Diễn giả Tuệ An: "Cuốn sách nội tâm là cuốn sách quan trọng thay đổi cuộc sống mỗi người"

Được cộng đồng ưu ái đặt biệt danh "người dẫn dắt hạnh phúc", diễn giả Tuệ An là một chuyên gia tư vấn tâm lý và là tác giả truyền cảm hứng nổi tiếng. Trong suốt hành trình hơn 5 năm qua, Tuệ An đã gặp gỡ, tiếp xúc và giúp đỡ cho rất nhiều trường hợp tìm đến chị khi gặp những vấn đề khó khăn về tâm lý.

Trước khi theo con đường tư vấn tâm lý, Tuệ An là Thạc sĩ của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Vì được sinh ra trong một gia đình khó khăn nên Tuệ An đã luôn tự nhủ phải học kinh tế để xây dựng cuộc sống tốt hơn. Năm 2017, cơ duyên đã đưa Tuệ An rẽ ngang sang lĩnh vực tâm lý trị liệu. Kể từ đó chị quyết định theo nghề tư vấn hôn nhân và hàn gắn hạnh phúc gia đình.

Xuất phát điểm là một Thạc sĩ kinh tế, lý do nào đã khiến Tuệ An lựa chọn công việc của một chuyên gia tâm lý?

- Đúng là với nhiều người khi mới biết và tiếp xúc với tôi thì đều tỏ ra bất ngờ bởi trước đây tôi từng là thạc sĩ trong lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên, chính những biến cố, thăng trầm trong cuộc sống hôn nhân đã đưa tôi đến với những câu chuyện tâm lý. Theo thời gian, tôi đã dần tìm ra con đường để có được hạnh phúc.

Tôi nhận ra rằng, hạnh phúc không bắt nguồn từ việc thay đổi người khác mà sẽ khởi đầu bằng việc thay đổi chính bản thân mình. Bởi lẽ cuộc sống chính là tấm gương phản chiếu, bạn thay đổi tích cực thì cuộc sống cũng sẽ trở nên tích cực với bạn. Để thay đổi chính mình thì mỗi người cần quay trở về với sự tĩnh lặng để nhìn nhận nguyên nhân, giải pháp, cho vấn đề của riêng mỗi người.

Sau khi nỗ lực thay đổi bản thân và tìm ra những góc nhìn tích cực, tôi đã chia sẻ với cộng đồng và những người xung quanh. Năm 2019, tôi bắt đầu công việc này và dần nhận được sự đồng cảm của mọi người. Từ đó, tôi từ bỏ công việc kinh doanh để dành nhiều thời gian hơn cho việc chia sẻ, tư vấn, hỗ trợ mọi người trong các mối quan hệ yêu hôn nhân gia đình.

Diễn giả Tuệ An. (Ảnh: Thanh Tùng)

Để trở thành một "bác sĩ" chữa lành tâm trạng của nhiều người trẻ, điều chị mong muốn là gì?

- Tôi thường đồng cảm với mọi người, đặc biệt là người trẻ. Tôi luôn tin rằng, ai cũng có khả năng và có năng lực để hạnh phúc. Tiếc rằng nhiều người không nhận ra khả năng đó. Vì thế, tôi mong muốn mình có thể đóng góp một phần nhỏ bé để giúp người trẻ thức tỉnh và nhận ra rằng họ cũng cũng có rất nhiều giá trị. Bất kỳ ai cũng xứng đáng cuộc sống hạnh phúc mà trước đó người ta chưa đạt được hoặc chưa nhận ra.

Được biệt, diễn giả Tuệ An còn là tác giả của rất nhiều cuốn sách về tâm lý, phải chăng viết cũng là cách giúp chị chữa lành?

- Tôi lựa chọn viết như một cách giúp mình giải tỏa cảm xúc. Khi viết, chúng ta sẽ thường tĩnh lặng nhiều hơn. Nhờ đó, chúng ta có thêm điều kiện để kết nối với chính bản thân mình. Từ đó, ta có thể thấy mình rõ hơn thông qua những ký ức, cảm xúc, kỷ niệm trong quá. Đó cũng là cách giúp tôi hiểu hơn về mình và là cách để tôi chữa lành những tổn thương hay những nỗi đau trong tâm hồn.

Tuệ An miệt mài với hành trình dẫn lối mọi người đi tìm hạnh phúc. (Ảnh: Thanh Tùng)

Là một chuyên gia về tâm lý nhưng hẳn cũng có thời điểm chị gặp những tổn thương hay đối mặt với những vấn đề về cảm xúc. Khi đó, chị sẽ làm gì để lấy lại sự cân bằng, ổn định cho mình?

- Với mỗi con người thì việc gặp phải những biến động về mặt tâm lý là điều không thể tránh khỏi. Cá nhân tôi cũng không phải là ngoại lệ. Những thay đổi, biến động sẽ luôn thường nhật trong cuộc sống và cả về mặt cảm xúc, tâm hồn. Mặc dù không thể kiểm soát được vấn đề nhưng chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ vấn đề của mình.

Riêng tôi thường tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn. Mỗi khi có chuyện buồn hay rối loạn cảm xúc, tôi sẽ dành thời gian tĩnh lặng lại bằng việc ngồi thiền hay đi ra ngoài để tiếp xúc với mọi người và để cảm nhận về cuộc sống. Từ đó, ta sẽ nhận thấy cuộc sống ngoài kia còn rất nhiều điều tươi đẹp. Vậy thì một chút buồn, một chút giận, một chút đổi thay cũng sẽ qua nhanh thôi.

Mới đây, chị đã cho ra mắt cuốn sách mới có tựa đề "Lặng". Chị có thể chia sẻ thêm về cuốn sách này, so với các ấn phẩm trước đây, "Lặng" với chị có gì đặc biệt?

Cuốn sách "Lặng" mang thông điệp: Lặng rồi sẽ yên, yên rồi sẽ an. (Ảnh: Thanh Tùng)

- Tôi đã viết 6 cuốn sách và "Lặng" là đứa con tinh thần thứ 7 của tôi. Khi viết cuốn sách này, tôi nhận thấy rằng, mỗi người đều có một cuốn sách mà họ rất cần đọc trong cuộc sống. Và nếu họ biết cách đọc thì cuốn sách đó sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời của mỗi người. Cuốn sách đó không phải ở đâu xa mà chính là cuốn sách nội tâm của mỗi người.

Để mở được cuốn sách nội tâm của chính mình thì mỗi người cần phải có chiếc chìa khoá, đó là chìa khoá về sự tĩnh lặng. Tuy nhiên, để có thể tĩnh lặng trong nhịp sống xô bồ, áp lực như hiện nay thì rất khó. Bởi xã hội quá ồn ào, biến động, câu chuyện vật chất lên ngôi khiến con người gần như không có khoảng lặng. Thế nên tôi quyết định viết cái cuốn sách có tựa đề "Lặng" với thông điệp lặng rồi sẽ yên, yên rồi sẽ an. Một ngày bạn buồn chán cũng sẽ lặng đi rồi bạn sẽ thấy yên ở đó, yên rồi thì mới an được. Và một ngày bạn vui mừng thì cũng như vậy.

Cuốn sách sẽ được chia làm ba phần. Trong đó, phần một và phần hai là những câu chuyện, trải nghiệm của chính tôi trong hành trình khám phá ở Việt Nam, Ấn Độ hay Nepal. Ở đó, độc giả có thể tìm thấy những câu chuyện rất chân thật và rất đời. Những câu chuyện này hoàn toàn không màu mè, không tô vẽ, nhưng nếu như chúng ta lắng lại, tĩnh lặng và đọc nó thì chúng ta sẽ nhận ra chúng mình ở trong đó. Để rồi người đọc hiểu ra rằng, những chân lý, những điều tuyệt vời của cuộc sống luôn ở xung quanh mỗi người.

Đặc biệt, ở chương thứ 3 với chủ đề "Hành trình 21 ngày trở về với sự tĩnh lặng". Đây có thể ví như một công thức mà tôi tự đúc rút qua nhiều câu chuyện khác nhau và của chính bản thân mình. Ở đó, tôi muốn chia sẻ những phương pháp để mỗi người có thể rèn luyện sự tĩnh lặng mỗi ngày. Không đơn thuần là một cuốn sách để đọc, độc giả có thể vừa xem, vừa ngẫm, vừa thực hành. Từ đó, mỗi người sẽ tìm thấy niềm vui, sự tĩnh lặng, thư thái cho tâm hồn mình.

Hành trình chữa lành của diễn giả Tuệ An. (Ảnh: Thanh Tùng)

Hiện nay, việc người trẻ thường gặp phải nhiều áp lực trong công việc và cuộc sống. Nhiều người thường tìm đến những giải pháp tiêu cực, dẫn đến nhiều câu chuyện thương tâm. Chị có lời khuyên nào dành cho thế hệ trẻ trong nhịp sống hối hả như hiện nay?

- Tôi muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ rằng, các bạn hãy dành thời gian để chăm sóc cho tâm hồn của mình. Bên cạnh những lo toan trong công việc, học tập hay cuộc sống thì mỗi người cũng không nên bỏ bê tâm hồn. Hãy dành những khoảng thời gian tối thiểu trong ngày, có thể chỉ từ 15 đến 30 phút để bạn tĩnh lặng lại. Bạn hãy dành thời gian chăm sóc cho cơ thể, cảm nhận những câu chuyện đã qua trong ngày để rút ra bài học cho mình. Và nếu bạn quan tâm, yêu thương chính bản thân mình thì tất cả mọi điều tốt đẹp xung quanh là mới có thể đến với bạn.

Cảm ơn diễn giả Tuệ An đã chia sẻ thông tin!

Diễn giả Tuệ An được biết đến với vai trò là chuyên gia tình cảm và chữa lành, diễn giả truyền cảm hứng. Đặc biệt trong lĩnh vực tình yêu hôn nhân gia đình, với hơn 1 triệu lượt theo dõi trên trang cá nhân. Tuệ An dành nhiều thời gian cho việc viết sách. Trước "Lặng", Tuệ An đã có 6 cuốn sách được xuất bản, bao gồm: Bình yên trong bão tố, 3 cuốn trong bộ sách Chinh phục hạnh phúc và 2 cuốn trong bộ sách Từ bạn đời đến bạn đạo.