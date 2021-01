Đi mời bia, bị đánh bất tỉnh vì vỗ vào đầu bạn nhậu

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Lê Khôi (SN 1992, trú tại khu phố 1, phường Xuân Bình, TP Long Khánh), Trương Quốc Sáng (SN 2003, trú tại khu phố 2, phường Xuân An, TP Long Khánh), Lê Trần An Lượng (SN 2001, trú tại tổ 5, ấp Bầu Trâm, xã Bầu Trâm, TP Long Khánh), Nguyễn Anh Vũ (SN 2003, trú tại khu phố 3, phường Xuân An, TP Long Khánh), Phạm Anh Tuân (SN 2002, trú tại khu phố 4, phường Xuân Trung, TP Long Khánh) và Lê Nhật Anh (SN 2003, trú tại khu phố 2, phường Xuân Hòa, TP Long Khánh).

Hiện trường vụ cố ý gây thương tích được camera an ninh ghi lại. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, vào khoảng khoảng 20 giờ 00 phút ngày 10/1, Lê Khôi cùng Trương Quốc Sáng, Lê Trần An Lượng, Nguyễn Anh Vũ, Phạm Anh Tuân, Lê Nhật Anh rủ nhau đến quán Sóc Nâu, trên đường Thích Quảng Đức, khu phố 6, phường Xuân An để ăn nhậu.

Lúc này, anh Trần Duy Cường (SN 1989, trú tại khu phố 1, phường Xuân An, TP Long Khánh) đang nhậu ở bàn bên cạnh.

Đến khoảng 22 giờ 45 phút, khi anh Cường tính tiền ra về, đi qua bàn Khôi thì bị Khôi đứng dậy đạp vào người, sau đó Sáng, Lượng, Vũ, Tuân, Anh cũng xông vào dùng tay chân, ghế, gạch, mũ bảo hiểm đánh anh Cường bất tỉnh rồi cả nhóm rời khỏi quán.

Nhận được tin báo, Công an phường Xuân An đã lập tức xuống hiện trường xác minh, lập hồ sơ ban đầu và chuyển lên Công an TP Long Khánh để truy xét các đối tượng, đồng thời đưa anh Cường đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh.

Tới khoảng 15 giờ 00 phút ngày 11/1, các đối tượng Sáng, Lượng, Vũ, Anh, Khôi, Tuân đã đến Công an TP Long Khánh đầu thú.

Các đối tượng khai nhận: Khi nhóm của Khôi đang ăn nhậu thì anh Cường ở bàn bên cạnh có sang mời Khôi uống bia và nói chuyện với nhau. Sau đó, anh Cường có dùng tay vỗ vào sau đầu của Khôi và cười rồi về bàn. Hành động trên đã làm Khôi cảm thấy tức giận và cùng nhóm gây thương tích cho anh Cường.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.