Diễn biến nóng mới vụ "mẹ mìn" bắt cóc cháu bé 2 tuổi ở Bắc Ninh đưa lên Tuyên Quang

Đối tượng Nguyễn Thị Thu bị khởi tố về tội "chiếm đoạt người dưới 16 tuổi".

Ngày 23/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu, 32 tuổi, quê ở Cao Bằng, để điều tra về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi, theo điều 153 BLHS năm 2015.

Trước đó như tin đã đưa, ngay sau khi nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1983, ở phường Khúc Xuyên, TP.Bắc Ninh) về việc ngày 21/8, anh để lạc con trai là cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (SN 2018) tại công viên Nguyễn Văn Cừ đoạn đối diện hồ điều hoà TP.Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an thành phố phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và các lực lượng tổ chức tìm kiếm cháu bé tại công viên và khu vực xung quanh nhưng không thấy.

Với phối hợp giúp đỡ của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang, đến 21h30’ ngày 22/8/2020, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện, giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời di lý đối tượng bắt cóc cháu Bảo từ Tuyên Quang về Bắc Ninh. Đó là Nguyễn Thị Thu, 32 tuổi, quê quán tại phường Hợp Giang, TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Rạng sáng ngày 23/8, lực lượng chức năng đã đưa cháu Bảo về Bắc Ninh an toàn và trao cháu Bảo cho gia đình trong niềm vui tràn ngập hạnh phúc.

Sáng 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thưởng nóng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong truy xét, phá án, giải cứu an toàn cháu bé bị bắt cóc.

