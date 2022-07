"Hiện nay nhiều phụ huynh ngỡ ngàng khi điểm thi vào 10 của TP. HCM được công bố, bởi phổ điểm khá thấp. Để lý giải cho điều này, theo tôi đó là phương thức học và kiểm tra của các con không phù hợp với đề thi.

Về căn nguyên, có lẽ do bài kiểm tra trên lớp không theo sát thực tế dẫn đến việc khi kiểm tra điểm cao, nhưng lúc thi chuyển cấp lại bị điểm thấp. Thậm chí do điểm cao trên lớp khiến các con chủ quan hơn. Việc điểm trên lớp và điểm thi chuyển cấp chênh nhau như vậy không phải năm đầu tiên, do vậy cần nhất có sự đổi mới phương thức dạy và học để học sinh bắt kịp xu thế".

- Anh Bùi Ngọc Phúc đồng tác giả cuốn sách "Tư vấn kỳ thi vào 10" -