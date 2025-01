Bà Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Nam Định ký báo cáo gửi lên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về vụ việc tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn chiều mùng 2 Tết.

Trong báo cáo ghi rõ, chiều ngày 30/1/2025 tại km153+500 Quốc Lộ 21 thuộc địa phận phường Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, bà N.T.D (sinh năm 1964, hiện trú tại Tôn Thất Thiệp, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) đi trên Quốc lộ 21 hướng thị trấn Cổ Lễ về thành phố Nam Định thì gây tai nạn. Trên xe ôtô có tổng 9 người.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, sáng ngày 31/1, các đơn vị chức năng và người dân đang khắc phục lại hệ thống đường nước bị hư hỏng do vụ tai nạn chiều hôm qua gây ra. Ảnh: Minh Tiến.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, bà D có Giấy phép lái xe hạng B1 do Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội cấp ngày 30/11/2020 có giá trị đến 30/11/2030. Bà D điều khiển xe ôtô con BKS 30G - 156.XX (loại 7 chỗ ngồi, đăng ký lần đầu ngày 30/12/2019, có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường số DA-6403XXX thời hạn kiểm định đến ngày 10/12/2025).

Hậu quả vụ tai nạn khiến 7 người chết tại hiện trường gồm:

Bà N.T.D (lái xe).

Ông N.Đ.C - sinh năm 1956 là chồng bà D.

Chị N. N. A - sinh năm 1989 là con bà D.

Tr.Ng.M.K - sinh năm 2017 là con chị N.N.A.

Anh N.V.T - sinh năm 1986 trú tại Thanh Oai, Hà Nội.

Chị D - sinh năm 1991 (vợ anh T).

Cháu N.Q.M- sinh năm 2023 (chưa rõ địa chỉ).

2 người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu là: chị N.N.Q - sinh năm 1991 (con bà D); cháu N.N.D học sinh lớp 6 tại Hà Nội.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu cơ quan chức năng xác nhận, do xe ôtô đang di chuyển thì rẽ sang hướng bên phải đâm vào lan can đường, rồi lao xuống mương nước cạnh đường, không va chạm với người và phương tiện tham gia giao thông khác.

Ban An toàn giao thông tỉnh Nam Định cho biết, sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng vận chuyển cấp cứu 2 người bị thương về Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi tỉnh; trục vớt xe bị nạn, đưa các nạn nhân về Bệnh viện Đa khoa tỉnh; phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, sớm xử lý hiện trường.

Để kịp thời động viên, hỗ trợ gia đình người bị nạn, bước đâu tỉnh Nam Định hỗ trợ 24 triệu đồng/người chết, 15 triệu đồng/người bị thương và giao cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông này, Bộ Công an đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Nam Định khẩn trương phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức công tác cứu nạn, điều tra, giải quyết vụ TNGT; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.