Điểm sàn các trường công an năm 2022: Mới nhất, trường nào công bố?

Mới nhất trong số các trường công an, Đại học An ninh Nhân dân vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào - điểm sàn 2022, hướng dẫn cách tính điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và cách tính điểm xét tuyển đại học chính quy tuyển mới năm 2022.

Theo đó, điểm sàn xét tuyển - ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới năm 2022 vào Trường Đại học An ninh Nhân dân là 70 điểm (gồm: tổng điểm thi 3 môn thi tốt nghiệp THPT thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường công an theo thang điểm 100 và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an tính theo thang điểm 100, không có điểm liệt).

Học viên Đại học An ninh Nhân dân trong một buổi duyệt binh. Ảnh: ĐHANND



Hướng dẫn cách tính điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học An ninh Nhân dân:

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới năm 2022 được tính theo công thức sau đây:

Ngưỡng đảm bảo = (M1+M2+M3)*10/3 + BTBCA, trong đó:

M1, M2, M3 là điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND.

BTBCA: Điểm bài thi Bộ Công an được tính theo thang điểm 100 (gồm: Phần trắc nghiệm và phần tự luận. Trong đó, điểm phần trắc nghiệm tối đa là 60 điểm; điểm phần tự luận được quy đổi từ hệ 10 sang hệ 100, tối đa điểm tự luận là 40 điểm).

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào không tính điểm ưu tiên đối tượng, điểm ưu tiên khu vực, điểm thưởng.

Ví dụ: Thí sinh A, đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học An ninh nhân dân với tổ hợp xét tuyển là A00 (Toán, Lý, Hóa) có kết quả điểm thi như sau:

Điểm thi 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển A00: Toán 8,5; Lý 7,5; Hóa 7,0.

Điểm thi bài thi BCA phần Trắc nghiệm: 35 điểm/tối đa 60 điểm bài thi.

Điểm BTBCA phần Tự luận (Toán/Văn): 6 điểm/tối đa 10 điểm bài thi. Lúc này, điểm phần tự luận phải được quy đổi từ hệ 10 sang hệ 100 với tối đa là 40 điểm. Như vậy, điểm phần tự luận = 6*4 = 24 điểm/40 điểm tối đa.

Cách tính ngưỡng đầu vào của thí sinh A nêu trên là:

Ngưỡng đảm bảo = (8,5+7,5+7,0)*10/3 + (35+24) = 135,67 điểm. Như vậy thí sinh Nguyễn Văn A đã đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định

Hướng dẫn cách tính điểm xét tuyển thí sinh trúng tuyển vào Đại học An ninh Nhân đân

Ví dụ: Thí sinh A, đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học An ninh Nhân dân với tổ hợp xét tuyển là A00 (Toán, Lý, Hóa) có kết quả điểm thi như sau:

Điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển A00: Toán 8,5; Lý 7,5; Hóa 7,0.

Điểm thi bài thi BCA phần Trắc nghiệm: 35 điểm/tối đa 60 điểm bài thi.

Điểm BTBCA phần Tự luận (Toán/Văn): 6 điểm/tối đa 10 điểm bài thi. Lúc này, điểm phần tự luận được quy đổi từ hệ 10 sang hệ 100 với tối đa là 40 điểm. Như vậy, điểm phần tự luận là = 6*4 = 24 điểm/40 điểm tối đa.

Được hưởng ưu tiên khu vực 01 (Cộng 0,75 điểm).

Được hưởng ưu tiên đối tượng 03 (Cộng 2,00 điểm).

Thí sinh được giải khuyến khích môn Toán trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia bậc THPT (Cộng là 0,25 điểm).

Điểm xét tuyển thí sinh trúng tuyển được tính theo công thức sau đây:

ĐXT = (M1+M2+M3)*2/5 + (BTBCA*3/10)*3/5 + KV + ĐT + ĐTh

Cách tính điểm xét tuyển của thí sinh A nêu trên là:

ĐXT = (8,5+7,5+7,0)*2/5 + [(35+24)*3/10]*3/5 + 0,75 + 2,00 + 0,25 = 22,82

Điểm sàn các trường công an năm 2022 cùng ở ngưỡng 70 điểm



Như vậy, đến nay, đã có 5/8 trường công an công bố điểm sàn 2022 và đăng tải công khai trên website của trường. Trước đó, 4 trường là Đại học Cảnh sát Nhân dân, Đại học Phòng cháy chữa cháy, Học viện Chính trị công an Nhân dân, Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân đã thông báo cùng mức điểm sàn là 70.

Cuối tháng 7, Bộ Công an cũng công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với trình độ đại học chính quy tuyển mới là 70 điểm gồm tổng điểm thi 3 môn thi tốt nghiệp THPT do Bộ GDĐT tổ chức thuộc tổ hợp xét tuyển vào các trường công an (theo thang điểm 100) và điểm thi bài thi đánh giá của Bộ Công an (theo thang điểm 100), không có điểm liệt theo quy định của Bộ GDĐT.

Cách tính điểm sàn và điểm trúng tuyển các trường công an 2022 đều giống nhau.

Bộ Công an cho biết, thí sinh có nguyện vọng phúc khảo điểm bài thi, hãy truy cập vào website các trường công an - nơi đăng ký dự thi lấy mẫu đơn phúc khảo, điền thông tin và gửi về các trường kèm lệ phí để Hội đồng thi các trường tổ chức chấm phúc khảo theo quy định.

Theo số liệu của Cục Đào tạo, Bộ Công an, năm 2022, 8 trường công an tuyển 2.050 chỉ tiêu bằng 3 phương thức gồm: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GDĐT, quy định của Bộ Công an; Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế và Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với bài thi tuyển sinh riêng. Bài thi đánh giá phục vụ phương thức thứ 3. Kết quả bài này chiếm 60% tổng điểm xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp THPT của Bộ GDĐT chiếm 40%. Các bài thi gồm hai phần: trắc nghiệm và tự luận, tối đa 100 điểm. Thí sinh làm bài trong 180 phút, trong đó mỗi phần 90 phút.

