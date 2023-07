Đi thăm bạn nhưng không gặp, 2 thanh niên giật túi xách của một phụ nữ

Chiều 21/7, Công an TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Lê Tuấn Kiệt (19 tuổi) và Nguyễn Hoàng Nam (20 tuổi), cả 2 cùng quê ở Tây Ninh và đang thường trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Clip camera an ninh ghi lại cảnh 2 đối tượng giật túi xách của chị V.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 12h trưa 21/6, Kiệt điều khiển xe máy mang BKS 63B8-276.49 chở theo Nam đi từ Đồng Nai sang thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) chơi. Tuy nhiên khi đến nơi thì bạn của Kiệt và Nam không có ở nhà nên cả hai quay về.

Đến khoảng 13h30 cùng ngày, khi 2 đối tượng đang trên đường về đến địa bàn huyện Châu Đức thì nhìn thấy chị Đ.T.C.V (33 tuổi, ngụ huyện Châu Đức) đang chạy xe máy chở con nhỏ, trên người có đeo túi chéo màu đen.

Lúc này, cả 2 nảy sinh ý định cướp tài sản nên đã bàn bạc quay lại giật túi xách của chị V. để kiếm tiền tiêu xài.

Khi cả 2 chạy theo phía sau chị V. đến đường Hoàng Hoa Thám (thuộc khu phố Hồng Lan, thị trấn Ngãi Giao), thấy chị dừng lại và bế con xuống xe nên ngay lập tức, 2 đối tượng tăng ga áp sát để đối tượng Nam ngồi sau giật chiếc túi xách của chị V.

Sau đó, cả 2 bỏ chạy ra hướng quốc lộ về phía TP.Bà Rịa, sau đó vòng về phòng trọ ở xã Tân Hiệp, huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai).

Chị V. cho biết, vào buổi chiều, chị đang chở con đến lớp học thêm, khi đang đỡ con xuống xe thì bất ngờ bị 2 đối tượng giật túi xách. Lúc này, chị V. bỏ xe chạy bộ, đuổi theo truy hô nhưng không theo kịp. Sau đó, chị đến công an địa phương để trình báo sự việc.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Ngãi Giao phối hợp cùng Công an huyện Châu Đức nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét 2 đối tượng gây án. Qua hình ảnh camera an ninh nhà dân ghi lại, lực lượng chức năng đã xác định được 2 đối tượng cướp giật tài sản chính là Kiệt và Nam, đồng thời thông báo cho Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp truy bắt.

Đến ngày 11/7, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã bắt giữ Kiệt và Nam trong lúc 2 đối tượng này đang lẩn trốn.

2 đối tượng Lê Tuấn Kiệt và Nguyễn Hoàng Nam tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trong túi xách của chị V. có 1,6 triệu đồng tiền mặt, hai đối tượng đã chia nhau tiêu xài.

Còn chiếc điện thoại hiệu OPPO Reno8 màu vàng đồng Nam nhờ Nguyễn Văn Lộc (24 tuổi, ngụ huyện Long Thành) đem bán được 1.200.000 đồng rồi tiếp tục chia nhau.

Theo Công an TP.Biên Hòa, 2 đối tượng này đã thực hiện nhiều vụ cướp giật khác tại nhiều tỉnh thành. Hiện đơn vị này đang phối hợp với Công an huyện Châu Đức tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.