Diễm My 9x: "Tôi nuôi dưỡng cảm xúc nhân vật bằng câu chuyện có thật"

Chiều ngày 28/6, buổi họp báo dự án phim bộ dài tập Giấc mơcủa mẹ đã diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện có sự góp mặt của giám đốc sáng tạo Nguyễn Quang Dũng, đạo diễn Nguyễn Minh Chung, đạo diễn hình ảnh Nguyễn Tranh, và điều hành sản xuất Đỗ Quang Minh cùng các nghệ sĩ, diễn viên: NSƯT Hữu Châu, Nhan Phúc Vinh, Diễm My 9x, Trần Ngọc Vàng, Kim Nhã, Ngân Hòa, NSND Kim Xuân…



Diễm My 9x, Ngọc Vàng và Nhan Phúc Vinh trong buổi họp báo tại TP.HCM. Ảnh: NSX

Là bộ phim nguyên bản do VieON sản xuất (VieON Originals), "Giấc mơ của mẹ" thuộc thể loại tâm lý, tình cảm gia đình xoay quanh bà Thanh, người mẹ tần tảo cả đời để chăm lo cho chồng và ba người con. Dù dành hết tâm huyết để vun vén cho gia đình nhưng bà Thanh không được các con thấu hiểu. "Giấc mơ của mẹ" là hành trình giãi bày nỗi lòng của mẹ và là chặng đường học cách lắng nghe cha mẹ của con cái.

Tại sự kiện, giám đốc sáng tạo Nguyễn Quang Dũng đã chia sẻ đôi nét về lý do tham gia vào dự án phim: "'Giấc mơ của mẹ' là dự án đầu tiên mà tôi làm. Khi xu thế xem phim online trở nên phổ biến, tôi bắt đầu quan tâm và quyết định bước chân vào lĩnh vực này. Trong số những kịch bản mà tôi xem xét thì ‘Giấc mơ của mẹ’ là bộ phim tôi thích nhất. Khác với các dự án phim drama khác, phim rất dịu dàng, duyên dáng và tình cảm. Mặt khác, bộ phim đến với tôi trong thời điểm mà sức khỏe của bố mình đang có sự yếu dần nên khi xem, bản thân tôi cũng có những suy nghĩ và cảm xúc riêng về bố mẹ của mình”.

Giám đốc sáng tạo Nguyễn Quang Dũng và đạo diễn Nguyễn Kim Chung cùng các diễn viên

Đạo diễn Nguyễn Minh Chung cũng có những trải lòng về sự xuất hiện của mình với vai trò đạo diễn chính trong phim: “Tôi hy vọng, bộ phim sẽ đem lại niềm vui nho nhỏ cho các khán giả theo dõi tại nhà. Mong rằng nó có thể giúp cho con cái thêm yêu bố mẹ và gia đình hơn và các bậc làm cha mẹ có suy nghĩ tích cực hơn với con”.

Theo đạo diễn, những bà mẹ trong phim đều đang gặp phải một vấn đề đó là sai lầm trong việc dẫn dắt con cái đi theo hướng mà họ mong muốn. Dù rằng rất yêu thương con mình nhưng sự sai lầm đó khi áp đặt lên con cái có thể khiến chúng phải chịu khổ. Đạo diễn tin rằng, trên thực tế các bạn trẻ hiện nay sẽ bắt gặp tình huống này khi trở thành bố mẹ, dù sai những không cưỡng lại ý muốn muốn hướng con đi theo con đường nào đó. "Giấc mơ của mẹ" không đơn giản là một bộ phim về mẹ hay sự hy sinh của cha mẹ mà còn là một thông điệp thực tế nhắn nhủ đến những người làm con.

MC Hoàng Oanh và Diễm My

NSƯT Hữu Châu hài hước: “Chưa có một vai diễn nào mà tôi có đông con và khóc nhiều đến vậy. Cảnh quay đầu tiên tôi đã khóc suốt hai ngày trời, khóc xong thì nghỉ dịch. Đây là một đoàn phim rất vui, có kỷ luật và thoải mái”.



Để hóa thân vào nhân vật Trà My, diễn viên Diễm My 9x cho biết mình nuôi cảm xúc bằng việc kết hợp một phần câu chuyện thực tế của bản thân với mẹ ngoài đời, phần còn lại là nghiên cứu tuyến vai rồi tạo cảm xúc khác cho Trà My để nhân vật được trang bị nhiều màu sắc.



Ngọc Vàng chia sẻ về quá trình làm phim Giác mơ của mẹ.

Diễm My 9x chia sẻ: “Có sự giống và khác giữa nhân vật My đảm nhận và bản thân ngoài thực tế. Ngoài đời, My là con một nhưng trong phim lại có đến hai anh em nên cảm xúc cũng phải nuôi dưỡng theo hướng một người con trong gia đình đông thành viên.

Và vì thời gian quay phim khá lâu, hầu như ngày nào cũng gặp cô Hồng Vân, chú Hữu Châu, anh Vinh, Ngọc Vàng mỗi ngày nên tình cảm của các diễn viên rất khăng khít như một gia đình thật thụ. My cũng cảm thấy may mắn khi được tham gia diễn xuất cùng chú Hữu Châu và cô Hồng Vân vì bản thân được dẫn dắt và chỉ dạy rất nhiều”.

Diễm My 9x và Ngọc Vàng - cặp đôi tung hứng trong phim

Xuất hiện trở lại cùng nhau trên màn ảnh nhưng giờ đây Nhan Phúc Vinh và Diễm My đã không còn là một cặp tình nhân nữa mà trở thành anh em ruột của nhau. Sự kết hợp đặc biệt này khiến nhiều người tò mò và dành nhiều sự trông đợi. Khi được hỏi về vấn đề này, cả hai dành cho đối phương rất nhiều lời khen có cánh.

Về phía Diễm My, cô cho biết: “Anh Vinh là một diễn viên cực kỳ chuyên nghiệp và biết quan tâm tới ng khác. Khi My bước chân ra Hà Nội thì giúp đỡ My tìm nhà thuê, trong quá trình diễn chung thì hỗ trợ và nâng diễn xuất của bạn diễn cùng theo. Trước đóng vai một cặp tình nhân và giờ anh em, đối với My mà nói đó là cả một quá trình và Vinh thật sự rất giống người anh lớn trong gia đình của mình”.



Bộ phim Giấc mơ của mẹ sẽ được phát sóng sớm nhất và độc quyền trên VieON vào lúc 20h ngày 1/7.