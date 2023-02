PC Gia Lai: Triển khai kế hoạch Tháng hành động về công tác ATVSLĐ-PCCN năm 2023

Chủ đề Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 của PC Gia Lai

Ông Nguyễn Mạnh Thắng – Trưởng phòng An toàn PC Gia Lai cho biết: "Mặc dù thời gian triển khai Tháng hành động diễn ra bắt đầu từ ngày 01 đến 31/05/2023, tuy nhiên để triển khai có hiệu quả và sâu rộng đến toàn thể CBCNV, ngay từ đầu tháng 2/2023, PC Gia Lai đã kiện toàn Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; xây dựng kế hoạch trước, trong và sau thời gian triển khai hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023".

Theo đó, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động và các giải pháp an toàn lao động đến tất cả các đơn vị trực thuộc trên cơ sở luôn đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cùng với đó là triển khai hình thức tuyên truyền bộ tiêu lệnh an toàn lao động gắn liền trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong các tài liệu, hội nghị tại văn bản đến các đơn vị trực thuộc với tiêu chí: Từng người công nhân hàng ngày sinh hoạt, làm việc luôn nhìn thấy để ghi nhớ thực hiện, kiểm soát, nhắc nhở lẫn nhau nhằm ngăn chặn các hành vi mất an toàn, không đảm bảo an toàn lao động.

PC Gia Lai định kỳ hàng năm huấn luyện ATVSLĐ cho CBCNV

Bên cạnh đó, đơn vị kiện toàn Hội đồng ATVSLĐ cấp GLPC, Tiểu ban ATVSLĐ các đơn vị sản xuất khi có thay đổi về nhân sự; đăng ký kế hoạch ATVSLĐ năm 2023 và tổ chức kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ năm 2023. Tổ chức kiểm tra công tác PCTT&TKCN năm 2023 tại tất cả các đơn vị cơ sở trực. Dự kiến trong quý I, Công ty sẽ tổ chức diễn tập PCTT&TKCN năm 2023 tại khu vực huyện Chư Păh với sự tham gia của 15 Điện lực, Đội QLVHLĐCT-Gia Lai và Đội Hotline 2 với các tình huống giả định phù hợp với điều kiện thời tiết, địa hình đồi núi phức tạp nhằm nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Công ty cũng sẽ phối hợp với Công đoàn tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông, bệnh nghề nghiệp; phối hợp với Trung tâm y tế, cơ quan chuyên môn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV; phối hợp đo môi trường lao động tại 15 điện lực, Đội QLVHLĐCT Gia Lai và Đội Hotline, tổ chức đánh giá rủi ro để phòng ngừa và kiểm soát rủi ro, TNLĐ, đảm bảo ATVSLĐ-PCCN tại nơi làm việc.

PC Gia Lai triển khai chương trình diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy, xử lý sự cố

Trong thời gian triển khai Tháng hành động, Công ty sẽ phân công cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ an toàn tăng cường kiểm tra và giám sát công tác an toàn tại hiện trường. Thường xuyên tổ chức kiểm tra phát hiện các vị trí nguy cơ mất an toàn, lãnh đạo đơn vị cơ sở phải có trách nhiệm đề ra các biện pháp để kịp thời loại trừ các mối nguy mất an toàn. Khi phát hiện các lỗi vi phạm phải tổ chức rút kinh nghiệm, xử lý nghiêm khắc.

Đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đóng trên địa bàn tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, thực tập cho lực lượng PCCC&CNCH, lực lượng ATVSV, cán bộ an toàn chuyên trách trong toàn đơn vị, đồng thời tổ chức diễn tập công tác PCCC&CNCH; thực hành sơ cấp cứu. Treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động về công tác ATVSLĐ-PCCN năm 2023 với chủ đề "Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc" phía trước nhà điều hành Công ty và nhà điều hành các đơn vị cơ sở.

Nhờ làm tốt công tác diễn tập, PC Gia Lai đã nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, năng lực xử lý sự cố cho CBCNV

Công ty sẽ tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, điều hành của Hội đồng ATVSLĐ về việc triển khai thực hiện, hưởng ứng hoạt động của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 ngay sau khi Tháng hành động kết thúc.

Với kế hoạch chi tiết về tháng hành động ATVSLĐ năm 2023, sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn và chính quyền trong việc phát động thực hiện, sự vào cuộc của các đơn vị cơ sở, cùng các CBCNV phòng ban cho thấy quyết tâm của cả Công ty vì một năm "An toàn để phát triển".