Lính cứu hỏa dùng thiết bị chuyên dụng dập lửa. Thượng tá Đỗ Mạnh Tiến, Phó trưởng Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, các lực lượng tham gia diễn tập gồm công an quận Nam Từ Liêm, quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Phòng cảnh sát phòng cháy cứu hộ cứu nạn Công an TP.Hà Nội, Ban chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm, Trung tâm y tế quận, công ty Điện lực.