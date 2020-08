Tìm thấy cháu bé bị bắt cóc ở Bắc Ninh: Hoan hô Bắc Ninh! Hoan hô mạng xã hội!

Tối 22/8, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã cho biết, qua điều tra, trích xuất camera và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp cùng cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy cháu bé Nguyễn Cao Gia Bảo (sinh năm 2018, Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh) tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang sau hơn 1 ngày mất tích.

Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh, cháu Nguyễn Cao Gia Bảo đã an toàn. Tối qua cháu đã được đoàn tụ với bố mẹ.

Bé trai bị bắt cóc ở Bắc Ninh đã được gặp lại bố mẹ.

Vậy là chỉ trong 24h giờ, cơ quan công an đã tìm được cháu bé và tìm ra nghi phạm bắt cóc cháu. Một việc khó hơn tìm kim đáy bể đã kết thúc thành công.

Đóng góp vào thành công này, ngoài các cơ quan CA vừa kể ở trên, ko thể ko nói tới sự đóng góp tích cực của quần chúng nhân dân sở tại và MXH.

Từ các bà bán nước trà ở công viên nơi cháu bị bắt cóc, từ các bác xe ôm trên tuyến đường di chuyển của nghi phạm, từ các chủ nhà trọ nơi các nghi phạm tạm trú, cùng với đông đảo cư dân mạng đã hết sức mau chóng và nhiệt tình truyền tin và ảnh cháu bé lên MXH, tất cả những người đó đã làm nên một thiên la địa võng của tinh thần cảnh giác và đôi mắt thần của lòng nhân ái , hỗ trợ vô cùng đắc lực và hữu hiệu cho lực lượng công an mau chóng tìm ra cháu bé và bắt giữ được nghi phạm

Rồi lại nhớ , cũng trong vòng một tháng qua, nhờ dư luận xã hội của quần chúng nd ở tỉnh Bắc Ninh, nhờ sự lên tiếng mạnh mẽ của cộng đồng mạng, Bắc Ninh đã hạ bệ ông Bí thư thành phố tại vị ngắn nhất trong lịch sử lãnh đạo địa phương, tất nhiên có cả áp lực chắc chắn có từ lãnh đạo TW dội xuống

Vậy là chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Bắc Ninh đã lập được 2 chiến công lớn.

Một chiến công trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên của nhân dân trong vụ cháu bé nói trên

Một chiến công trong công cuộc đấu tranh chống lại thói xấu "gia đình trị", thói lợi dụng quyền lực để mưu cầu địa vị và quyền lợi cá nhân , gia đình của một số vị lãnh đạo của tỉnh Bắc Ninh

Và đóng góp rõ nét, không nhỏ và rất hữu hiệu vào 2 chiến công đó là tiếng nói của MXH, cũng có thể coi như sức mạnh của dư luận công minh và chính trực.

Vậy thì đáng hoan hô Bắc Ninh, hoan hô MXH, hoan hô dư luận quần chúng và công sức, tấm lòng của nhân dân quá đi chứ, phải không thưa các bạn?