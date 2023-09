Diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin khu vực miền miền Trung – Tây Nguyên

Tham gia chương trình khai mạc có đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Gia Lai; Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông các tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh Đắk Lắk…



Các đại biểu tham dự Diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2023

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk Ra Lan Trương Thanh Hà cho biết, thế giới đang xây dựng "hệ sinh thái số" toàn diện từ kinh tế số, giải trí số, an sinh xã hội số, giáo dục số, lao động số... Các phương án xử lý và kỹ thuật phòng thủ truyền thống đảm bảo an toàn thông tin dần trở nên không hiệu quả, vì mã độc ngày càng thông minh. Hàng năm, Việt Nam đều xây dựng các kịch bản diễn tập, mô phỏng theo các tình huống giả định để bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho đội ứng cứu sự cố.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk Ra Lan Trương Thanh Hà phát biểu khai mạc buổi diễn tập

Mô hình "Diễn tập thực chiến" là hình thức diễn tập mới, diễn ra trên hệ thống đang vận hành; đưa con người, quy trình và công nghệ của tổ chức tham gia vào quá trình diễn tập; đưa đội ứng cứu vào trạng thái luôn thường trực, sẵn sàng xử lý sự cố trước các cuộc tấn công có chủ đích trong thực tế.



Đây là lần đầu hoạt động diễn tập thực chiến tổ chức tại Đắk Lắk, diễn ra trong 5 ngày.

Tại chương trình, Ban Tổ chức công bố quyết định thành lập Ban Giám khảo, Đội tấn công, Đội phòng thủ, Nội quy diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2023.

Theo nội quy, các đội tấn công tập hợp những chuyên gia, tấn công trực tiếp qua Internet. Đội phòng thủ gồm: Các đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Bình Phước, Đắk Nông, VNPT Đắk Lắk, Viettel Đắk Lắk. Đội phòng thủ rà soát và tăng cường phương án dự phòng, sao lưu dữ liệu và hệ thống trước khi diễn ra việc tấn công hệ thống; chuẩn bị sẵn các phương án ứng cứu sự cố, phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra; bố trí thành viên trong đội thực hiện các nhiệm vụ: bảo vệ hạ tầng mạng, bảo vệ ứng dụng, khôi phục hệ thống, ứng phó sự cố…

Các đại biểu tham quan gian trưng bày công nghệ, mô hình chuyển đổi số

Tại hội nghị, các chuyên gia cũng đã trình bày Giải pháp an toàn thông tin cho hạ tầng chuyển đổi số; mô phỏng diễn tập tấn công mạng và phục hồi cơ sở dữ liệu.

Phát biểu tại chương trình, bà Bùi Thanh Hà, Trưởng Đại diện chi nhánh Miền Trung, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, bảo đảm an toàn, an ninh mạng là một trong sáu nhiệm vụ, giải pháp tạo nền móng chuyển đổi số. Các tấn công mạng không biên giới quốc gia ngày càng gia tăng, cả về số lượng và mức độ tinh vi.

Bà Bùi Thanh Hà nhấn mạnh, diễn tập thực chiến là một trong các biện pháp hiệu quả trong việc nâng cao kỹ năng thực tế cho đội ngũ đảm trách các vị trí đảm bảo an toàn thông tin mạng và ứng cứu sự cố. Đến nay, sau gần 2 năm diễn tập thực chiến trên toàn quốc, đội ngũ cán bộ kỹ thuật đang vận hành các hệ thống thông tin tại các Sở đã được trải qua những hoạt động phòng thủ và chống đỡ trước các tấn công mạng thực sự, phát hiện ra những điểm yếu còn tồn tại của máy móc thiết bị và con người để kịp thời khắc phục.

"Khóa Diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2023 diễn ra với các hệ thống thật và quá trình tấn công, phòng thủ không theo kịch bản, qua đó năng lực của các đội tấn công, đội phòng thủ sẽ được phát huy, từ thực hành thực tế để rút ra kinh nghiệm, bài học, phục vụ cho công việc tốt hơn" bà Hà khẳng định.