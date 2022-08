Diễn viên Bình An tiết lộ dấu mốc mới muốn chinh phục trước tuổi 35

Trước khi quyết định theo học Đại học Sân khấu - Điện ảnh, diễn viên Bình An từng có thời gian học tại Đại học Công nghiệp Hà Nội. Bình An được công chúng biết tới khi còn là một chàng hotboy với nickname Alvin Ichi. Sau này khi chính thức theo nghiệp diễn, Bình An đã đổi nghệ danh và góp mặt trong nhiều dự án phim đình đám.

Ở thời điểm hiện tại, Bình An sở hữu nhiều tài sản sau thời gian dài làm nghệ thuật nghiêm túc. Anh đã tự sắm cho mình một căn hộ hiện đại tại Cầu Giấy, Hà Nội và tậu cho mình một chiếc xe hơi sang trọng. Người hâm mộ cũng đang mong chờ đám cưới của Bình An và Á hậu Phương Nga sớm diễn ra. Trong cuộc trò chuyện với Dân Việt mới đây, Bình An đã chia sẻ về cột mốc mới mà anh hy vọng có thể chinh phục trước tuổi 35.

Gara hạnh phúc tập 11: Sơn Ca liều “đánh quả lẻ” ngay tại gara của Khải. (Nguồn: VFC)

Bình An: "Nếu không làm diễn viên có thể tôi sẽ trở thành một giảng viên"

Được biết, Bình An từng có thời gian theo học tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, một năm sau đó mới thi lại vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Lý do nào đã khiến anh quyết định thay đổi định hướng của mình như vậy?

- Thực tế, ngay từ đầu chọn trường tôi đã rất mong muốn được đi theo con đường diễn xuất. Năm đó tôi có làm hồ sơ cả hai trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. May mắn là tôi đỗ cả hai. Nhưng vì bố mẹ không muốn cho tôi theo đuổi nghiệp diễn nên tôi chấp nhận thuận theo lời bố mẹ để nhập học tại trường Đại học Công nghiệp.

Trong suốt thời gian một năm đầu học tập tại trường, tôi đã cố gắng hết sức để có thể hoàn thành tốt việc học. Tuy nhiên, bản thân tôi vẫn luôn thấy thiếu điều gì đó. Tôi cảm thấy đây không phải là con đường mình mong muốn được chinh phục. Hết năm nhất, tôi tự quyết định bỏ học. Sau đó, tôi thi lại vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh để theo đuổi ước mơ.

Bình An đang được khán giả quan tâm khi vào vai Quân trong phim Gara hạnh phúc. (Ảnh: Chụp màn hình)

Ngay từ đầu bố mẹ không ủng hộ theo học diễn xuất, Bình An lại tự ý bỏ học để theo đuổi ước mơ. Vậy khi bố mẹ biết chuyện này phản ứng của hai vị ra sao?

- Lúc tôi bỏ học tôi không nói gì với bố mẹ. Bố mẹ tôi cũng không hề biết chuyện tôi thi lại vào Sân khấu - Điện ảnh. Sau này, lúc tôi học được vài tháng, cảm thấy cuộc sống học tập ổn rồi mới báo cáo lại với bố mẹ. Bố mẹ cũng không có trách mắng hay ngăn cấm gì cả, vì chuyện cũng đã rồi. Bây giờ khi tôi theo nghề và có chút thành quả, bố mẹ luôn hết lòng ủng hộ và đồng hành với tôi trên chặng đường làm nghề. Dù cả nhà không ai theo nghệ thuật, bố mẹ cũng chỉ biết rất ít về nghề diễn nhưng bố mẹ luôn quan tâm chia sẻ với tôi theo cách đặc biệt.

Bình An và bộ phim điện ảnh đầu tay Lạc giới. (Ảnh: NSX)

Bình An có bao giờ nghĩ rằng nếu ngày ấy anh không thi lại Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Không quyết tâm theo đuổi nghề diễn mà ở lại học tập tại ngôi trường cũ thì bây giờ anh sẽ là ai, đang làm công việc gì chưa?

- Tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này đâu (cười). Tôi nhớ hồi học năm nhất tại Đại học Công nghiệp Hà Nội, tôi cũng từng nghĩ rằng có thể mình sẽ theo con đường học tập. Tôi năng nổ hoạt động Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên vì nơi ấy cho tôi môi trường tốt để trưởng thành. Suốt một năm đầu tôi học tập rất nghiêm túc, thậm chí có lúc đã nghĩ rằng phấn đấu theo con đường này để trở thành một người có chuyên môn cao trong lĩnh vực mình đang theo học.

Nếu như hiện nay không làm diễn viên thì đang làm công việc gì cũng khó nghĩ nhỉ. Tôi nghĩ rất có thể khả năng cao mình sẽ trở thành một giảng viên chăng (cười). Bởi vì tính cách của tôi một khi đã làm gì thì sẽ theo đuổi rất nghiêm túc. Kể cả khi theo học ở Đại học Công nghiệp tôi cũng đã cố gắng rất nhiều. Khi tôi quyết định bỏ học các thầy cô cũng rất ngạc nhiên. Nhưng tôi cũng cảm thấy rất biết ơn quãng thời gian học tập tại đây vì đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều.

Thoát khỏi danh xưng hotboy, Bình An ngày càng trưởng thành và biến hoá trong nhiều vai diễn. (Ảnh: VFC).

Bình An nỗ lực thoát khỏi danh xưng hotboy để trở thành diễn viên chuyên nghiệp

Với những khán giả theo dõi hành trình của Bình An chắc chắn sẽ biết đến nickname Alvin Ichi của anh khoảng những năm 2012 - 2013. Quãng thời gian được công chúng biết tới là một hotboy diễn ra như thế nào, đó có phải là bước đệm tuyệt vời để có một diễn viên Bình An như hôm nay?

- Khoảng thời gian 2012 – 2013 cũng là quãng đường đáng nhớ trong tuổi trẻ của tôi. Cái tên Alvin Ichi đến với tôi rất duyên. Tôi được gặp gỡ những người anh em, cùng nhau xây dựng gia đình Ichi, cùng nhau giao lưu, chia sẻ. Ban đầu tôi tìm một cái tên hoạt động, tôi định để là An Ichi nhưng nghe nửa ta nửa tây, sau khi được tư vấn và suy nghĩ thì tôi quyết định để tên Alvin Ichi.

Sau này khi chính thức theo học Sân khấu – Điện ảnh, chuẩn bị làm phim Lạc giới, tôi đã thay đổi nghệ danh về lại tên thường. Thực ra, nếu như ai biết đến cái tên Alvin Ichi của tôi chắc đều đã có gia đình, có con cả rồi.

Cái tên Alvin Ichi là tiền đề rất tốt để giúp tôi đến gần với nghệ thuật một cách dễ dàng hơn. Mặc dù hồi ấy có một vài bài viết nói rằng tôi là "hotboy tự phong" nhưng chính xác tôi chưa bao giờ tự nhẫn mình là hotboy cả. Đó là tình cảm mà những người yêu mến đã dành cho tôi.

Tôi nghĩ rằng nổi tiếng và làm nghề hoàn toàn khác nhau. Để nổi tiếng có rất nhiều cách, đi lên bằng tai tiếng có, đi lên bằng tài năng cũng có. Với tôi, tôi chọn cách làm nghề để theo đuổi bền vững. Tôi vẫn luôn giữ tôn chỉ làm nghề như vậy và cố gắng cống hiến bằng tất cả tình yêu nghề.

Bình An thủa còn hoạt động với nickname Alvin Ichi. (Ảnh: ST)

Ở tuổi 30, Bình An đã sắm được nhà, mua được xế hộp, chuẩn bị cưới vợ. 3 điều quan trọng nhất của một người đàn ông "mua nhà, cưới vợ, tậu xe" đã hoàn thành rồi. Vậy có còn điều gì anh cảm thấy còn thiếu và muốn chinh phục?

- Với tôi, gia đình và sự nghiệp đều quan trọng. Tôi nghĩ rằng, sau khi lấy vợ xong, có một gia đình nhỏ, tôi sẽ tập trung cho sự nghiệp, vì tôi cũng không còn trẻ nữa. Tôi cũng là một người khá "tham vọng", muốn chinh phục những đỉnh cao mới trước năm 35 tuổi.

Bình An được yêu thích nhờ vai diễn trong phim Yêu hơn cả bầu trời. (Ảnh: VFC)

Một đỉnh cao mới mà Bình An nói có thể là điều gì?

- Tôi hy vọng trong tương lai gần thôi, bản thân tôi sẽ có được một vai diễn phù hợp với cá tính, nét diễn để lại một dấu ấn mới trong lòng khán giả. Và có lẽ tôi mong muốn bản thân sẽ có cơ hội chinh phục một giải thưởng của VTV Awards hoặc Cánh diều vàng. Đó là giải thưởng cao quý mà bất cứ diễn viên nào cũng mong muốn đạt được. Không phải là giải thưởng Diễn viên trẻ triển vọng như tôi từng đạt được, hay một giải thưởng cho Diễn viên phụ tôi đã từng có được. Mà sẽ là một giải thưởng cho diễn viên chính. Tôi đặt mục tiêu như vậy.

Vai phản diện của Bình An trong phim Mặt nạ gương. (Ảnh: Chụp màn hình)

Bình An đã có sự chuẩn bị như thế nào để chinh phục mục tiêu đó?

- Hiện tại, tôi đang không ngừng cố gắng trau dồi và chờ đợi thời cơ may mắn đến với mình. Như tôi đã từng chia sẻ, tôi không bao giờ kén chọn vai diễn và kịch bản. Chỉ mong một cơ hội tuyệt vời sẽ tới. Khi đạo diễn tin tưởng giao mình một vai "nặng ký", nổi bật tính cách, tôi nhất định sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện mục tiêu. Tôi nghĩ mình cứ làm nghề tử tế thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến thôi.

Tôi nghĩ bản thân mình cũng cần có sự thay đổi về ngoại hình. Có thể sẽ là một Bình An da đen hơn, bụi bặm hơn, để đầu cua cá tính hơn. Tôi sẵn sàng thay đổi để có được sự bứt phá.

Xin cảm ơn Bình An với những chia sẻ!