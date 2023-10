Diễn viên phim "Bụi đời Chợ Lớn" khóc trong lễ kết hôn, báo lỗ 500 triệu đồng sau khi lấy vợ

Hà Hiền khóc trong lễ cưới. Ảnh: FBNV

Mới đây, diễn viên Hà Hiền chia sẻ trên trang cá nhân cảm xúc sau khi tổ chức lễ kết hôn của mình. Anh viết:" Đặc biệt Hà Hiền xin cảm ơn người con gái xinh đẹp nhất của buổi tiệc hôm đó Nguyễn Quỳnh Ánh Tuyết (vợ Hà Hiền - PV) đã luôn đồng hành và bên cạnh Hà Hiền trong suốt 13 năm qua và cuối cùng chúng tôi cũng chung một nhà. Dù lỗ khoản 500 triệu cho đám cưới này nhưng mình vẫn lời một cô vợ cả đời".

Trước đó, đám cưới Hà Hiền - Ánh Tuyết diễn ra tại TP. HCM vào tối 20/10, sau hơn một thập kỷ cặp đôi gắn bó. Hôn lễ có sự góp mặt của nhiều ngôi sao như Nam Thư, Khả Như, Johnny Trí Nguyễn, Wowy...

Hà Hiền và cô dâu xinh đẹp. Ảnh: FBNV

Không gian đón khách của cặp đôi ở ngoài trời nhận được nhiều khen ngợi từ bạn bè, đồng nghiệp. "Cô dâu chú rể có cá tính, bản lĩnh và thích sự hiện đại. Vì vậy, cả hai muốn đám cưới không đơn thuần là bữa tiệc mà còn thể hiện được câu chuyện tình, chất riêng của họ. Hơn hết, không gian cưới cần mãn nhãn, nâng tầm trải nghiệm của khách mời", đại diện ê-kíp thực hiện sự kiện đám cưới của Hà Hiền cho hay.

Hà Hiền và cô dâu. Ảnh: FBNV

Được biết, khách mời được trải qua các hoạt động như vẽ tranh, gửi lời chúc tới cô dâu chú rể ở khu vực tiếp tân. Tại khu vực photobooth, chú rể lên ý tưởng về dòng chữ "Anh nuôi em nha"; "Hey Darling, I'm here for you" là một cách thể hiện tình yêu tới cô dâu.

Bên trong sảnh tiệc, điểm nhấn sang trọng cho không gian đến từ ánh đèn pha lê phủ khắp trần, hàng trăm cây nến lung linh, những loại hoa đắt giá như tulip, lan hồ điệp trắng mang đến sự đồng nhất màu sắc trong tất cả hạng mục.

Chú rể xúc động, khóc "ngon lành" khi cưới được cô dâu Ánh Tuyết kể về chuyện tình kéo dài 13 năm, từ lúc là những cô cậu thiếu niên của cả hai.

Cặp đôi đã có chuyện tình 13 năm trước khi cưới. Ảnh: FBVV

Hà Hiền (tên thật là Hà Phạm Anh Hiền) là một cái tên không còn xa lạ với khán giả. Anh chàng từng góp mặt qua phim "Bụi đời chợ lớn". Ngoài ra, Hiền còn là một tay kéo tài năng.

Năm 13 tuổi, Hà Hiền đã theo đuổi môn hip hop. Anh là thành viên của nhóm Big South, là một trong những nhóm nhảy nổi tiếng nhất của Sài thành. Năm 19 tuổi, anh bất ngờ được mời tham gia bộ phim "Saigon Yo", đây là bộ phim hiếm hoi của điện ảnh Việt làm về đề tài nhảy đường phố. Đây có thể nói là một bộ phim hợp với anh, vai diễn cũng là "đo ni đóng giày", cũng chính từ đây anh chàng "kết duyên" với điện ảnh.

Năm 2016, Hà Hiền được xướng tên ở giải thưởng "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" phim truyện điện ảnh "Sút" tại lễ trao giải Cánh diều 2016. Có thể nói, đây là điều bất ngờ đối với những người làm trong nghề và ngay cả với Hiền. Mặc dù đã có 7 năm làm diễn viên nghiệp dư, nhưng anh chàng chưa bao giờ nghĩ đến danh hiệu này.

Khung cảnh đám cưới của cặp đôi. Ảnh: FBNV

Trước đó, anh chàng diễn viên 9X này còn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi thực hiện màn cầu hôn vô cùng lãng mạn với "nửa kia" xinh đẹp của mình. Chứng kiến cảnh cầu hôn của Hà Hiền, nhiều nghệ sĩ như: Trọng Hiếu, Nhan Phúc Vinh, Huy Khánh, Huy Me, Johnny Trí Nguyễn... đều cảm thấy khá bất ngờ về sự lãng mạn của một anh chàng vốn hay hài hước.

Được biết, vợ của Hà Hiền tên là Nguyễn Quỳnh Ánh Tuyết - nữ người mẫu sở hữu vóc dáng gợi cảm và gương mặt xinh đẹp. Nguyễn Quỳnh Ánh Tuyết từng là Hoa khôi đại học Hutech 2015. Cặp đôi này đã hẹn hò trong suốt 8 năm. Trong màn cầu hôn lãng mạn của mình, Hà Hiền cho biết, anh và bạn gái đã vượt qua rất nhiều thử thách và anh sẵn sàng hứa sẽ dành cả con người và cuộc đời mình cho bạn gái. Ánh Tuyết bất ngờ trước hành động này của bạn trai, cô không giấu được sự xúc động và đã bật khóc, cô đã nhận lấy nhẫn và chấp nhận lời cầu hôn của Hà Hiền.