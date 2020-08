Điện thoại nào giá dưới 10 triệu đồng cấu hình cao, chụp ảnh đẹp?

Samsung Galaxy A71

Tại Việt Nam, thông qua các chương trình khuyến mãi, máy có giá khoảng 9,29 triệu đồng, tức gần một nửa so với giá Galaxy S20 (17,49 triệu đồng).

Ống kính siêu rộng giúp chụp ảnh rộng hơn, trong khi ống kính độ sâu hoặc hiệu ứng bokeh và ống kính macro thì hiệu suất ở mức chấp nhận được.

Mặc dù màn hình 6,7 inch tương đối lớn nhưng thân máy khi cầm có cảm giác không quá lớn do điện thoại chỉ mỏng 7,9 mm. Vỏ sau được làm bằng nhựa polycarbonate với họa tiết kim cương nên không đơn điệu mà lại cảm giác cao cấp. Người dùng có ba lựa chọn màu sắc có thể chọn theo sở thích, đó là Prism Crush Black, Silver và Blue.

Galaxy A71 có màn hình Infinity-O 6,7 inch được tích hợp công nghệ Super AMOLED Plus. Màn hình này hỗ trợ các hoạt động của người dùng, từ chơi trò chơi trực tuyến, xem phát trực tiếp yêu thích, cho đến đa tác vụ.

Samsung trang bị Galaxy A71 đến 4 camrea ở mặt sau được thiết kế để ghi lại những khoảnh khắc khác nhau mỗi ngày, bao gồm cận cảnh, góc rộng đến ảnh bokeh với chất lượng ấn tượng. Cảm biến chính Samsung GW1 64 MP có khẩu độ f/1.8 cung cấp chất lượng hình ảnh chi tiết và sắc nét. Trong khi đó, ống kính góc siêu rộng 123 độ cho độ phân giải 12 MP, camera macro 5 MP (40mm) và camera độ sâu 5 MP.

Galaxy A71 được ghi nhận cung cấp trải nghiệm tuyệt vời trong trò chơi do màn hình lớn hơn. Tính năng quan trọng nhất trên sản phẩm dành cho game thủ là AI Gaming Booster, cho phép người dùng điều chỉnh hiệu suất của trò chơi đang chơi: tiết kiệm pin, chơi game hoặc cân bằng giữa hai để có thể điều chỉnh theo nhu cầu.

OPPO Reno3

Tại thị trường Việt Nam, Reno3 có giá chính thức là 8,99 triệu đồng khi lên kệ từ ngày 9/5/2020. Mặc dù không có camera trước bật lên nhưng Reno3 và Reno3 Pro vẫn tiếp tục tập trung vào khả năng selfie với hệ thống camera chuyên dụng đặt trong phần đục lỗ trên màn hình. Phần camera sau được đặt trong cụm dọc ở phía bên trái.

Hệ thống camera trên loạt Reno3 đi kèm công nghệ Ultra Clear Image lên tới 108 MP giúp mang lại hình ảnh với độ phân giải cao, sắc nét và rõ ràng.

Cả Reno3 và Reno3 Pro đều có camera trước 44 MP cho nhu cầu selfie đẹp mắt, tuy nhiên bản Pro có thêm camera phụ 2 MP. Chúng cũng đi kèm tính năng Siêu Chụp Tối (Ultra Dark Mode) để cải thiện chất lượng ảnh khi selfie thiếu sáng.

Hệ thống camera sau là sự kết hợp của 4 ống kính. Đối với bản tiêu chuẩn, người dùng được trang bị camera chính 48 MP, camera tele 13 MP, camera siêu rộng 8 MP và camera đơn sắc 2 MP. Với Reno3 Pro, camera chính là 64 MP, camera tele 13 MP, camera siêu rộng 8 MP và camera đơn sắc 2 MP.

Trong khi Reno3 trang bị chip MediaTek Helio P90 kết hợp RAM 8 GB và bộ nhớ trong 128 GB thì Reno3 Pro là một trong những smartphone đầu tiên trên thế giới trang bị chip MediaTek Helio P95, kết hợp RAM 8 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Về cơ bản, điều này cho phép Reno3 Pro hoạt động nhanh hơn so với phiên bản tiêu chuẩn của dòng sản phẩm Reno3.

Cùng với đó, Reno3 trang bị tính năng sạc nhanh VOOC 3.0 (20W), còn Reno3 Pro hỗ trợ sạc siêu tốc VOOC 4.0 (30W). Theo hứa hẹn, VOOC 3.0 có thể cung cấp khả năng sạc pin 4.025 mAh trên Reno3 từ 0% lên 50% trong 20 phút hoặc 100% trong 73 phút. Đối với Reno3 Pro, công nghệ cho phép sạc từ 0% lên 50% trong 20 phút hoặc 100% trong 53 phút. Có chung dung lượng pin nhưng Reno3 Pro sẽ cho thời lượng sử dụng ngắn hơn nếu kích hoạt tính năng màn hình 90Hz.

iPhone 7 plus

Tại thị trường Việt Nam, iPhone 7 plus có giá chưa đến 10 triệu đồng tuỳ vào dung lượng. iPhone 7 Plus vẫn có phong cách của 5 năm trước với viền màn hình dày, phím Home tích hợp Touch ID cổ điển, trọng lượng nặng do có thiết kế vỏ kim loại nguyên khối.

iPhone 7 Plus có những hiệu năng ổn.

iPhone 7 Plus trang bị màn hình 5.5 inch với độ phân giải Full HD, máy còn được tích hợp tấm nền LED-backlit IPS LCD, cho góc nhìn lớn hơn với tấm nền IPS. Khi trải nghiệm xem phim hoặc lướt web, khả năng tạo màu hình ảnh của máy khá chất lượng và đẹp mắt. Bên cạnh đó, độ tương phản cao cũng là một trong những ưu điểm của công nghệ màn hình này.

iPhone 7 Plus sở hữu bộ vi xử lý Apple A10 Fusion 4 với chip đồ họa 6 nhân kết hợp cùng RAM 3 GB, cho phép bạn mở thêm nhiều tác vụ cùng một lúc mà không phải load lại từ đầu. iPhone 7 Plus có cụm camera kép "xịn" với cảm biến chính và phụ có cùng độ phân giải là 12 MP phối hợp nhịp nhàng giúp cho hình ảnh đẹp hơn, tinh tế hơn và gây ấn tượng hơn.