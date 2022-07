Điện thoại gập Samsung và tham vọng của gã khổng lồ điện tử Hàn Quốc

Theo đó, Samsung đang hy vọng đưa điện thoại có thể gập lại của mình trở thành xu hướng chủ đạo, cho biết rằng họ đang hướng tới mục tiêu bán các thiết bị như vậy vượt qua dòng thiết bị cầm tay Note vốn đã rất phổ biến làm nên tên tuổi của mình.

Ở đây, gã khổng lồ điện tử Hàn Quốc đang tìm cách đẩy mạnh doanh số bán thiết bị cầm tay gập của mình để tăng lợi nhuận cho bộ phận di động, vốn bị ảnh hưởng bởi chi phí nguyên vật liệu tăng và nhu cầu tiêu dùng suy yếu.

Không có gì bí mật khi Samsung muốn biến những chiếc điện thoại có thể gập lại trở thành xu hướng chủ đạo. Ảnh: @AFP.

Samsung lần đầu tiên ra mắt mẫu điện thoại thông minh Note vào năm 2011. Nó đã gặt hái được thành công trong những năm qua nhờ kích thước màn hình lớn hơn trong thời đại mà các đối thủ của họ có màn hình nhỏ hơn. Nhưng khi điện thoại thông minh tiếp tục trở nên lớn hơn, bao gồm cả dòng thiết bị S hàng đầu của Samsung, dòng Note cuối cùng đã bị ngừng sản xuất. Thay vào đó, mẫu Galaxy S Ultra của công ty đã lấp đầy khoảng trống. Note 20, được phát hành vào năm 2020, là chiếc điện thoại cuối cùng trong dòng sản phẩm của Samsung.

Trong khi đó, điện thoại gập đầu tiên của Samsung, Galaxy Fold, được ra mắt vào năm 2019 sau một số vấn đề kỹ thuật. Kể từ đó, công ty đã phát hành một số mô hình khác.

Nhưng điện thoại có thể gập lại vẫn là một phần nhỏ của thị trường điện thoại thông minh nói chung. Nhưng Samsung hy vọng sẽ biến chúng thành "xu hướng chủ đạo", theo báo cáo thu nhập được công bố hôm 28/7, với quan điểm thúc đẩy lợi nhuận cho bộ phận điện thoại thông minh của mình.

"Trong nửa cuối năm, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì đà bán hàng của dòng S và cũng như dòng sản phẩm có thể gập lại mới sẽ được tung ra thị trường để mang lại doanh số bán hàng cao hơn số lượng bán ra mà chúng tôi đã báo cáo khi kinh doanh dòng Note", Sung Koo Kim, phó chủ tịch bộ phận trải nghiệm di động của công ty, cho biết trong một tuyên bố.

Sung Koo Kim cũng đã tái khẳng định trong một cuộc họp báo cáo thu nhập rằng, công ty muốn tiếp tục phát triển động lực của Galaxy S và các dòng điện thoại có thể gập lại trong suốt nửa cuối năm 2022.

Trước mặt, hiện vẫn không rõ Samsung đang đề cập đến khung thời gian nào để thiết bị có thể gập lại tiếp quản doanh số bán hàng của dòng Note. Samsung có thành công trong kế hoạch dài hạn của mình hay không vẫn còn phải xem.

Để tham khảo, Samsung đã xuất xưởng 190 triệu thiết bị Note trong vòng đời của điện thoại, theo IDC. Cho đến nay, Samsung đã xuất xưởng hơn 10 triệu chiếc điện thoại có thể gập lại.

Công ty đang tìm cách cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng có thể gập lại để thúc đẩy doanh số bán hàng. Galaxy Z Fold 4 và Flip 4 sẽ ra mắt vào ngày 10 tháng 8. Ảnh: @AFP.

Samsung đã xuất xưởng khoảng 12 triệu chiếc Note 20, chiếc cuối cùng của dòng và khoảng 14 triệu chiếc Note 10, so với 8 triệu thiết bị Galaxy Z Flip 3 và Galaxy Z Fold 3, những điện thoại có thể gập lại mới nhất của Samsung. Với suy nghĩ đó, Samsung có lẽ đang đặt mục tiêu bán được khoảng 14 triệu chiếc Galaxy Z Fold 4 và Z Flip 4 cộng lại để vượt mặt ít nhất một trong những mẫu Galaxy Note 10 gần đây. Hiện công ty cũng đang chuẩn bị phát hành các thiết bị có thể gập lại mới vào ngày 10/8.

Bryan Ma, nhà phân tích tại IDC, nói với đài CNBC rằng: "Thật hợp lý khi Samsung đặt cược vào sản phẩm có thể gập lại: đó là một sản phẩm cao cấp và có tỷ suất lợi nhuận cao giúp thúc đẩy giá bán trung bình và tạo sự khác biệt cho Samsung so với các đối thủ cạnh tranh. Ngay cả khi dòng Note vẫn có những người hâm mộ tận tâm, thì giờ đây nó cũng đã được một thập kỷ, vì vậy việc đưa tham vọng của công ty vào dòng sản phẩm có thể gập lại sẽ giúp công ty luôn dẫn đầu".

Trên thực tế, lợi nhuận trong mảng điện thoại thông minh là trọng tâm chính của Samsung. Trong quý thứ hai, thu nhập trong lĩnh vực kinh doanh di động giảm so với quý trước do chi phí cao hơn và "tác động ngoại tệ bất lợi", Samsung cho biết. Tuy nhiên, doanh thu tăng so với cùng kỳ năm trước do doanh số bán các mẫu cao cấp như dòng điện thoại thông minh S22 và máy tính bảng Tab S8 tăng lên.

Kim của Samsung kỳ vọng thị trường điện thoại thông minh sẽ tiếp tục đi ngang hoặc tăng trưởng nhẹ trong nửa cuối năm còn lại. Điện thoại có thể gập lại sẽ là một phần quan trọng trong động lực thúc đẩy lợi nhuận của Samsung.

Đồng thời, công ty cho biết họ sẽ "đảm bảo lợi nhuận vững chắc bằng cách nhắm mục tiêu doanh số bán hàng có thể gập lại vượt qua dòng Galaxy Note-series và các sản phẩm có thể gập lại hoàn toàn phổ biến thông qua việc cung cấp trải nghiệm người tiêu dùng khác biệt với quan hệ đối tác toàn cầu".

Samsung Galaxy Z Fold 4 và Flip 4 có thể sử dụng pin của ba công ty

Khi đến gần ngày tiết lộ điện thoại gập Samsung Galaxy Z Fold 4 và Galaxy Z Flip 4, một thông tin nhỏ nhưng thú vị đã được báo cáo. Theo trang The Elec của Hàn Quốc (thông qua Phone Arena ), cả hai điện thoại có thể gập lại thế hệ tiếp theo đều có thể sử dụng pin của ba công ty riêng biệt. Báo cáo tuyên bố rằng, ngoài pin do bộ phận Samsung SDI của chính công ty cung cấp, điện thoại cũng sẽ có pin do Amperex Technology Limited (ATL) và LG Energy Solution sản xuất.

Vậy tại sao lại sử dụng ba công ty để sản xuất pin cho những chiếc điện thoại này? Lý do chính là để giảm giá thành của các thành phần. Với ba nhà cung cấp, sẽ có nhiều cạnh tranh hơn để đặt giá thầu thấp hơn cho việc sản xuất pin bên trong Galaxy Z Fold 4 và Galaxy Z Flip 4. Vì cả hai điện thoại đều sử dụng hai pin bên trong, nên việc giảm chi phí của phần quan trọng này. Một lý do tiềm năng khác mà Samsung có thể đưa thêm nhà cung cấp vào là để tránh bất kỳ sự chậm trễ nào liên quan đến tình trạng thiếu nguồn cung đang diễn ra ở châu Á và việc khóa cửa vì COVID-19.

Samsung sẽ chính thức tiết lộ cả hai điện thoại tại sự kiện truyền thông Unpacked ở thành phố New York vào ngày 10 tháng 8. Tuy nhiên, bạn có thể tiếp tục và đặt hàng trước cho những điện thoại đó, cùng với Galaxy Watch 5 và Galaxy Buds 2 Pro, tại Trang web của Samsung.