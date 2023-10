Hạo Khang phim "Đất rừng phương Nam": "Em muốn tạo ra An của riêng mình"

Bỏ qua những tranh cãi gần đây, Đất rừng phương Nam vẫn kéo tới rạp một lượng khán giả không nhỏ, khi đạt doanh thu hơn 81 tỷ đồng tính đến thời điểm hiện tại. Phần nhiều đến từ nỗ lực của dàn diễn viên, trong đó có diễn viên nhí Hạo Khang (sinh năm 2010) trong vai bé An. Hạo Khang đã có những chia sẻ với Dân Việt về quá trình nhập vai, cùng những thử thách mà cậu bé gặp phải.



Hạo Khang sinh năm 2010. Ảnh: NVCC

Hạo Khang từng chia sẻ chuyện là ban đầu lựa chọn casting vai Cò trong phim Đất rừng phương Nam. Lý do gì bạn được được đóng vai An?

- Trước khi tham gia bộ phim này, em cũng có một ít kinh nghiệm diễn xuất, nhưng vẫn phải học hỏi và trau dồi thêm nên em không tự tin lắm với vai An, vì em hiểu đây là vai diễn "nặng ký". Đến khi casting, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho rằng em có thể phát huy được hơn nữa, nên đã giao cho em vai An. Có một điều thú vị là Kỳ Phong ban đầu casting vai An nhưng có ngoại hình giống Cò hơn, nên đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đổi vị trí của hai đứa cho nhau.

Bạn chuẩn bị ra sao để giảm bớt áp lực khi nhận vai?

- Khi biết mình nhận vai An, em áp lực lắm, nhưng cũng mừng vì cảm thấy vai trò của mình lớn hơn, mình có cơ hội để khiến bản thân tiến bộ. Em cũng biết chú Hùng Thuận trong bản truyền hình diễn An được mọi người yêu mến ra sao, nhưng bác Vinh Sơn (đạo diễn bản truyền hình) nói với em rằng, có thể xem chú Hùng Thuận diễn để tham khảo nhưng chỉ cần xem một tập thôi, nếu không mình sẽ bị mất đi sự sáng tạo của bản thân. Em cũng muốn tạo ra một An của riêng mình.

Hạo Khang làm thế nào để cân bằng giữa việc đóng phim và việc học?

- Bộ phim Đất rừng phương Nam được quay trong vòng 45 ngày và vào khoảng thời gian đó, đoàn phim cũng đã tạo điều kiện để em cùng những bạn nhỏ khác vẫn có thể đảm bảo việc học.

Có những hôm quay phim tới 5, 6 giờ chiều là em có thể về học bài buổi tối. Nhưng có hôm quay từ tối cho tới sáng sớm hôm sau, em lại dành thời gian học vào buổi sáng.

Hạo Khang trong phim Đất rừng phương Nam. Ảnh: NVCC

Có lúc nào em cảm thấy mệt mỏi không?

- Dạ không, bởi dù quay phim có vất vả, nhưng không khí trên trường quay rất thoải mái, khiến em cảm thấy mình được trải nghiệm cuộc sống ở miền Tây. Chính vì em chưa từng sống cuộc sống ở vùng quê miền Tây, nên em càng hứng thú được tìm hiểu nơi đây, nói chuyện thật nhiều với người dân địa phương xem họ sinh hoạt và suy nghĩ ra sao.

Cảnh quay nào trong phim Đất rừng phương Nam bạn thấy khó nhất?

- Chắc là cảnh Út Lục Lâm ném An từ trên cầu xuống sông. Cảnh đó đoàn phim có buộc dây an toàn vào người cho em, nhưng khi rơi từ trên cao xuống là một cảm giác đặc biệt, cũng rất sợ, bởi đến khi em gần rơi xuống sông các chú mới kéo dây lên.

Đây có lẽ là bộ phim mà bạn phải hoạt động thể chất khá nhiều, vậy Hạo Khang có chẳng may bị thương không?

- Dạ có, đó là cảnh phim em lội bùn, nhưng chẳng may đạp trúng miếng sắt. Lúc đó em còn tưởng đó là cành cây nên đã đạp thật mạnh để nó gãy, nhưng vì là miếng sắt nên đã cứa khá sâu vào chân em, lúc đó đoàn phim phải đưa em đi bệnh viện ngay lập tức. Thú thật lúc đó em cảm thấy đau, nhưng cũng sợ vì mình mà đoàn phim bị ảnh hưởng, không thể quay được tiếp.

Trong phim hầu như nhân vật An đều đi chân đất, vậy bạn còn gặp phải những khó khăn gì khi đảm nhận vai diễn này?

- Đi chân đất không đau như em nghĩ, trước đó em có tập võ Vovinam 7 năm và chủ yếu sử dụng chân đất. Cho nên khi quay phim đi chân đất, em chỉ nghĩ cũng giống như khi mình tập võ mà thôi. Dù vậy, đôi khi đi trên đường em cũng bị đá găm vào chân, có hơi đau chút xíu.

Hạo Khang trong sự kiện ra mắt phim Đất rừng phương Nam. Ảnh: NVCC

Khán giả xem phim đa phần đều ấn tượng sự kết hợp của Hạo Khang và diễn viên Tuấn Trần. Ở ngoài hai chú cháu thường tương tác với nhau ra sao?

- Mọi người xem trên phim ra sao thì ngoài đời y như vậy. Em và chú Tuấn Trần cũng hay đùa giỡn nhau ngoài đời, nên khi lên phim hai chú cháu tương tác cũng rất tự nhiên và không gặp khó khăn nhiều khi đóng chung.

Sau vai diễn này, bạn có thấy cuộc sống của mình thay đổi nhiều không?

- Em nghĩ cũng không nhiều, bởi đóng phim xong em vẫn tới trường đi học như bao bạn khác. Chỉ là lúc ở trường giờ có nhiều người nhận ra, hay gọi "bé An, bé An" rồi cũng trêu: "An ơi, tìm thấy cha chưa?". Em thấy vui vì chứng tỏ em đã để lại điều gì đó trong lòng mọi người, em sẽ cố gắng nhiều hơn ạ!

Ba mẹ em có dặn là dù mình có nổi tiếng nhưng vẫn phải ý thức chỉ là một cậu bé bình thường và không được ra vẻ gì cả. Bởi như vậy mình sẽ mất đi sự cố gắng.

Cảm xúc của Hạo Khang ra sao khi bộ phim đang được trình chiếu rộng rãi, có nhiều khán giả đi xem?

- Dĩ nhiên em rất vui, bởi như em quan sát không chỉ có các bạn, các anh các chị mà còn còn có các cô chú, người lớn tuổi đi xem phim. Em rất tự hào vì một phần nào đó đã khiến mọi người đến rạp và gắn kết với nhau.

Bạn nghĩ sao về diễn xuất của mình trong bộ phim này?

- Cá nhân em thấy rằng, vài cảnh mình diễn vẫn chưa đạt. Nếu có cơ hội làm lại, em nghĩ mình sẽ làm tốt hơn. Cảnh An và má chia lìa ở trên cầu, em đã diễn bằng tất cả xúc cảm của mình, đến mức về nhà em vẫn còn khóc, giống như chính mình mất đi người thân vậy. Nhưng khi xem lại cảnh đó trên phim, em nghĩ vẫn có thể làm tốt hơn nữa!

Hạo Khang trong một cảnh dưới nước. Ảnh: NVCC

Hạo Khang học diễn xuất như thế nào?

- Em cố gắng xem thật nhiều bộ phim với nhiều thể loại, mỗi bộ phim sẽ có một chủ đề khác nhau, nên cách diễn của các diễn viên cũng khác nhau. Em quan sát khi rơi vào tình huống cụ thể, người diễn viên sẽ diễn xuất thế nào, sử dụng hành động, ánh mắt ra sao để khán giả biết được nhân vật đang buồn hay vui.

Đất rừng phương Nam cũng có rất nhiều diễn viên kinh nghiệm như chú Trấn Thành, chú Tiến Luật, hay chú Tuấn Trần, em có thể xem cách họ diễn xuất và học theo. Nhưng em nghĩ rằng mình chỉ nên học hỏi, còn nếu bắt chước người khác, khán giả sẽ không thấy được nét đặc trưng của mình.

Hạo Khang và Bảo Ngọc (vai Xinh) cũng có một cảnh phim khá "tình cảm". Ban đầu bạn có ngại khi diễn cảnh đó?

- Ban đầu cả hai cũng khá là ngại ngùng, nhưng về sau bọn em suy nghĩ đây chỉ là đóng phim thôi và mình phải làm tròn trách nhiệm của một người diễn viên hoàn thành tốt nhất mọi phân cảnh.

Trong tương lai, Hạo Khang muốn đóng dạng vai nào?

- Hiện giờ tuổi em còn nhỏ, em chưa có nhiều sự lựa chọn về dạng vai. Biết đâu khi em lớn, em lại có duyên đóng nhiều vai khác, có thể là vai phản diện chẳng hạn (cười).