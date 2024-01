Diễn viên Quốc Toàn bị trật khớp khi đóng vai giang hồ lì lợm

"Trò đời 2" là bộ phim của đạo diễn Đặng Nam, xoay quanh nội dung về những chiến công, sự cống hiến thầm lặng của các chiến sĩ công an vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Bộ phim đồng thời phản ánh lối sống đua đòi dẫn của giới trẻ dẫn đến những hệ lụy đáng buồn cho chính bản thân, gia đình và xã hội. Trong phim Quốc Toàn đảm nhận nhân vật Hải "con", đây là một vai diễn lì lợm, bí ẩn, giỏi võ và cũng rất thông minh.

Quốc Toàn vào vai Hải "con" trong phim "Trò đời 2". Ảnh: NVCC

Chia sẻ về cơ duyên đến với vai diễn với Dân Việt, Quốc Toàn cho biết, ngay khi nhận được lời mời từ nhà sản xuất anh đã đồng ý ngay bởi những vai diễn hành động chính là lý do anh bắt đầu nghề diễn: "Chính diễn viên huyền thoại Lý Tiểu Long là người khơi nguồn cảm hứng cho tôi khi bắt đầu theo nghiệp diễn. Khi học chuyên nghiệp về diễn xuất, tôi đã được va chạm và đóng ở nhiều dạng vai khác nhau. Tuy nhiên, tôi vẫn tập luyện và làm những phim hành động của cá nhân và bạn bè, có phim lên đến hơn 50 triệu người xem trên nền tảng YouTube. Sau rất nhiều năm không tham gia phim hành động khi nhận được lời mời tham gia bộ phim "Trò đời 2" thì tôi đã không do dự mà đồng ý ngay".

Vai Hải "con" do Quốc Toàn đảm nhận trong phim giữ vị trí quan trọng trong phim với tính cách lì lợm, bí ẩn, giỏi võ và cùng với đó là nhiều pha hành động gay cấn. Quốc Toàn cho biết: "Để vào vai Hải "con", tôi phải xem nhiều phim hành động và nhớ lại quãng thời gian đi làm thêm trước đây xem mình từng gặp và nói chuyện với ai có thông tin giống nhân vật không, rồi từ đó tạo ra tính cách riêng cho nhân vật. Về phần hành động thì tôi cũng đã tập luyện từ lâu để có cơ hội tham gia những dạng vai như thế này nên bản thân rất hào hứng".

Hải "con" trong phim "Trò đời 2" là một nhân vật giỏi võ, lì lợm. Ảnh: NVCC

Là một vai diễn hành động nên trong quá trình quay phim, không tránh khỏi những những tình huống nguy hiểm, để thực hiện một cảnh quay Quốc Toàn đã bị thương.

"Trong một cảnh quay do trời mưa và có nhiều gạch đá xung quanh nên tôi bị ngã trật khớp chân, may có bạn trong đoàn khi biết về y học nên đã nắm khớp chân và buộc lại cho tôi để quay tiếp. Lúc đó, chắc là quay hăng quá nên tôi quên cả đau. Đến lúc quay xong thì chân bắt đầu đau, sưng rất to".

Tuy nhiên với Quốc Toàn, những chấn thương như thế không phải là vấn đề lớn. Áp lực của một diễn viên là làm sao để cùng cả ê-kíp tạo ra được một phần phim tiếp theo chỉn chu và tâm huyết.

Quốc Toàn ghi dấu ấn trên màn ảnh lẫn sân khấu với loạt vai nặng ký

Năm 2023 là một năm ghi dấu ấn đặc biệt của Quốc Toàn với các vai diễn ở cả mảng phim điện ảnh, truyền hình và sân khấu. Quốc Toàn đã có hai vai chính cho hai phim điện ảnh ở hai thể loại khác nhau. Trong "Thành phố ngủ gật" với vai diễn Trần Văn Tảo, diễn xuất tâm lý xuất sắc của Quốc Toàn gây ấn tượng với khán giả trong nước và bạn bè quốc tế.

Năm 2023 là năm Quốc Toàn thành công vang dội với các vai diễn nặng ký trên sân khấu và màn ảnh. Ảnh: NVCC

Ở bộ phim cổ trang, lịch sử "Hồng Hà nữ sỹ", Quốc Toàn hóa thâm thành danh nhân văn hoá Đặng Trần Côn. Một dự án truyền hình khác mà Quốc Toàn vào vai nam chính là "Bình minh đang lên" với vai diễn một quản đốc nghành than.

Ở mảng sân khấu, Quốc Toàn cũng tham gia một vai diễn hài, tinh nghịch trong chương trình nhạc - kịch "Chuyện phố thời bao cấp" của Nhà hát Tuổi trẻ. Sự đa dạng, biến hóa trong diễn xuất và khả năng nhập vai tài tình của Quốc Toàn trong đa dạng vai diễn đã để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả.

Mỗi vai diễn là một thử thách nhưng cũng cho thấy tài năng của một diễn viên trẻ như Quốc Toàn. Và đầu năm 2024, tiếp tục thử sức trong vai diễn hành động mới nhất này, Quốc Toàn một lần nữa được thỏa sức thể hiện đam mê diễn xuất của mình. Các tập phim của webdrama "Trò đời 2" vừa chính thức được giới thiệu đến khán giả từ ngày 20/1/2024.