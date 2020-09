Điện lực Đức Cơ – PC Gia Lai: Đảm bảo cấp điện vùng biên

Nhiều giải pháp trong vận hành lưới điện



Điện lực Đức Cơ (trực thuộc Công ty Điện lực Gia Lai) đang quản lý 296 km đường dây trung áp, 240 km đường dây hạ áp và 277 trạm biến áp phụ tải với tổng dung lượng 37.372 kVA, bán điện trực tiếp cho 21.654 khách hàng. Với đặc thù là một huyện biên giới đất rộng, người thưa, khách hàng của Điện lực Đức Cơ chủ yếu nằm dọc vùng biên giới và khách hàng là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm số lượng lớn. Đặc biệt, Điện lực Đức Cơ là đơn vị được phân công trực tiếp bán điện cho Điện lực Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, đồng thời cấp điện cho 5 Đồn biên phòng khu vực biên giới là Đồn 719, 721, 723, 725, 727.

PC Gia Lai cấp điện cho tỉnh bạn Rattanakirri qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Thời gian qua, bên cạnh việc đảm bảo cung cấp điện an toàn cho người dân, Điện lực Đức Cơ còn quan tâm đến việc cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định và đảm bảo chất lượng cho các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn huyện, như: Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện Đức Cơ lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 -2025, kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020, kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Để đáp ứng được các nhiệm vụ quan trọng trên, trong tháng 7 và 8 vừa qua, Điện lực Đức Cơ đã thực hiện nhiều giải pháp trong việc quản lý vận hành lưới điện. Theo đó, Điện lực Đức Cơ đã lập kế hoạch, tổ chức kiểm tra các xuất tuyến đang quản lý, kiểm tra định kỳ ngày đêm trạm biến áp, kiểm tra mức độ mang tải của máy biến áp, mức độ lệch pha... Đồng thời sử dụng camera nhiệt kiểm tra tiếp xúc, đo nhiệt độ các mối nối, kiểm tra nhiệt độ của các máy biến áp đang vận hành. Cùng với đó, Điện lực Đức Cơ còn triển khai tổng rà soát, kiểm tra xử lý các vị trí xung yếu có nguy cơ tiềm ẩn trên lưới điện nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố có thể xảy ra gây mất điện hệ thống. Định kỳ, đơn vị còn thực hiện kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện tại các khu vực đường dây trần, đường dây qua rừng cao su để không xảy ra sự cố do cây xanh va quẹt vào đường dây. Nhờ vậy hệ thống lưới điện vận hành an toàn, đảm bảo cung cấp điện ổn định, tin cậy phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, văn hoá vui chơi giải trí… của nhân dân của huyện.

Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

Ngoài ra, để đảm bảo chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện, Điện lực Đức Cơ cũng đã tính toán và lập kế hoạch công tác bảo dưỡng hệ thống bằng công nghệ hotline, trong đó kết hợp các công tác như: thực hiện đấu nối đường dây, sửa chữa lưới điện, tiến hành thay thế 6 vị trí sứ, FCO, CSV bị phóng trên lưới điện, tăng lại dây đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, tin cậy. Đồng thời phối hợp xử lý 11 TBA có tồn tại trên lưới, kết hợp xử lý dây nối đất CSV trung áp, bổ sung chụp bọc CSV, cọc bình, thay thế 1 trụ bị nghiêng để giảm thiểu các nguy cơ gây ra sự cố trên lưới điện. Đơn vị cũng thực hiện thay thế kịp thời 40 vị trí chì phân đoạn vận hành lâu ngày, lắp đặt 200 cái nón chụp, 30 cái nón chụp dây néo chống động vật leo lên cột điện, đo điện trở lặp lại 40 vị trí có lắp đặt thiết bị trên lưới, lắp đặt bổ sung 4 bộ CSV trung áp tại các khu vực có thay dây bọc trung áp.

Qua khai thác hiệu quả dữ liệu của hệ thống SCADA, chương trình đo xa DSPM và RF-Spider, đơn vị cũng đã kịp thời phát hiện các bất thường trên lưới điện cũng như các trạm biến áp, đường dây đang bị đầy tải hoặc nguy cơ quá tải để đề xuất các biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo tốt nhất việc cung ứng điện năng trên địa bàn.

Công nhân Điện lực Đức Cơ thường xuyên kiểm tra phụ tải khách hàng sử dụng điện

Theo ông Đinh Thanh Lịch (Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật, Điện lực Đức Cơ), việc cấp điện an toàn liên tục, ổn định cho các thôn, làng biên giới là nhiệm vụ chính trị được PC Gia Lai giao cho đơn vị. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn về địa hình cũng như nhiều yếu tố khách quan khác, tuy nhiên với trách nhiệm của mình, trong thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng của huyện, đơn vị không thực hiện cắt điện, trừ trường hợp bất khả kháng như xử lý sự cố. Điện lực đã bố trí phương thức vận hành lưới điện hợp lý đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố. "Việc đăng ký các công tác trên lưới trong thời gian qua luôn được đơn vị chú ý đến tính ưu tiên cấp điện liên tục các phụ tải quan trọng, công trình trọng điểm, nhà máy, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh... Dự kiến trong thời gian tới, Điện lực Đức Cơ sẽ tiếp tục phối hợp Đội Hotline 2 của Công ty Điện lực Gia Lai để xử lý kịp thời các tồn tại trên lưới sau các đợt kiểm tra có khả năng gây ra sự cố trên lưới điện đảm bảo an toàn vận hành hệ thống", ông Lịch nói.



Còn ông Trần Văn Quốc - Đội phó phụ trách Đội QLSCVHDZ&TBA cũng cho biết thêm: "Trong dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9 năm nay, đơn vị cũng đã lập phương án và chuẩn bị vật tư dự phòng sẵn sàng cho xử lý sự cố trong thời gian nhanh nhất. Phân công lịch trực 24/24h trong thời gian nhân dân nghỉ lễ gồm trực điều hành sản xuất, trực ca xử lý sự cố, trực lái xe phục vụ xử lý sự cố và trực bảo vệ cơ quan đảm bảo theo quy định".

Bên cạnh đó, Điện lực Đức Cơ còn tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến khách hàng sử dụng điện, khuyến nghị các hộ tiêu thụ điện trên địa bàn tắt bớt các thiết bị điện khi không sử dụng, hạn chế sử dụng nhiều thiết bị cùng một lúc tránh quá tải, không bắn các loại pháo giấy có tráng kim loại, không thả diều… tại các khu vực có đường dây thiết bị lưới điện và trạm biến áp có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của lưới điện.