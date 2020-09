Phớt lờ lời chê diễn “6 biểu cảm như 1”, Diễm My 9x “lột xác” sang chảnh, quyền lực

Vừa qua, "Tình yêu và tham vọng" có sự tham gia diễn xuất của Diễm My 9x và Nhan Phúc Vinh chính thức khép lại. Bộ phim đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả. Ngay sau khi phim đóng máy, hai diễn viên đã trở lại TP.HCM để tiếp tục thực hiện các dự án tiếp theo.

Mới đây, thông qua mạng xã hôi, Diễm My 9x đã cập nhật hoạt động mới cho fan hâm mộ. Nữ diễn viên sẽ tái xuất màn ảnh rộng bằng một dự án phim mới. Thông qua loạt ảnh được Diễm My 9x chia sẻ, trong dự án mới, cô sẽ trở thành người phụ nữ hiện đại. Nữ diễn viên xuất hiện với những bộ đồ thời thượng, sang chảnh, thể hiện được quyền lực. Được biết, để phục vụ vai diễn mới, Diễm My 9x sẵn sàng cắt mái tóc suôn mượt của mình.

Hình ảnh Diễm My 9x trong dự án phim mới.

Hiện tại, thông tin cụ thể về dự án phim mới của Diễm My 9x vẫn chưa được công bố. Nhưng dựa theo loạt hình ảnh Diễm My 9x từng đăng tải trên trang cá nhân, dân tình đoán rằng có thể cô sẽ hợp tác với diễn viên Nhã Phương. Vì thế, họ vô cùng háo hức chờ đợi thành quả của hai mỹ nhân.

Diễm My 9x từng đăng ảnh hậu trường bàn bạc kịch bản với Nhã Phương.

Trước đó, trong "Tình yêu và tham vọng", Diễm My 9x gây tranh cãi bởi thời trang cứng nhắc, giản dị đến nhàm chán. Nhận được lời phàn nàn của cư dân mạng, nữ diễn viên từng lên tiếng giải thích.

Diễm My 9x nói rằng, ban đầu ê-kíp đã chuẩn bị cho nhân vật Phan Hoàng Linh nhiều bộ quần áo công sở mang phong cách Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với đạo diễn và phân tích kỹ nhân vật, ê-kíp của cô thay đổi. Bởi nhân vật Phan Hoàng Linh là một cô gái mất mẹ từ sớm. Cô ấy lại làm việc trong lĩnh vực bất động sản khô cứng. Vì thế, ê-kíp quyết định cho nhân vật Phan Hoàng Linh thường xuyên mặc đồ basic, khô khan.

Diễm My 9x bị cư dân mạng chê bai diễn đơ cứng, "6 biểu cảm như 1".

Bên cạnh đó, trong suốt thời gian "Tình yêu và tham vọng" lên sóng, Diễm My 9x không ít lần vướng phải lời chê bai về cách diễn xuất. Gần đây nhất, một tài khoản thể hiện sự không hài lòng với cách diễn xuất của Diễm My 9x trong "Tình yêu và tham vọng" qua việc ghép hàng loạt ảnh của nữ diễn viên trong các cảnh phim với nhau để cư dân mạng dễ dàng so sánh.

Thông qua bức ảnh, mọi người nhận thấy gương mặt của Diễm My 9x khi thể hiện sự đau khổ, hạnh phúc, suy tư hay lúc "dằn mặt"... đều không khác nhau nhiều. Từ đó, cư dân mạng không ngừng chê bai gương mặt nữ diễn viên đơ cứng, một màu và không mang lại cảm xúc cho người xem. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng khả năng diễn xuất của Diễm My còn thua kém dàn diễn viên phụ, quần chúng.