Trương Thị May tái xuất màn ảnh rộng với vai diễn bí ẩn

Trương Thị May tái xuất trong phim Kẻ đào mồ của Công Hậu. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về lý do thuyết phục mình quyết định tái xuất màn ảnh, Trương Thị May thẳng thắn: "Với May, "Kẻ đào mồ" đã khiến May thích thú. Hơn nữa, "Kẻ đào mồ" lại sở hữu một kịch bản hay và chứa đựng tâm huyết lớn của đạo diễn Công Hậu. Thế nên, khi tham gia dự án này, May thấy hào hứng và rất mong đợi ngày phim được ra mắt. Bởi đó là một thành quả của hàng trăm con người đã theo đuổi dự án này".



Đồng thời, nữ diễn viên cũng cho biết thêm vai diễn Bạch Liên đến với mình như một cái duyên và cô tin vào duyên phận ấy. Trong khi đó, đạo diễn Công Hậu khẳng định vai diễn Bạch Liên chỉ có thể là Trương Thị May.

Trương Thị May được chọn là vai chính trong phim

Vì theo anh, "chỉ có May mới toát lên cái tinh thần và khí chất gần nhất với nhân vật của tôi. Đó là một cô gái hiếu thảo, chân thành. Thành thật, trước khi tôi bấm máy dự án này, có rất nhiều người đã ngỏ ý muốn tham gia bằng việc đóng góp kinh phí cho đoàn phim và mong muốn hóa thân thành Bạch Liên. Tuy nhiên, tôi nghĩ, mình chỉ cần chọn sai diễn viên chính thôi là cả bộ phim gãy liền. Tôi đã casting rất nhiều lần May là lựa chọn tốt nhất".

Và với màn nhá hàng "sương sương" thông qua đoạn trailer, khoảnh khắc ánh mắt trao nhau "ngọt lịm" của Trương Thị May và Nhất Duy, sự tương đồng với phong thái của nhân vật mà đạo diễn Công Hậu đã tin tưởng nhận định, khán giả hoàn toàn có thể trông đợi vào sự tái xuất lần này của nữ diễn viên từng xuất sắc đoạt giải Cánh Diều Vàng 2009.

Một cảnh trong phim Kẻ đào mồ

Từ những hình ảnh đầu tiên, bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Công Hậu đã nhanh chóng tạo sự chú ý khi khai thác chủ đề điều tra kết hợp yếu tố kinh dị và chất liệu đặc trưng Việt Nam thông qua bối cảnh, màu sắc đậm chất Việt Nam. Điều này mang đến sự quen thuộc để người xem bước vào thế giới "Kẻ đào mồ" trở nên dễ dàng hơn.

Chưa dừng lại ở đó, trailer chính thức của "Kẻ đào mồ" đã đưa khán giả đến hàng loạt những tình tiết đen tối hơn, ám ảnh hơn. Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, bối cảnh chính của phim được quay trực tiếp trên nghĩa trang Tà Nung thuộc tỉnh Lâm Đồng. Đây cũng là một trong những nghĩa trang cổ và có nhiều khu mồ mới đắp, cũng như mồ vô danh. Tuy nhiên, đạo diễn Công Hậu cho biết trong suốt quá trình quay, cả đoàn phim vẫn giữ được đúng tiến độ và cũng gặp không ít những hiện tượng tâm linh.

Cặp đôi Nhất Duy - Trương Thị May

Bên cạnh cặp đôi chính Nhất Duy - Trương Thị May mang nhiều ẩn số, còn có sự xuất hiện của của dàn diễn viên phụ đều là những cái tên nổi bật về thực lực diễn xuất như: Đức Hải, Bảo Anh, Ngọc Trai, cùng với "dàn bao" kỳ cựu gồm nghệ sĩ Xuân Hương, Bạch Long, Bảo Trí.

Ngoài nội dung câu chuyện xoay quanh đề tài đào mồ hiếm hoi được khai thác trên màn ảnh Việt, màn nên duyên của Nhất Duy và Trương Thị May luôn là tâm điểm mang đến nhiều hứng thú cho khán giả.

"Kẻ đào mồ" kể về câu chuyện tại một miền quê khô cằn vào đầu thế kỷ 19. Nơi mảnh đất khô cằn còn có sự phân hóa rõ rệt giữa người giàu và người nghèo. Lúc này, trong vùng xuất hiện những vụ đào mồ người giàu tại nghĩa trang và khiến sở cẩm mất ăn mất ngủ.

Bạch Liên (Trương Thị May) trở thành nghi can số một khi là người trông coi nghĩa trang và được các gia đình giàu có nhờ canh mộ. Vậy lý do thực sự của Bạch Liên là gì khi cô luôn xuất hiện giữa đêm khuya tại nghĩa trang vào những đêm vừa có người hạ huyệt?

Phim có sự tham gia của Trương Thị May, Nhất Duy, Đức Hải, Ngọc Trai, Bảo Anh cùng các nghệ sĩ Xuân Hương, Bạch Long, Phương Dung, Bảo Trí, Tấn Bo, Dũng Nhí…