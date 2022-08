Quỳnh Kool, Bình An nói gì trước những ý kiến trái chiều về phim "Gara hạnh phúc"?

Gara hạnh phúc là bộ phim của đạo diễn Bùi Quốc Việt - người từng ghi dấu trong lòng khán giả khi thực hiện phim Hãy nói lời yêu, Mặt nạ gương. Phim xoay quanh câu chuyện của những người trẻ trải qua biến cố và thử thách trong cuộc sống. Đây vốn là đề tài quen thuộc nhưng theo đạo diễn Bùi Quốc Việt cho biết, bộ phim lần này của anh sẽ có màu sắc khác biệt hơn so với những phim cùng đề tài của VFC, đó là không khí vui tươi và nhiều năng lượng pha chút trinh thám, hồi hộp – vốn là thế mạnh của Bùi Quốc Việt.



"Đúng như tên phim, mọi câu chuyện sẽ đều xoay quanh gara, nơi một nhóm bạn trẻ vui vẻ, lạc quan yêu đời sẽ tác động đến mọi người xung quanh để có thể mang lại những niềm hạnh phúc. Đó là mong muốn của chúng tôi khi làm ra bộ phim này", đạo diễn Bùi Quốc Việt chia sẻ.

Gara hạnh phúc là bộ phim mới phát sóng trên VTV3 đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Ảnh: VFC

Là bộ phim nối sóng Thương ngày nắng về - bộ phim được người hâm mộ ưu ái gọi là "cơn sốt màn ảnh" trong thời gian vừa qua, chắc chắn Gara hạnh phúc không tránh khỏi ý kiến trái chiếu từ người xem.

Nhiều khán giả vốn quen với dòng phim chính luận hay hình sự trên sóng VTV chưa thể quen với câu chuyện của Gara hạnh phúc đã đưa ra ý kiến: "Dòng phim này khá khô cứng. Thực sự mà nói, tôi vẫn chưa thấy sự hấp dẫn ở kịch bản ngoài vẻ điển trai, diễn xuất tốt của dàn diễn viên..."; "Phim đề tài có tính thời sự, bản thân tôi lại thấy kịch bản hấp dẫn và hóng phim mỗi tối. Mọi người ca ngợi Gara hạng phúc nhưng tôi chỉ xem được 5 phút và không đủ kiên nhẫn xem tiếp. Như vậy tôi mới nói là tùy gu khán giả lựa chọn phim để xem"...

Khán giả đưa ra ý kiến trái chiều khi theo dõi những tập đầu của phim Gara hạnh phúc. Ảnh: chụp màn hình

Từ góc độ khác, nhiều khán giả cũng để lại những bình luận đề cập đến nữ chính Quỳnh Kool. Họ cho rằng vai diễn cô nàng "tomboy" Sơn Ca dường như quá sức so với cô: "Chọn diễn viên chính không hợp với Quỳnh Kool như cố dặn ra để diễn"; "Thay Quỳnh Kool bằng Bảo Hân có khi hay hơn"...



Khán giả cho rằng Quỳnh Kool gồng lên để diễn vai Sơn Ca. Ảnh: chụp màn hình

Có khán giả cho rằng nên thay Quỳnh Kool bằng diễn viên Bảo Hân – gương mặt thể hiện hình tượng cô nàng "tomboy" đã khá thành công. Ảnh: Chụp màn hình.





Ngoài ra, nhân vật Quân do Bình An đóng cũng nhận không ít "gạch đá" vì vai diễn của nam diễn viên được cho là không có sự sáng tạp, lặp lại. Ảnh: Chụp màn màn hình

Bản thân Quỳnh Kool từng thổ lộ, cô rất thích nhân vật Sơn Ca nhưng vì đạo diễn thấy cô không hợp nên ban đầu khi casting, nữ diễn viên đã bị từ chối. Tuy nhiên, do quyết tâm muốn làm mới bản thân mình nên Quỳnh Kool tự thôi thúc phải nắm lấy vai diễn này bằng được. Chia sẻ với Dân Việt, Quỳnh Kool cho hay: "Thật ra, các vai diễn cô nàng tiểu thư đỏng đảnh, xuất thân từ các gia đình có điều kiện hay vào vai một cô gái có hoàn cảnh khó khăn như Sơn Ca trong Gara hạnh phúc, tôi đều phải có sự nắm bắt tâm lý nhân vật ngay từ đầu. Bởi vì, mỗi vai diễn đều có một xuất phát điểm và hành trình khác nhau.



Quỳnh Kool thể hiện vai Sơn Ca trong Gara hạnh phúc. Ảnh: VFC

Thú vị hơn một chút ở nhân vật Sơn Ca do tôi đảm nhận lần này là cô gái ấy có hoàn cảnh quá sức khó khăn. Sơn Ca có nhiều nỗi đau về cả tinh thần cộng thêm những khó khăn về vật chất. Tuy nhiên, bản thân cô ấy lại là người vô cùng mạnh mẽ và lạc quan. Chính những điểm mâu thuẫn đó là điều thách thức tôi khi đảm nhận vai diễn này.



Đúng là Sơn Ca có sự khác biệt lớn so với tôi kể cả là hình ảnh ngoài đời hay những vai diễn thường thấy. Ban đầu, khi "tiếp xúc" với nhân vật Sơn Ca trên kịch bản, tôi cảm nhận được ngay rằng điều đầu tiên là ngoại hình của tôi và Sơn Ca chẳng có một điểm nào tương đồng hết. Tuy nhiên, xét về mặt tính cách, tôi cũng khá "tưng tửng" và lạc quan như Sơn Ca vậy. Có lẽ vì thế mà tôi tìm được sự kết nối với nhân vật thông qua tính cách".

Quỳnh Kool còn tiết lộ một bí mật thú vị, đó là khi chưa được cái gật đầu đồng ý cho nhận vai từ đạo diễn nhưng cô đã nhắn tin cho bạn bè hỏi mua quần áo và tham khảo rất nhiều tạo hình để phù hợp với tính cách nhân vật Sơn Ca. Điều đó cho thấy nữ diễn viên khao khát nhân vật này ra sao. Hy vọng trong những tập tới của Gara hạnh phúc, khán giả sẽ có cảm tình nhiều hơn với Sơn Ca của Quỳnh Kool.

Nam diễn viên Bình An cho rằng, vai diễn trong Ga-ra hạnh phúc của anh vẫn có sự khác biệt nhất định. Ảnh: VFC

Với Bình An, anh nghĩ giữa Quân phim Gara hạnh phúc và Tùng trong phim Những cô gái trong trong thành phố vẫn có những khác biệt nhất định dù hai nhân vật này đều có những "chị già" bao nuôi. Bình An cho rằng, Tùng là một chàng trai bị động và dễ bị "cám dỗ" bởi những lời ngon ngọt như rót mật vào tai, còn với Quân là nhân vật hoàn toàn ý thức và chủ động với những mối quan hệ xung quanh anh ta. Ngoài ra, Bình An cũng từng tiết lộ, Quân sẽ trở thành "con sói" của cuộc chơi mà không phải "chú gà" bị lùa vào chuồng giống như Tùng.