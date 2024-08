Điện lực Thừa Thiên Huế triển khai các giải pháp đồng bộ đảm bảo cấp điện mùa mưa bão

Thừa Thiên Huế là một tỉnh ven biển miền Trung, thường chịu nhiều điều kiện bất lợi do thời tiết, đặc biệt là ảnh hưởng của các cơn bão nhiệt đới và lũ lụt vào mùa mưa. Bên cạnh đó do địa hình đồi núi phức tạp, bờ biển dài với vùng đầm phá rộng lớn nên có nguy cơ chịu tác động của các thảm hoạ thiên tai như sóng thần, sạt lở đất.

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế tăng cường kiểm tra lưới điện nhằm đảm bảo cấp điện mùa mưa bão. Ảnh: Diệu Huyền.

Để đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị của hệ thống điện trong các sự cố thiên tai, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại đồng thời vẫn đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các phụ tải quan trọng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai của tỉnh, PC Thừa Thiên Huế chuẩn bị sẵn sàng phương án vận hành lưới điện tỉnh Thừa Thiên Huế khi xảy ra thiên tai.

Công ty đã tiến hành tổng kiểm tra toàn bộ hệ thống lưới điện, chủ động triển khai các phương án phòng chống thiên tai, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra nguồn, lưới điện, đặc biệt là các điểm xung yếu và có phương án xử lý khắc phục, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; kiểm tra tình trạng bảo đảm sẵn sàng của phương tiện, thiết bị, vật tư kỹ thuật phục.

Công ty cũng chỉ đạo các điện lực tăng cường tần suất kiểm tra ngày và đêm thông qua sử dụng các thiết bị công nghệ như camera nhiệt để kiểm tra toàn bộ các TBA thường xuyên mang tải và tăng cường giám sát, kiểm tra khi phụ tải có chiều hướng tăng cao đối với các biến áp phân phối, kiểm tra tiếp xúc tủ hạ thế, đo phụ tải vào thời gian cao điểm để tiến hành cân pha san tải khi phụ tải không cân bằng. 06 tháng đầu năm, Công ty và các đơn vị đã hoàn thành các đợt diễn tập PCTT&TKCN, sẵn sàng ứng phó với các tình huống khi thiên tai xảy ra với phương châm "Bốn tại chỗ, ba sẵn sàng".

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế hoàn thành tốt các đợt diễn tập PCTT&TKCN. Ảnh: Diệu Huyền.

Bên cạnh đó, Công ty cũng yêu cầu các đơn vị thi công khẩn trương thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình cải tạo lưới điện, đồng thời chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, Trung tâm Công viên Cây xanh Huế, phòng Kinh tế hạ tầng huyện, thị xã để thực hiện việc phát quang, chặt tỉa, giảm tán cây trong khu vực thành phố, nội thị ảnh hưởng đến lưới điện, liên hệ trực tiếp với chủ cây, chủ rừng để vận động, thương thảo trong công tác hỗ trợ đền bù để phát quang hoặc tỉa những cây, cành có khả năng gây sự cố.

Ngoài công tác củng cố lưới điện, các đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm các quy sử dụng điện an toàn.

Để chủ động ứng phó kịp thời các tình huống có thể xảy ra, Đơn vị cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động xử lý ngay những cây cao ngoài hành lang tuyến có nguy cơ đổ hoặc va quẹt vào đường dây và đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến người dân ý thức bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 và Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/04/2020 của Chính phủ, đồng thời tổ chức kiểm tra, rà soát các phương tiện, vật tư kỹ thuật phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được chuẩn bị chu đáo. Đội Xung kích PCTT&TKCN Công ty sẵn sàng đợi lệnh huy động tăng cường khi có thông báo triệu tập để khắc phục thiên tai.

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế tuyên truyền an toàn điện, tiết kiệm điện đến khách hàng. Ảnh: Diệu Huyền.

Công ty thường xuyên kiểm tra năng lực vận hành của các TBA 110kV không người trực, kiểm tra hệ thống truyền thông SCADA, các thiết bị điều khiển xa…, thường xuyên thực hiện diễn tập ứng phó với các tính huống sự cố của TBA 110kV không người trực để chủ động ứng phó với các nguy cơ sự cố trong mùa mưa bảo, đảm bảo khôi phục nhanh nhất hệ thống điện cũng như đảm bảo an toàn trong công tác vận hành. Công ty cũng lên phương án huy động cán bộ tham gia trực tăng cường trong các ngày xảy ra thiên tai, bão lụt; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong toàn hệ thống.

Đồng thời, với ưu thế của việc ứng dụng khoa học công nghệ trong tự động hóa, điều khiển từ xa hệ thống điện, Công ty luôn đảm bảo trạng thái hoạt động tin cậy của hệ thống từ Trung tâm điều khiển cho đến các trạm nguồn, các thiết bị đóng cắt, nhằm tối ưu các phương thức cấp điện khi xảy ra thiên tai, cũng như khôi phục cấp điện trở lại nhanh nhất khi có sự cố do thiên tai.

Tăng cường phát quang hành lang tuyến để đảm bảo cấp điện mùa mưa bão. Ảnh: Diệu Huyền.

Xác định đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão là một nhiệm vụ quan trọng, PC Thừa Thiên Huế luôn chủ động xây dựng các phương án, giải pháp sát với tình hình thực tế, đặc thù lưới điện đang quản lý với quan điểm chủ động phòng, chống, giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai gây ra với các giải pháp nhằm khắc phục nhanh sự cố do thiên tai gây ra, sớm cấp điện trở lại cho khách hàng, người dân trên địa bàn.