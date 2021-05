Dịch Covid – 19 tái bùng phát: Bắc Giang có “vùng vải an toàn dịch bệnh”

Sáng ngày 25/5/2021, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị trực tuyến giữa Bộ Công Thương và Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang nhằm bàn về giải pháp góp phần cùng Bắc Giang tiêu thụ các nông sản tới vụ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Ánh Dương khẳng định, vải thiều Bắc Giang có chất lượng vượt trội, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể, ông Dương cho hay, quả vải Bắc Giang được trồng trọt, chăm sóc ở "Vùng vải an toàn dịch bệnh", không bị tác động bởi dịch Covid – 19. Do đó, thị trường trong và ngoài nước có thể yên tâm tin dùng.

Theo đó, Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang mong muốn Bộ Công Thương làm đầu mối kết nối Bắc Giang với các chi nhánh ở nước ngoài hỗ trợ, tạo điều kiện tuyên truyền, quảng bá và thúc đẩy kết nối, tiêu thụ, xuất khẩu vải thiều Bắc Giang ở thị trường các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Singapore...

"Vùng vải an toàn dịch bệnh" tại Bắc Giang được khẳng định không bị tác động bởi dịch Covid – 19.

Về phía Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng ban hành quy trình về thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nông sản của các vùng có dịch.

Qua đó, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, không chỉ riêng Bắc Giang mà bất cứ bất kỳ tỉnh, thành nào có dịch đều phải tuân thủ đúng quy định. Do đó, Bắc Giang và các tỉnh có dịch cần thực hiện theo đúng hướng dẫn tại các văn bản của Bộ Công Thương về việc thu mua, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa nông sản của vùng có dịch.

Ngoài ra, về việc tiêu thụ nông sản, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng nhấn mạnh, không nên quá phụ thuộc vào một thị trường xuất khẩu truyền thống, cần tập trung tiêu thụ sản phẩm tại thị trường nội địa. Điều này có ý nghĩa quan trọng, không chỉ trong năm nay mà còn trong thời gian tới.

Nhận định thêm về việc tiêu thụ quả vải ở Bắc Giang hiện tại, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các thương nhân Trung Quốc không thể nhập cảnh vào vùng vải để thu mua.

Hội nghị trực tuyến giữa Bộ Công Thương và Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang nhằm bàn về giải pháp góp phần cùng Bắc Giang tiêu thụ các nông sản được tổ chức sáng 25/5.

Do đó, vị Tư lệnh ngành Công Thương đã yêu cầu Cục Xúc tiến thương mại chủ trì phối hợp với Vụ Thị trường châu Á-châu Phi và các đơn vị liên quan tham mưu Lãnh đạo Bộ phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các sở, ban ngành và các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản sản xuất, kinh doanh thực hiện hình thức thu mua, tiêu thụ online và sẽ nhận hàng tại các cửa khẩu.

Cũng trong kế hoạch của Bộ trưởng Công Thương, Cục Xuất nhập khẩu sẽ phối hợp với các Vụ thị trường nước ngoài làm việc với các Bộ, ngành liên quan đề xuất phương hướng hỗ trợ duy trì các thị trường xuất khẩu truyền thống. Bên cạnh đó, xử lý vướng mắc trong quá trình thông quan hàng hóa tại biên giới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lưu thông hàng hóa, nhất là thị trường Trung Quốc.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Bắc Giang, năm 2021, diện tích vải thiều toàn tỉnh là 28.100 ha, sản lượng ước đạt 180.000 tấn (tăng khoảng 15.000 tấn so với năm 2020). Trong đó, vải chín sớm 6.050ha, sản lượng ước 45.000 tấn; vải thiều chính vụ diện tích 22.050ha, sản lượng ước đạt 135.000 tấn. Thời gian thu hoạch vải dự kiến: Vải chín sớm sẽ tập trung thu hoạch rộ 20/5-10/6/2021; vải chính vụ sẽ thu hoạch rộ từ 10/6-20/7/2021.