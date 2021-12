Diễm My 9X khoe vẻ đẹp gợi cảm trong dịp Giáng sinh

"My rất thích các chương trình truyền hình thực tế và những chương trình vận động nhiều lại càng hưng phấn. Sắp tới đây, khi sắp xếp được lịch, My cũng sẽ cân nhắc để nhận lời tham gia nhiều hơn chứ không giữ mình trong vùng an toàn nữa”, Diễm My chia sẻ với PV Dân Việt.