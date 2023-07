Điểm chuẩn đại học 2023 khối C: Năm trước cao chót vót, năm nay các ngành tăng hay giảm?

Dự đoán điểm chuẩn đại học 2023 khối C: Liệu có bất ngờ?

Theo kế hoạch của Bộ GDĐT, kết quả thi tốt nghiệp sẽ công bố vào 8h ngày 18/7 và từ ngày 10/7 đến 30/7, tất cả thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trên hệ thống của Bộ GDĐT. Đây là giai đoạn "cân não" đối với các thí sinh khi phải suy nghĩ, tính toán lựa chọn những ngành học yêu thích và những trường có tỉ lệ trúng tuyển cao.

Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn. Ảnh: USSH

Dự đoán điểm chuẩn đại học 2023 khối C, trao đổi với PV báo Dân Việt, Thạc sĩ Ngôn ngữ học Nguyễn Mộng Tuyền, giáo viên Văn Trường THPT Trung Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM cho rằng: Điểm chuẩn cũng tuỳ trường, tuỳ vào số lượng học sinh đăng ký, tỉ lệ chọi... Mỗi năm điểm chuẩn chắc chắn sẽ có sự dao động cộng/trừ 0,5 so với năm trước. Theo mặt bằng chung dự đoán phổ điểm Văn năm nay cũng trong khoảng 6-8 điểm nên điểm chuẩn các ngành có môn Văn có thể bằng hoặc thấp hơn so với năm ngoái.

Cô Bùi Thị Bảo Ngọc, giáo viên Văn, Trường THPT Khoa học Giáo dục, Hà Nội nhận định: "Đề thi năm nay đối với 3 môn khối C Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý tương đối khó, có độ phân hoá học sinh mạnh hơn so với năm ngoái, học sinh khó có thể đạt được điểm tuyệt đối. Cho nên, tôi nghĩ điểm chuẩn cũng có thể thấp hơn năm 2022 khoảng 0,5 - 1 điểm".

Cô Ngọc đưa ra lưu ý cho thí sinh khi đăng ký xét tuyển khối C vào các trường như Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Luật Hà Nội... Bởi vì đây là những trường có điểm chuẩn khá cao.

Còn theo Thạc sĩ, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn Ngữ văn Lê Trần Diệu Thu, hiện đang giảng dạy môn Ngữ văn, hệ song bằng Trường CĐ Xây dựng Công trình đô thị, Hà Nội: "Đề thi năm nay đã có sự phân hoá cao, đặc biệt là ở câu nghị luận văn học. Với đề thi này, học sinh không khó đạt 7-8 điểm. Nhưng từ 8 điểm trở lên đòi hỏi các bạn học sinh cần có lập luận tốt, tư duy nhạy bén, không bị mất điểm ở những câu hỏi dễ và làm tốt ở những câu hỏi khó.

Dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2023 khối C năm nay sẽ tăng hoặc bằng so với năm ngoái nên thí sinh tham khảo điểm chuẩn năm trước để làm căn cứ".

Theo thống kê của Bộ GDĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 có tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 1.025.166 thí sinh. Số thí sinh đăng ký dự thi bài thi Khoa học xã hội là khoảng 567.000 thí sinh, tương đương 55,3%.

Tham khảo điểm chuẩn đại học năm 2023 khối C ở một số trường

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn khối C nhiều năm qua khiến cho thí sinh phải choáng khi nhiều ngành lên tới gần 10 điểm mỗi môn. Cụ thể, ngành Đông phương học, Quan hệ công chúng khối C00 có mức điểm chuẩn cao nhất là 29,95. Kế tiếp, ngành Báo chí khối C00 là 29,9. Các ngành tuyển tổ hợp C00 khác điểm chuẩn cao, dao động 27 - 28 điểm.

Các ngành khối C vốn ít hấp dẫn nhưng điểm chuẩn khá cao như Tôn giáo 25,5 điểm, Nhân học 26,75 điểm. Ngành Hán Nôm 27,5 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT khối C00 cũng là 1 trong 3 ngành cao nhất lấy tới 28,5 điểm là Giáo dục chính trị tại tổ hợp C19 (Văn, Sử và Giáo dục công dân) và C20 (Văn, Địa và Giáo dục công dân), Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử tại tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa).

Khối C00 ở một số ngành khác cũng lấy điểm khá cao như Sư phạm Địa lý 27,75 điểm; Văn học 27 điểm; Giáo dục đặc biệt với 27,5 điểm; Giáo dục quốc phòng và an ninh với 26 điểm...

Dưới đây là điểm chuẩn các ngành của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2022:

Điểm chuẩn các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022 như sau:

Đại học Luật Hà Nội (HLU) có mức điểm chuẩn năm 2022 ở các ngành đào tạo từ 19 đến 29,5 điểm. Điểm chuẩn cao nhất 29,5 ở tổ hợp C00 ngành Luật Kinh tế, cao hơn 0,25 so với năm 2021. Ngành có điểm chuẩn cao thứ hai là ngành Luật xét tuyển khối C00 với 28,75 điểm.

Ngành Luật tại Phân hiệu Đắk Lắk lấy điểm chuẩn ở khối C00 là 24,5 điểm.

Năm 2021, điểm chuẩn trường Đại học Luật Hà Nội từ 18 - 29,25 điểm. Ngành lấy điểm chuẩn cao nhất là Luật Kinh tế 29,25 điểm theo tổ hợp khối C00. Mức điểm chuẩn thấp nhất 18 điểm thuộc về ngành Luật xét theo tổ hợp khối A00 và khối D ở phân hiệu Đắk Lắk.

Điểm chuẩn các ngành Đại học Luật Hà Nội năm 2022 cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022. Ảnh: CMH

Năm 2023, Trường Đại học Luật Hà Nội dự kiến tuyển 2.500 chỉ tiêu cho 4 ngành Luật, Luật Kinh tế, Luật thương mại quốc tế và Ngôn ngữ Anh.

Cụ thể, chỉ tiêu năm nay tăng so với năm 2022 là 135 chỉ tiêu. Trong đó, tăng 100 chỉ tiêu cho ngành Luật Kinh tế (năm 2022 chỉ tiêu ngành Luật Kinh tế là 450); tăng 70 chỉ tiêu đào tạo tại Phân hiệu tỉnh Đăk Lăk. Các ngành Luật, Luật Thương mại quốc tế, Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh pháp lý) giữ nguyên chỉ tiêu.