Minh Hương: "Nhà báo đương nhiên cần diễn"

Minh Hương trong ngày vui của nghề báo 21/6/2022. Ảnh: FBNV

Minh Hương: Làm báo nhưng chưa từng đóng vai nhà báo

Là một người làm báo kiêm diễn viên nhưng chưa từng được đóng vai nhà báo trên phim, Minh Hương có suy nghì gì về điều này? Bạn có mong muốn được đóng vai nhà báo trên phim không?

- Làm diễn viên ai cũng mong muốn sẽ được hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau với nghề nghiệp, tính cách đa dạng. Đó không chỉ là trải nghiệm thú vị để mình hiểu hơn về cuộc sống, mà còn giúp tôi nâng cao khả năng diễn xuất. Nhưng thật đáng tiếc là tôi chưa được đóng vai nhà báo nào trên phim. Và đây thực sự là mong muốn của Hương trong thời gian tới. Bởi, nghề báo là nghề rất thú vị, đặc biệt là với những người làm báo trong ngành Công an.

Họ là những nhà báo vô cùng bản lĩnh, lăn lộn với nghề. Và tôi rất muốn được lan tỏa hình ảnh những nhà báo Công an bao đêm dài cùng lực lượng trinh sát tham gia phá án; những khoảnh khắc vào trong biến lửa cùng lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, hay những đêm trắng khắc họa hình ảnh CBCS Công an làm CCCD hay phòng, chống dịch bệnh… để khán giả hiểu hơn về những người thực hiện song hành 2 nhiệm vụ: công tác công an và công tác tuyên truyền.

Minh Hương vẫn thường xuyên tham gia phim truyền hình Việt. Ảnh: VFC

Minh Hương đóng cặp với NSND Mạnh Cường trong phim 11 tháng, 5 ngày. Ảnh: FBNV

Những vai nhà báo trên phim thường nhận được nhiều lời chê hơn là lời khen. Là một người làm cả 2 vai trò này, Minh Hương có thể lý giải về điều này không? Theo Minh Hương, vai nhà báo trên phim thường có điểm gì không phù hợp?

- Khen hay chê, tôi nghĩ là do cách cảm nhận và hiểu về nghề nghiệp đó của mỗi khán giả. Có lẽ với vai nhà báo nào đó bị khán giả chê, tôi nghĩ không phải do kịch bản chưa hay, diễn viên diễn chưa đủ hấp dẫn, mà có lẽ do khán giả còn chưa hiểu hết những khó khăn, vất vả, những góc khuất của người làm báo.

Họ không chỉ đơn thuần là người lấy tin mà đằng sau những câu chữ, những khuôn hình là hiện thực cuộc sống, là thông điệp mà nhà báo muốn truyền tải tới quý vị khán giả. Và chính những khó khăn vất vả đã làm nên bản lĩnh, sự khéo léo thâm nhập hiện thực đời sống của người làm báo. Vai nhà báo trên phim có lẽ mới phản ánh được phần nào, còn nhiều góc khuất, còn nhiều xông pha và những hy sinh của người làm báo với bao cạm bẫy rình rập mà phim ảnh chưa chạm tới được.

Minh Hương luôn đam mê với công việc tại Đài Truyền hình ANTV. Ảnh: FBNV

Vai diễn nào về nhà báo trong và ngoài nước Minh Hương ấn tượng?



- Gần đây nhất, tôi rất ấn tượng với vai nhà báo Hoàng Ngân của Thanh Hương trong bộ phim Sinh tử. Đây là bộ phim mà diễn viên Thanh Hương cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Hoàng Ngân là nhà báo nội chính, chuyên viết bài chống tham nhũng, cũng là hiện thân cho ước mơ của nhiều nhà báo trẻ xông pha dám nói lên sự thực. Và diễn viên Thanh Hương đã thể hiện vai diễn này rất sống động, qua đó giúp cho chúng ta hiểu, phải có những cô nhà báo dám chấp nhận xông pha như Hoàng Ngân, xã hội mới tốt đẹp hơn.

Theo bạn điều khó nhất để thể hiện vai nhà báo trên phim là gì?

- Đóng vai nhà báo chắc chắn sẽ khó hơn 1 số vai diễn khác, bởi phải thoại những câu hùng hồn, sắc bén đậm tính chuyên môn. Vì thế chuyện diễn viên có kinh nghiệm quay một cảnh mất nhiều đúp là chuyện bình thường. Thêm vào đó, như tôi đã nói, không phải ai cũng hiểu hết về nghề báo, một nghề thầm lặng, nhiều vất vả, hy sinh, nên việc nhập vai, truyền tải đến khán giả cũng không phải điều đơn giản.

Nghề báo hay nghề diễn: Có đam mê thì mới có thăng hoa

Bạn nghĩ là báo có cần phải diễn không? Bạn có diễn khi làm nghề báo?

- Nhà báo đương nhiên là cần diễn rồi! Nếu không có những nhà báo dám "nằm vùng", lăn xả, thâm nhập vào cuộc sống thì làm sao phanh phui được những vụ việc từng gây chấn động dư luận như: buôn bán xăng giả, mua bán phụ nữ và trẻ em hay các vụ việc tham nhũng, tiêu cực…. Với tôi, là người làm báo truyền hình, tôi chưa có cơ hội được trải nghề nhiều như nhà báo khác. Nhưng tôi luôn đóng vai một nhà báo khách quan, trung thực để thông tin kịp thời, chính xác đến quý vị khán giả.

Nghề báo và diễn viên đều giúp Minh Hương được thăng hoa, tôi luyện chính từ những áp lực. Ảnh: FBNV

Nghề báo và diễn viên, hai công việc này bổ trợ như thế nào cho nhau? Có bao giờ việc này phải bị hạn chế vì việc kia? Minh Hương đã từng bỏ phim nào vì công việc chính chưa?

- Nghề báo cho tôi được tiếp xúc với nhiều người, ở nhiều tầng lớp khác nhau. Qua đó, giúp tôi hiểu hơn về cuộc sống, về số phận của mỗi người và thực sự đã giúp tôi đến với mỗi vai diễn dễ dàng hơn, sâu sắc hơn.

Khi mang trên mình sắc phục của một nhà báo Công an, tôi càng ý thức hơn về vị trí và trách nhiệm của mình. Vì vậy, việc lựa chọn vai diễn cũng được tôi cẩn trọng hơn, chọn lọc hơn. Tôi thích những vai nội tâm, có sự đấu tranh, vật lộn.

Theo bạn công việc nào nhiều áp lực hơn, và công việc nào khiến bạn thăng hoa hơn?

- Công việc nào cũng có những áp lực riêng. Với diễn viên, áp lực nhất là phải lột tả được tính cách nhân vật, ý đồ của đạo diễn. Bên cạnh đó, diễn viên cũng cần biết xử lý tình huống tốt. Đôi khi kịch bản có sự thay đổi hay tùy thuộc vào hoàn cảnh, bạn sẽ cần tự điều chỉnh cho phù hợp. Ngoài những yếu tố trên thì vấn đề sức khỏe, khả năng chịu áp lực công việc cũng rất cần thiết với nghề diễn viên. Bởi đã làm nghệ thuật, bạn sẽ có thể phải quay phim cả đêm hay nhiều ngày liên tục cho kịp tiến độ, hợp hoàn cảnh. Hay các vấn đề scandal, thị phi showbiz là điều khó tránh khỏi và đòi hỏi các diễn viên phải thật tỉnh táo, bình tĩnh xử lý thật tốt.

Còn làm báo truyền hình, hầu hết các bản tin, chương trình trên ANTV đều là trực tiếp, nên ngoài việc chuẩn chỉnh về mặt giờ giấc, cần phải cẩn trọng trong từng lời dẫn, khuôn hình. Tôi luôn ý thức được mình vừa là một người dẫn chương trình, vừa là một sĩ quan công an, nên từ cách chọn trang phục, đến cách diễn đạt, trình bày đều phải hết sức chỉn chu, nghiêm túc, không được phép phạm sai lầm dù là nhỏ nhất.

Áp lực là vậy, nhưng chính sự áp lực đã khiến tôi sống có trách nhiệm và trưởng thành hơn rất nhiều. Và chỉ có yêu, đam mê với công việc thì Hương mới thực sự thăng hoa được, dù đó là diễn viên, hay làm báo.

Minh Hương chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ bỏ nghề báo. Ảnh: FBNV

Hiện nay. báo chí đang gặp nhiều khó khăn hơn với sự xuất hiện của mạng xã hội, nhiều người đã bỏ nghề để làm công việc khác, Minh Hương suy nghĩ như thế nào về điều này? Bạn có bao giờ có suy nghĩ bỏ nghề không? Bạn dự định sẽ làm báo đến khi nào?

- Báo chí luôn là sự cạnh tranh khốc liệt và đào thải liên tục. Nếu như người làm báo không có bản lĩnh, không nỗ lực từng ngày, chắc chắn không thể theo đuổi công việc này lâu dài. Đặc biệt, trước xu thế phát triển của báo chí đa phương tiện, một nhà báo cần hội tụ nhiều kỹ năng, làm được nhiều việc, không chỉ viết báo, mà còn có thể có nhiều kỹ năng khác của phóng viên báo điện tử, báo phát thanh và truyền hình...

Tôi may mắn được làm việc cho kênh truyền hình CAND – ANTV, một kênh chuyên biệt về ANTT đã có chỗ đứng trong lòng khán giả. Chính ANTV là môi trường để tôi được rèn luyện, trưởng thành, là một MC, một phóng viên được lan tỏa những điều hay, ý nghĩa cho cộng đồng.

Từ bỏ là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi chỉ luôn tâm niệm hôm nay, phải làm tốt hơn ngày hôm qua. Chính vì vậy, để trau dồi thêm kiến thức, tôi cũng đã hoàn thành xong lớp Cao học Báo chí. Sắp tới, tôi sẽ dành thời gian đi nhiều hơn, đến những nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo… để có thêm nhiều trải nghiệm cho nghề báo.

Cảm ơn Minh Hương đã chia sẻ!