Điểm danh những trải nghiệm mới nhất tại Sun World Ba Den Mountain Tết này

Trải nghiệm tuyến cáp mới nối thẳng từ Chùa Bà lên đỉnh núi

Tuyến cáp treo Tâm An nối thẳng từ chùa Bà lên đỉnh Núi là hạng mục mới đầu tiên của năm 2023 được Sun World Ba Den Mountain ra mắt năm nay. Với độ dài 1.208m, độ chênh giữa hai nhà ga là 639,70 m và 76 cabin hiện đại, tuyến cáp treo Tâm An sẽ giúp hành trình tâm linh tại Sun World Ba Den Mountain thuận tiện hơn bao giờ hết.

Tuyến cáp treo Tâm An dẫn thẳng từ chùa Bà lên đỉnh Núi

Từ cabin của tuyến cáp treo mới, du khách sẽ có một hành trình thưởng ngoạn một cách ngoạn mục, khi được chiêm ngưỡng toàn bộ quần thể các chùa trên Núi Bà linh thiêng bên sườn núi, ngắm nhìn toàn cảnh hồ Dầu Tiếng giữa những khoảng xanh mênh mông trù phú của đồng bằng Đông Nam bộ và Mỏm Đầu Rùa – một điểm check-in nổi tiếng tại Tây Ninh.

Tuyến cáp Tâm An không chỉ là tuyến cáp có tầm nhìn đẹp nhất tại khu du lịch (KDL) Sun World Ba Den Mountain, mà đây còn là một trong những hệ thống cáp treo có độ dốc lớn nhất thế giới, sở hữu độ dốc trung bình 63,53% (khoảng 32,43 độ) và độ dốc tối đa 104% (khoảng 45 độ). Với độ dốc đặc biệt này và tốc độ di chuyển 6m/s, tuyến cáp sẽ đưa du khách từ Chùa Bà vượt qua các vách núi dựng đứng để đến với "nóc nhà Nam Bộ" chỉ trong khoảng ◊thời gian hơn 5 phút.

Nhà ga Tâm An trở thành sân khấu biểu diễn nghệ thuật độc đáo

Điểm nhấn cho tuyến cáp mới là hai nhà ga Hoà Đồng (tại khu vực Chùa Bà) và Tâm An (trên đỉnh Núi Bà), được bao quanh bởi các mảng xanh hoa cỏ và tiểu cảnh trong không gian an bình của vùng núi thiêng.

Trong đó, nhà ga Hoà Đồng nằm bên sườn đồi, tiếp giáp với quần thể di tích chùa Bà, mang cảm hứng kiến trúc truyền thống đan xen nét hiện đại, với sự đơn giản về hình khối và màu sắc. Nhìn từ xa, kiến trúc nhà ga, với chiều cao và diện tích được thiết kế hết sức hài hòa với thiên nhiên, giống như một công trình kiến trúc tâm linh tiệp vào quần thể các chùa Núi Bà.

Thiết kế nhà ga Tâm An mang âm hưởng của KTS thiên tài Antoni Gaudi

Nhà ga Tâm An lại mang cảm hứng thiết kế từ các công trình kiến trúc của thiên tài Antoni Gaudi – một bậc thầy trong trường phái kiến trúc tân nghệ thuật, nổi tiếng thế giới bởi hàng loạt các công trình có hình dạng không đối xứng, trang trí ấn tượng với các hoạ tiết được khơi gợi cảm hứng từ thiên nhiên. Tại nhà ga Tâm An, âm hưởng kiến trúc của Antoni Gaudi thể hiện rất rõ ở các vật liệu nhiều màu sắc sặc sỡ như đỏ, vàng, xanh lá…, đặc biệt là chất liệu đá mozaic nghệ thuật lấy cảm hứng từ toà thánh Cao Đài - công trình kiến trúc biểu trưng của miền đất thánh Tây Ninh. Nội thất của nhà ga với những đường cong tự do và các bức tường ốp gạch thẻ, gạch màu, mái aluminum lượn sóng, cửa sổ kính khung thép hoa văn… tạo nên vẻ đẹp kỳ bí và mang tới những trải nghiệm thưởng ngoạn độc, lạ cho du khách.

Trong khi đó, không gian bên ngoài nhà ga Tâm An lại gợi nét văn hóa thiền, khéo léo dẫn dắt cảm xúc của du khách từ một nhà ga mang âm hưởng thiết kế Âu, ẩn hiện nét kiến trúc tâm linh của đạo Cao Đài, tới quần thể kiến trúc tâm linh kỳ vĩ trên khu vực đỉnh núi Bà Đen, nơi du khách có thể chiêm nghiệm nhân sinh quan theo giáo lý nhà Phật.

Chiêm bái Cột kinh Bát Nhã cao hơn 20 mét

Cùng với tuyến cáp treo mới Tâm An, Tết này đến Sun World Ba Den Mountain, du khách sẽ choáng ngợp trước một công trình mới vừa ra mắt trước thềm năm mới. Đó là cụm Cột kinh Bát Nhã tâm kinh, được đặt tại khu vực trung tâm của quần thể các công trình kiến trúc tâm linh trên đỉnh Núi Bà Đen.

Cụm gồm 5 trụ kinh bằng đá granite đen kim sa, điêu khắc tâm kinh Bát Nhã bằng chữ Tây Tạng, trong đó, trụ kinh lớn nhất có đường kính 2m và cao 20,88m. Với đế trụ Cột kinh được bắt đầu từ khu giảng pháp đường dưới lòng đất, cụm Cột kinh trên đỉnh thiêng sẽ trở thành một biểu tượng mới của miền biên viễn, để mỗi Phật tử, du khách hướng về khi muốn tâm tĩnh, lòng an.

Cột kinh điêu khắc tâm kinh Bát Nhã ngay tại trung tâm quần thể tâm linh

Bát Nhã là trí tuệ, là sự tinh tường để nhìn thấu sự thật mọi vật trên đời. Với người tu hành, kinh Bát Nhã là ngọn đuốc soi sáng con đường giác ngộ. Bởi lẽ đó, Cột kinh uy nghi vươn lên từ lòng núi thiêng Tây Ninh, vượt xa hình thể của vật chất, vươn tới trời cao như một hiện thân của sự thoát tục, hướng tới sự thông tuệ, an nhiên, truyền tải ý nghĩa lớn lao của con đường giác ngộ. Hành trình hành hương tới Núi Bà chiêm bái chân kinh cũng sẽ là hành trình mở mang trí tuệ, định tâm, để có được công đức, sự may mắn và bình an.

Tưng bừng Hội xuân Núi Bà "Hương sắc Tây Ninh"

Đến Sun World Ba Den Mountain Tết này, du khách sẽ được sống trong sắc xuân tưng bừng nơi đỉnh cao 986m, với ◊hơn 30 loài hoa các loại, hơn 400.000 cây và hơn 100.000 cây hoa tulip trưng bày thành nhiều đợt tại đỉnh núi. Cũng tại đây, nhiều tiểu cảnh độc đáo sẽ mang đến các góc check-in tuyệt đẹp cho du khách như Cổng trời được tết bằng cây và hoa tựa như lối đi bước vào không gian vô tận của trời và đất, của đức Phật; hay ◊Gia đình Ong - biểu trưng cho sự sum vầy mùa tết và sự giao hoà của thiên nhiên và muôn loài giữa đất trời.

100.000 cây hoa tulip sẽ được trưng bày thành nhiều đợt tại đỉnh núi Bà trong dịp Tết Nguyên đán năm nay

Cùng với đó, trong suốt dịp Tết Quý Mão, từ ngày mồng 2 Tết, khu vực đỉnh núi Bà cũng sẽ có rất nhiều hoạt động và chương trình biểu diễn nghệ thuật thú vị mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống Nam Bộ như múa Kh’mer, nhạc ngũ âm – một tài sản văn hóa quý báu trong các lễ hội, tết cổ truyền của đồng bào Kh’mer; hay trống Chhay dăm – điệu múa trống độc đáo của dân tộc Kh’mer được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Sau Tết, các chương trình biểu diễn nghệ thuật này vẫn sẽ tiếp tục vào các ngày cuối tuần cho đến hết tháng 2/2023.

Khu du lịch (KDL) cũng đã ra mắt thực đơn mới tại nhà hàng buffet Vân Sơn trên đỉnh, với đa dạng món ăn độc đáo 3 miền, góp phần đem tới hành trình du ngoạn núi Bà đa trải nghiệm, giàu cảm xúc cho du khách trong dịp đầu Xuân năm mới.

Lễ hội Xuân núi Bà Đen tưng bừng với các màn trình diễn nghệ thuật truyền thống

Đặc biệt, ngày Mùng 4 Tết (tức 25/1/2023), chương trình Khai mạc Lễ hội Xuân núi Bà Đen 2023 sẽ được tổ chức với quy mô lớn tại khu vực chân núi. Năm nay, ngoài các màn trình diễn nghệ thuật truyền thống, trình diễn lân sư rồng và trống hội khai xuân, Hội xuân Núi Bà Đen với chủ đề "Hương sắc Tây Ninh" còn đem đến cho du khách một chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ tên tuổi. Cùng với đó là màn bắn pháo hoa rực rỡ đón Xuân về trên đất thiêng Núi Bà, Tây Ninh.

Đêm khai mạc Lễ hội Xuân núi Bà Đen được đầu tư hoành tráng sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng Giêng Âm lịch

Đêm khai mạc Lễ hội Xuân Núi Bà Đen Tây Ninh 2023 cũng sẽ đánh dấu sự mở màn của chiến dịch WOW Tây Ninh do Tập đoàn Sun Group khởi xướng, đồng hành cùng tỉnh Tây Ninh để triển khai trong suốt năm 2023. Với nhiều sự kiện và hoạt động đa dạng, từ trực tuyến đến trực tiếp nhằm truyền thông, quảng bá các vùng đất, các điểm đến du lịch hấp dẫn, kết hợp với các hoạt động mang tính ý thức bảo tồn các di sản văn hóa, cảnh vật, bảo vệ môi trường (CSR) để lan tỏa rộng khắp những hình ảnh đẹp, những sự kiện lễ hội sôi động và những đặc trưng hấp dẫn nhất của Tây Ninh tới du khách trong và ngoài nước, WOW Tây Ninh hứa hẹn sẽ đem tới một năm 2023 thật tưng bừng cho ngành du lịch tại điểm đến này.