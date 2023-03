Điện lực Đức Cơ (PC Gia Lai) đồng hành trong xây dựng nông thôn mới

Xã Ia Dơk nằm về phía Bắc huyện Đức Cơ, cách trung tâm huyện Đức Cơ khoảng 17 km. Ia Dơk có diện tích đất tự nhiên hơn 5.000 ha, dân số hơn 8.500 người, sinh sống tại 10 thôn, làng. Người dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp.



Thời gian qua, trên cơ sở rà soát các tiêu chí, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) của xã đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân và huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để sớm đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Ngành điện cũng tích cực đồng hành trong hoạt động này.

Sau hơn 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã đã sớm đạt tiêu chí số 4 về điện, nguồn điện ổn định đã thực sự tạo động lực cho những đổi thay mạnh mẽ ở các thôn, làng trên địa bàn xã.

Anh Rơ Mah Ngol, người dân làng Dokngol, xã Ia Dơk cho biết, trước đây đất rẫy của gia đình sử dụng không hết. Từ khi có nguồn điện ổn định, gia đình anh mới có thể kéo dây, lắp máy tưới nước để trồng cà phê. Anh phấn khởi nói: “Vài năm trở lại đây, gia đình chúng tôi thu nhập từ hơn 3 ha cà phê được số tiền cũng khá, mừng lắm. Có điện rồi, mọi sinh hoạt gia đình cũng tiện. Mình mua tivi, cả nhà xem thời sự, biết thêm được thông tin, con cái học hành buổi tối được thuận lợi lắm”.

Một phần quang cảnh xã Ia Dơk hôm nay

Ông Tăng Văn Dũng - Giám đốc Điện lực Đức Cơ cho biết: “Điện là tiêu chí thứ 4 trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tiêu chí này gồm 2 phần: Hệ thống lưới điện hạ áp nông thôn đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật và đạt tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn. Những năm trước, hệ thống lưới điện của xã Ia Dơk xây dựng chắp vá, thiếu đồng bộ, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. Trong quá trình vận hành, lưới điện đã xuống cấp trầm trọng, chất lượng điện không bảo đảm. Qua các năm, Điện lực Đức Cơ đã cải tạo và nâng cấp lưới điện của xã, đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn và liên tục”.



Ông Rơ Lan Pêu - Chủ tịch UBND xã chia sẻ: “Trong xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, UBND xã đã xây dựng kế hoạch và đưa ra giải pháp cụ thể cho từng tiêu chí, đặc biệt tập trung nguồn lực vào các tiêu chí có liên quan đến phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo, đầu tư hệ thống giao thông và cơ sở vật chất. Trong đó, việc đảm bảo tiêu chí số 4 về điện là rất quan trọng, vì điện có ảnh hưởng rất lớn đến việc hoàn thành các tiêu chí còn lại trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhờ có hệ thống điện ổn định mà việc cụ thể hóa đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giúp dân phát triển sản xuất để đạt hiệu quả cao, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, tạo tiềm lực vững chắc để xây dựng nông thôn mới”.

Hệ thống điện trên địa bàn xã đảm bảo góp phần giúp người dân thay đổi cơ cấu cây trồng, thay đổi quy mô và tập quán canh tác, nuôi trồng, tăng năng suất trồng trọt, nâng cao thu nhập cho người dân nơi đây. Nhờ có điện mà các phương tiện nghe nhìn cũng được sử dụng ngày càng phổ biến trong các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, cải thiện đời sống văn hoá, nâng cao dân trí, đem lại những lợi ích cơ bản và lâu dài, làm cơ sở để xây dựng nông thôn mới của xã Ia Dơk nói riêng và của huyện Đức Cơ nói chung.

“Điện, đường, trường, trạm” là hệ thống hạ tầng thiết yếu, phục vụ đời sống người dân. Trong suốt chặng đường chung sức xây dựng nông thôn mới, Điện lực Đức Cơ đã luôn xác định “điện đi trước một bước” và đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, đóng góp hiệu quả trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn.

Hiện tại, Điện lực Đức Cơ đang quản lý và cung cấp điện cho gần 2.000 khách hàng sử dụng điện, với khối lượng quản lý gần 35km đường dây trung áp, 34 trạm biến áp với tổng dung lượng lắp đặt là hơn 4.000kVA và trên 30km đường dây hạ áp, cấp điện đảm bảo an toàn và liên tục phục vụ công tác dân sinh và sản xuất tại các thôn, làng trên địa bàn xã.