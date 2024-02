Để nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người trong việc sử dụng điện tiết kiệm, an toàn hiệu quả, bên cạnh đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỹ năng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với học sinh tại các trường học, vừa qua, PC Thừa Thiên Huế đã phối hợp với các trường học trên địa bàn tuyên truyền tiết kiệm điện cũng như phổ biến thể lệ cuộc thi "Học sinh với kiến thức sử dụng điện An toàn - Tiết kiệm - Hiệu quả" do Tổng công ty Điện lực miền Trung tổ chức.

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế tuyên truyền tiết kiệm điện và phổ biến thể lệ cuộc thi “Học sinh với kiến thức sử dụng điện An toàn – Tiết kiệm – Hiệu quả”. Ảnh: Phương Huyền.



Tiết kiệm điện chính là tiết kiệm tiền cho bản thân, gia đình, nhà trường, xã hội, góp phần tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó, tiết kiệm điện còn góp phần gìn giữ tài nguyên, môi trường cho thế hệ tương lai.

Tại các buổi tuyên truyền, các em học sinh được tìm hiểu kiến thức cơ bản về điện năng, cách sử dụng điện trong gia đình, trường học như thế nào an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt, nhấn mạnh những hành động nhỏ mang lại lợi ích lớn trong sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như: Ở nhà cần tắt nguồn các thiết bị điện khi không sử dụng; ở trường học, khi học bài xong ra khỏi phòng phải tắt đèn, giờ ra chơi phải tắt điện, tắt quạt; tận dụng các nguồn chiếu sáng tự nhiên, tạo sự thoáng mát, trong lành của môi trường lớp học, chỉ mở đèn, quạt khi thấy thật sự cần thiết…

Các em học sinh đang chú ý lắng nghe Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế tuyên truyền tiết kiệm điện và phổ biến thể lệ cuộc thi “Học sinh với kiến thức sử dụng điện An toàn – Tiết kiệm – Hiệu quả”. Ảnh: Phương Huyền.

Qua đó, hoạt động không chỉ giúp các em học sinh nâng cao nhận thức, thay đổi hành động về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả mà còn gián tiếp tác động đến gia đình các em, các cơ quan, đơn vị trường học và cộng đồng dân cư, nơi mà hiệu quả công tác tuyên truyền được thể hiện một cách cụ thể và rõ ràng nhất.

Bên cạnh đó, PC Thừa Thiên Huế cũng phổ biến thể lệ cuộc thi "Học sinh với kiến thức sử dụng điện An toàn – Tiết kiệm – Hiệu quả" do Tổng công ty Điện lực miền Trung phát động nhằm lan tỏa mạnh mẽ thông điệp "Tiết kiệm điện - thành thói quen" thông qua các tác phẩm dự thi với hình thức tranh vẽ, video clip tuyên truyền, video thuyết trình.

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế trình bày cách sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả. Ảnh: Phương Huyền.

Cuộc thi nhằm nâng cao kiến thức và giúp cho các em học sinh nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng trong việc nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Thông qua cuộc thi, học sinh được nâng cao kiến thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra, các em sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực đến người thân, cộng đồng xã hội, lan tỏa đến mọi người ý thức sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.

Có thể nói, học sinh là những chủ nhân tương lai của đất nước việc tuyên truyền giáo dục tiết kiệm điện vào trường học là một trong những hoạt động thiết thực nhằm giáo dục cho các em học sinh có ý thức trong việc sử dụng điện tác động đến nhận thức của các em học sinh, giúp các em có cái nhìn tích cực về bài học tiết kiệm điện nói riêng và tiết kiệm năng lượng nói chung. Bên cạnh đó các em chính là những người tuyên truyền rất hiệu quả đối với người thân, bạn bè, cộng đồng với sức lan tỏa lớn.

Các em học sinh chăm chú lắng nghe phổ biến thể lệ Cuộc thi. Ảnh: Phương Huyền.

Ở khía cạnh khác, những ý thức về hoạt động tiết kiệm điện sẽ theo các em ngay cả khi đã rời ghế nhà trường, góp phần hình thành nên một thế hệ trẻ với nếp sống văn minh. Chúng ta hãy cùng nhau hành động và lan tỏa thông điệp về tiết kiệm điện để chung tay xây dựng một tương lai bền vững và xanh hơn.

Chi tiết về Cuộc thi "Học sinh với kiến thức sử dụng điện An toàn –Tiết kiệm –Hiệu quả": https://cpc.vn/Tin-tuc-su-kien/Tin-tuc-chi-tiet/articleId/77344