu đi lại không có phương tiện vận chuyển; không để xảy ra tình trạng chèn ép giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định.