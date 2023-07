Điểm chuẩn khối A các trường đại học năm 2023: Tham khảo năm trước và dự đoán của giáo viên

Điểm chuẩn các trường đại học năm 2023 khối A tăng hay giảm?

Nói về điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023, thầy Nguyễn Công Chính, từng tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện là giáo viên Toán ở Hà Nội cho biết: "Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2023 có độ khó cao hơn so với đề thi năm 2022 và chỉ đứng sau đề 2018 được coi là rất khó. Do vậy, với đề thi này, phổ điểm chủ yếu sẽ là tầm 7,5 điểm, tương đương và có thể thấp hơn so với năm 2022.

Học sinh trung bình được khoảng 7 điểm. Học sinh khá được khoảng 8 - 8,5 điểm. Dự đoán số điểm 8 tương đối nhiều. Năm nay, học sinh phải thực sự xuất sắc mới có thể đạt 9 - 10 điểm nhưng dự kiến số điểm 10 sẽ không nhiều và không dễ dàng".

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Tào Nga

Từ điểm thi tốt nghiệp THPT, thầy Nguyễn Chiến, giáo viên dạy Toán ở Hà Nội và là tác giả sách "Đột phá 9+ môn Toán" dự đoán về điểm chuẩn các trường đại học năm 2023 khối A như sau: "Các môn thi năm nay đa số về độ khó sẽ hơn năm 2022, hình thức tuyển sinh đa dạng hơn nhiều nên điểm chuẩn các trường sẽ tăng từ 0,5-1 điểm.

Còn với đề Toán năm nay tương đối khó ở mức độ trên 9 nên các khối có Toán sẽ tăng nhiều hơn về điểm khoảng 1-1,5 điểm ở những ngành và trường top 2. Ngành và trường top cao giảm dao động ít hoặc giữ nguyên".

Tương tự, thầy Lương Văn Huy, giáo viên dạy Toán ở bậc THPT tại huyện Thanh Trì, Hà Nội cũng đưa ra nhận xét: "Đánh giá chung đề thi 2023 các khối tự nhiên A, A1, B00... có sự phân hoá cao ở phân khúc 8-10 điểm. Các câu vận dụng cao có độ khó ngang nhau và rất dễ "dính bẫy". Các bạn khá đạt mức 7-8 điểm. Số lượng điểm 10 các môn tự nhiên dự đoán sẽ giảm và khá ít so với năm ngoái.

Dự kiến điểm chuẩn xét tuyển đại học năm nay sẽ giảm nhẹ. Khối A dự đoán giảm từ 0,5-1,5 điểm. Khối B dự đoán giảm từ 1- 1,5 điểm. Khối A1 giảm 0,5 - 1,5 điểm".

Qua đây, thầy Huy cũng gửi lời nhắn nhủ: "Các thí sinh sau khi biết điểm thi nên dựa vào phổ điểm và thông tin tuyển sinh của các trường trong năm nay cũng như năm trước để có sự lựa chọn tốt nhất. Sắp xếp các nguyện vọng một cách hợp lý dựa vào điểm chuẩn năm ngoái và phổ điểm năm nay. Các em nên tham khảo thêm thông tin từ trường và các thầy cô có kinh nghiệm tư vấn".

Tham khảo điểm chuẩn các trường đại học năm 2022 khối A

Năm 2022, điểm chuẩn cao nhất của Đại học Bách khoa Hà Nội là 28,29 điểm, giảm so với năm 2021. Năm 2021, điểm chuẩn trúng tuyển bằng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT là 28,43 điểm. Một số ngành của Đại học Bách khoa Hà Nội điểm chuẩn đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT cũng giảm so với năm 2021 như ngành Kỹ thuật Sinh học, Kỹ thuật Thực phẩm... Hầu hết các ngành của trường xét tuyển theo khối A.

Thí sinh tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển vào trường như sau:

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng công bố điểm chuẩn năm 2022 dao động từ 26,10 đến 28,60 điểm, nhiều ngành giảm nhẹ so với năm 2021.

Ngành Quan hệ công chúng là ngành có điểm chuẩn cao nhất với 28,60 điểm, tăng 0,5 điểm so với năm 2021.

Điểm chuẩn năm 2022 vào từng ngành của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cụ thể như sau:

Năm 2021, ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn cao nhất, với 28,30 điểm. Tiếp đó là các ngành Kinh doanh quốc tế - 28,25 điểm; Quan hệ công chúng, Kiểm toán cùng lấy điểm chuẩn là 28,10.

Chia sẻ với về điểm chuẩn đại học năm 2023, PGS.TS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết: "Có một số ý kiến cho rằng đề thi tốt nghiệp THPT năm nay có sự phân hóa mạnh hơn nên số điểm cao ít đi và đồng nghĩa với việc điểm chuẩn giảm đi một chút. Nhưng tôi nghĩ điểm chuẩn không giảm mà cũng không tăng ở ngành hot như Marketing, Kinh doanh quốc tế, Logistics... Năm ngoái đã tăng khá cao, trên 28 điểm, thì năm nay không thể tăng hơn được nữa.

Ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tỉ lệ lấy điểm tổ hợp 3 môn năm nay chỉ còn 25% nên điểm chuẩn không thể giảm được. Nếu có giảm hay tăng thì cũng nằm trong biên độ nhỏ 0,25-0,5 điểm. Thí sinh căn cứ vào điểm chuẩn năm ngoái là tốt nhất".

Là trường liên quan đến kinh tế, tài chính, ngân hàng, Học viện Ngân hàng điểm chuẩn năm 2022 thấp nhất 24 điểm, cao nhất là 28,05. Ngành lấy điểm cao nhất Luật Kinh tế là 28,05 điểm, cao hơn năm 2021 0,5 điểm.

Hai ngành học lấy điểm chuẩn thấp nhất là ngành Kế Toán (liên kết quốc tế) và Quản trị kinh doanh (liên kết quốc tế) với 24 điểm, giảm từ 0,3 - 1,7 điểm so với năm 2021.

Nhiều ngành của Học viện Ngân hàng có mức điểm chuẩn từ 26 điểm trở lên như Kinh doanh quốc tế (26,5 điểm), Tài chính chương trình chất lượng cao (26,1 điểm), Hệ thống thông tin quản lý (26,35 điểm), Công nghệ thông tin (26,2 điểm)...

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2022:

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2022.

Một số trường khác có mức điểm chuẩn dễ thở hơn như Trường Đại học Thủy lợi với mức điểm chuẩn cao nhất là 26,6 điểm, thấp nhất là 17 điểm. Ngành Công nghệ thông tin có điểm chuẩn là 26,6 điểm (tăng 1,35 điểm so với năm ngoái) kèm tiêu chí phụ 1 là điểm Toán >=8,2; thứ tự nguyện vọng <=2. Đây cũng là ngành lấy điểm chuẩn cao nhất toàn trường. Theo sau là ngành Luật lấy 26,25 điểm. Nnhiều ngành tại trường lấy từ 25 điểm trở lên như: Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Kinh tế số, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa...

Một số ngành khác lấy điểm chuẩn 17 như Kỹ thuật cấp thoát nước, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (17,35 điểm); Kỹ thuật tài nguyên nước (17,35 điểm) thấp hơn khoảng 9 điểm so với ngành cao nhất của toàn trường.

Điểm chuẩn cụ thể của các ngành như sau: