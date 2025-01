Điểm mặt loại tiền “hot” nhất Tết năm Rắn khiến dân tình “săn lùng” làm tiền lì xì đầu năm

Tiền lì xì độc lạ dịp Tết Ất Tỵ 2025. Clip: Trung Hiếu.

Loại tiền 2 đô la Mỹ mạ vàng hình rắn có số seri tứ quý, giá vài triệu đồng/tờ

Thời điểm Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025, xu hướng tìm kiếm các tờ tiền độc lạ để làm tiền lì xì đầu năm trở nên sôi động. Người Việt Nam luôn quan niệm rằng những món quà đầu năm, đặc biệt là tiền lì xì, không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng lời chúc may mắn, bình an. Những tờ tiền mạ vàng, in hình linh vật năm Tỵ hoặc các biểu tượng phong thủy như Thần Tài trở thành lựa chọn lý tưởng của nhiều người.

Thoăn thoắt sắp xếp từng tờ tiền mạ vàng lấp lánh, miệng không ngớt trò chuyện với khách hàng, anh Chính Vương (Thanh Xuân, Hà Nội) - người kinh doanh sản phẩm tiền lì xì mạ vàng cho biết, các loại tiền hình rắn năm nay chủ yếu là tiền 2 đô la Mỹ mạ vàng, tiền xu Úc mạ vàng, mạ bạc, tiền Macao…

Anh Vương cho biết loại tiền nước ngoài mạ vàng có hình các linh vật rắn được nhiều người lựa chọn mua dịp Tết Nguyên Đán 2025. Ảnh: Trung Hiếu.

“Trong đó, đặc biệt nhất là loại tiền 2 đô la Mỹ mạ vàng hình rắn, đây là các tờ tiền thật và đã có thị trường từ nhiều năm trước. Cứ đến năm con giáp nào, sản phẩm tiền mạ vàng con giáp đó lại được nhiều khách hàng ưa chuộng và đặt mua nhiều. Sản phẩm này thường được bán kèm với một bộ phụ kiện gồm bìa da đỏ, một tờ giấy giới thiệu, đựng trong một bao lì xì đỏ, có vẻ ngoài sang trọng nên nó thường là sản phẩm bán chạy nhất”, anh Vương chia sẻ.

Theo người bán, loại tiền dát vàng bán chạy nhất là đồng 2 đô la Mỹ. Ảnh: Trung Hiếu.

Theo anh Vương, một bộ sản phẩm như vậy có giá dao động từ 90.000 - 120.000 đồng. Giá bán phụ thuộc vào số lượng và thời điểm. “Ở thời điểm đầu, giá sẽ rẻ hơn, càng sát Tết thì giá lại càng cao, đó là đối với loại tiền 2 đô la Mỹ có số seri ngẫu nhiên. Còn đối với dạng có số seri đẹp thì giá sẽ trong khoảng từ 300.000 - 500.000 đồng/tờ, tiền có số seri tứ quý có giá khoảng vài triệu đồng/tờ”, anh Vương nói.

Anh Vương chia sẻ, khách hàng thường mua những tờ tiền này về để làm tiền lì xì, biếu tặng hoặc “tự thưởng” cho bản thân như một món quà đầu năm, để lấy may dịp Tết Nguyên Đán năm nay. “Đối tượng tìm mua thường là người trưởng thành, đã đi làm và đặc biệt là những người chủ doanh nghiệp là chủ yếu”, anh Vương tiếp lời.

Những đồng tiền xu nước ngoài mạ vàng, mạ bạc cũng được nhiều người tìm kiếm. Ảnh: Trung Hiếu.

Anh Vương nhấn mạnh: “Các sản phẩm tiền lì xì mạ vàng hình rắn toàn bộ là tiền nước ngoài. Tiền Việt Nam không được mạ vàng, pháp luật Việt Nam bảo vệ những tờ tiền của quốc gia chúng ta nên sẽ không được làm gì tổn hại đến những tờ tiền.

Tuy nhiên, ở nước ngoài lại khác, khi ra khỏi quốc gia của họ, những tờ tiền ở các nước khác sẽ được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Ngay như sản phẩm tiền 2 đô la Mỹ mạ vàng hình rắn mà tôi kinh doanh, bên Mỹ họ làm y hệt như vậy. Ở Việt Nam có chi nhánh mua bản quyền về và làm sản phẩm theo mẫu đó luôn”.

Khách hàng bật mí lý do đặc biệt khiến họ lựa chọn các loại tiền mạ vàng hình rắn làm tiền lì xì

Vừa chọn xong bộ tiền mạ vàng, anh Nguyễn Ngọc Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ về lý do anh lựa chọn các tờ tiền 2 đô la Mỹ hình rắn làm quà lì xì cho gia đình dịp Tết năm nay: “Với gia đình, mỗi dịp Tết là cơ hội để tôi gửi gắm tình cảm, thể hiện sự biết ơn và yêu thương. Những tờ tiền mạ vàng này không chỉ đẹp mà còn chứa đựng ý nghĩa phong thủy, rất thích hợp để mang lại may mắn, tài lộc cho người nhận”.

“Trong văn hóa phương Đông, con rắn thường được coi là biểu tượng của sự trí tuệ, linh hoạt và khôn ngoan. Con rắn có khả năng “lột xác” và thay đổi hình dạng, điều này tượng trưng cho sự tái sinh và khả năng thích nghi, đối mặt với những thử thách và thay đổi trong cuộc sống. Tôi nghĩ việc tặng tiền mạ vàng hình con rắn vào dịp Tết sẽ mang lại sự sáng suốt trong quyết định và giúp người nhận có thể vượt qua khó khăn, đạt được thành công”, anh Ngọc Anh tiếp lời.

Anh Ngọc Anh (bên trái) cho biết, anh rất tâm đắc với sản phẩm tiền mạ vàng có hình linh vật. Ảnh: Trung Hiếu

Năm nay, anh Ngọc Anh đã quyết định “xuống tay” chi tiền để mua 30 bộ tiền lì xì 2 đô la Mỹ hình rắn mạ vàng với hy vọng mọi người trong gia đình sẽ có một năm mới đầy tài lộc và may mắn. Anh tin rằng món quà này sẽ tạo sự bất ngờ và mang lại niềm vui cho những người thân yêu trong dịp Tết.

Chị Nguyễn Thị Hương (25 tuổi, quê Nam Định) đang làm việc ở TP.HCM, từ ngày ra trường đi làm, chị đều tỉ mỉ chuẩn bị những phong bao lì xì đặc biệt ngày đầu năm mới để gửi tới người thân, bạn bè. “Cứ đến Tết, tôi lại muốn chọn các món tiền lì xì độc đáo thay vì lì xì bằng tiền truyền thống để người nhận cảm nhận được sự chu đáo của tôi. Con giáp năm Tỵ năm nay rất đặc biệt, và tôi nghĩ những tờ tiền mạ vàng sẽ khiến người nhận rất thích thú”, chị Hương cho biết.

Cầm trên tay sản phẩm tiền lì xì mạ vàng, chị Hương chia sẻ: “Tiền mạ vàng thường mang ý nghĩa của sự giàu có, thịnh vượng và may mắn. Mạ vàng tượng trưng cho tài lộc sẽ luôn tươi sáng, dồi dào. Màu vàng cũng đại diện cho sự thịnh vượng, sự phát triển bền vững và thành công trong công việc cũng như cuộc sống”.