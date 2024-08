Diễn viên "Nhật ký Vàng Anh" được thăng hàm Đại úy ở tuổi 39, hé lộ vai diễn yêu thích

Minh Hương (sinh năm 1985) từng theo học khoa Đàn Tỳ bà tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, cô lại được khán giả biết đến với vai trò diễn viên, nổi nhất là phim Nhật ký Vàng Anh phát sóng trên VTV năm 2007.



Diễn viên Minh Hương từng đóng phim Nhật ký Vàng Anh. Ảnh: FBNV

Ngoài ra, Minh Hương ghi dấu trong lòng khán giả khi tham gia các phim như: Zippo, Mù tạt và em, 11 tháng 5 ngày...

Thời gian vừa qua, nữ diễn viên vắng bóng trên màn ảnh để tập trung vào công việc của một MC, BTV kênh truyền hình Công an Nhân dân - ANTV. Minh Hương chính thức vào ngành công an năm 2018. Cô được thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy vào tháng 6/2024 ở tuổi 39.

Minh Hương chia sẻ: "Cơ duyên cho Hương đến với nghệ thuật, âm nhạc rồi điện ảnh cùng những vai diễn và cơ duyên đưa Hương đến với vị trí của một BTV truyền hình Công an Nhân dân. Mỗi công việc đều cho Hương trải nghiệm quý giá để khám phá bản thân, hiểu mình hơn, biết mình có thể làm được những gì và nỗ lực như thế nào.

Minh Hương vừa được thăng hàm Đại úy. Ảnh: FBNV

Bận rộn với công việc của một MC, BTV nên Minh Hương khó sắp xếp thời gian theo các đoàn phim. Sau khi trở lại màn ảnh với vai phụ trong phim 11 tháng 5 ngày năm 2021, năm ngoái Minh Hương tiếp tục đóng vai chiến sĩ công an trong Đội điều tra số 7. Bộ phim thể hiện cuộc đấu tranh giữa thiện và ác qua những tình huống đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm, từ đó cho thấy sự mưu trí, quả cảm của các chiến sĩ công an, khắc họa rõ nét tinh thần cống hiến hy sinh của lực lượng Công an nhân dân, đặc biệt các chiến sĩ cảnh sát hình sự. Nữ diễn viên tiết lộ, cô vẫn phải đăng ký khóa đào tạo võ thuật, cấp tốc học từ thế đứng, cách di chuyển khi nằm vùng, truy bắt đối tượng.

Chia sẻ với PV Dân Việt về màu áo ngành, Thanh Hương nói: "Khi mang trên mình sắc phục của một nhà báo Công an, tôi càng ý thức hơn về vị trí và trách nhiệm của mình. Vì vậy, việc lựa chọn vai diễn cũng được tôi cẩn trọng hơn, chọn lọc hơn. Tôi thích những vai nội tâm, có sự đấu tranh, vật lộn.



Tôi luôn ý thức được mình vừa là một người dẫn chương trình, vừa là một sĩ quan công an, nên từ cách chọn trang phục, đến cách diễn đạt, trình bày đều phải hết sức chỉn chu, nghiêm túc, không được phép phạm sai lầm dù là nhỏ nhất.

Áp lực là vậy, nhưng chính sự áp lực đã khiến tôi sống có trách nhiệm và trưởng thành hơn rất nhiều. Và chỉ có yêu, đam mê với công việc thì tôi mới thực sự thăng hoa được, dù đó là diễn viên hay làm báo".

Minh Hương trong họp báo ra mắt Đội điều tra số 7. Ảnh: Tổ quốc

Chia sẻ về công việc MC, BTV tại kênh truyền hình Công an Nhân dân - ANTV, cô nói: "Tôi may mắn được làm việc cho kênh truyền hình ANTV, một kênh chuyên biệt về Công an nhân dân đã có chỗ đứng trong lòng khán giả. Chính ANTV là môi trường để tôi được rèn luyện, trưởng thành, là một MC, một phóng viên được lan tỏa những điều hay, ý nghĩa cho cộng đồng.

Từ bỏ là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi chỉ luôn tâm niệm hôm nay, phải làm tốt hơn ngày hôm qua. Chính vì vậy, để trau dồi thêm kiến thức, tôi cũng đã hoàn thành xong lớp Cao học Báo chí. Tôi sẽ dành thời gian đi nhiều hơn, đến những nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo… để có thêm nhiều trải nghiệm cho nghề báo".