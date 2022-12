Diễn viên Quỳnh Lương: "Ngay lúc kết hôn, tôi đã nghĩ đến việc phải dừng lại"

Trong chương trình "Lối ra" phát sóng tối 23/12, Quỳnh Lương tâm sự với MC Đinh Tiến Dũng về những biến cố tình cảm trong quá khứ, cùng với cách cô vượt qua nỗi buồn hậu hôn nhân để lấy lại được tinh thần như hiện tại.

Quỳnh Lương "Đừng làm mẹ cáu": "Tôi trầm cảm vì chỉ ở nhà bế con"

Quỳnh Lương chia sẻ, cô bước vào hôn nhân năm 18 tuổi vì lý do "bác sĩ bảo cưới", ngay trước khi thi tốt nghiệp và đại học. Từ bé, nữ diễn viên đã không có một gia đình đủ đầy. Cô ở quê với bà ngoại, đến cấp ba mới lên Hà Nội học và ở với mẹ một thời gian sau đó tự kiếm tiền lo cho cuộc sống của mình từ năm lớp 11. Nếu không vì em bé thì nữ diễn viên nghĩ rằng cô đã không có đủ sức mạnh để lấy chồng ở độ tuổi còn quá trẻ. Theo quan niệm của Quỳnh Lương, trong hôn nhân, phụ nữ luôn cần tìm thấy sự an toàn để gắn kết, tuy nhiên cô không nhìn được điều đó ở người đàn ông mình chung sống. Đó cũng là lý do khi vừa kết hôn, Quỳnh Lương đã nghĩ một ngày, cuộc hôn nhân của mình sẽ phải dừng lại.

Quỳnh Lương nhiều lần rơi nước mắt trong talkshow "Lối ra". (Ảnh: NSX)

Sau khi cưới, nữ diễn viên "Đừng làm mẹ cáu" trải qua ba năm không hạnh phúc. Quỳnh Lương kể, cô gặp nhiều khó khăn khi làm mẹ ở tuổi chưa đầy đôi mươi, bên cạnh đó mối quan hệ giữa cô và nhà chồng cũng không hòa hợp.

"Từ lúc có bầu tôi đã không đi làm, chỉ ở trong một căn phòng như một cái lồng, không nói chuyện với ai, cả ngày chỉ quanh quẩn những việc không tên như bế con, ru con ngủ, lau dọn... Bé nhà tôi trong ba tháng đầu cứ 1h sáng là khóc liên tục đến 5h. Vừa nghe tiếng khóc của con, vừa bị bố mẹ chồng hỏi trông con kiểu gì mà để con khóc, đầu óc tôi rất tù túng", cô nói.

Quỳnh Lương nhớ lại lúc đó cô mệt mỏi với cuộc sống nên không ăn, không ngủ cũng không buồn chăm chút diện mạo. Người đẹp sút cân chỉ còn khoảng 39kg, người xanh xao và phải đi điều trị tâm lý. Nhờ một người bạn thân, cô mới phát hiện ra mình bị trầm cảm. "Tôi bị bệnh mà không ai biết. Những người trong nhà nói tôi chỉ bế con có gì đâu mà trầm cảm. Nếu ai hiểu thì tôi không cần chia sẻ, còn họ đã không muốn hiểu thì tôi cũng chẳng cần cố giải thích làm gì".

Chuẩn bị sẵn kinh tế để bước ra khỏi hôn nhân

Tự nhận mình là người có "thiết kế hiện đại, phần mềm truyền thống", Quỳnh Lương không cổ xúy cho việc ly hôn. Đó là lý do dù trong giai đoạn khủng hoảng, cô vẫn muốn mình cố gắng "được ngày nào hay ngày nấy". Từng sống trong gia đình không hạnh phúc, cô mong con mình có một tổ ấm trọn vẹn nên nỗ lực níu kéo hôn nhân. Dù vậy, đến một lúc, cô nhận ra mình đang cô độc nhưng lại tưởng mình hạnh phúc. Đó cũng là lúc cô chuẩn bị tâm lý, tài chính, nhà cửa để sẵn sàng bước ra khỏi cuộc hôn nhân.

Chia sẻ với MC Đinh Tiến Dũng, Quỳnh Lương cho biết, cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. (Ảnh: NSX)

Trong khoảng ba tháng, nữ diễn viên thuê một căn hộ hai phòng ngủ, chuẩn bị sẵn nguồn lực kinh tế để bước ra cuộc sống đơn thân không bị chông chênh. Nữ diễn viên không định sẵn ngày sẽ rời đi, chỉ đến một hôm cô về nhà và lại mâu thuẫn với chồng, suy nghĩ "mình phải thoát đi thôi" lập tức ùa đến. Cô dọn đồ, bế con ra khỏi nhà khiến tất cả mọi người xung quanh đều bị sốc. Quỳnh Lương nói, suốt ba năm cô vẫn ở trong vỏ bọc trầm tính, cam chịu vì vậy không ai nghĩ cô có thể đưa ra một quyết định can đảm đến vậy.

Không còn bó buộc mình trong một căn phòng và hạn chế giao tiếp với thế giới, cuộc sống mẹ đơn thân khiến Quỳnh Lương thấy rất hạnh phúc. Cô bắt đầu đi ăn với bạn bè, thử những món không mới nhưng trước giờ cô chưa bao giờ được ăn, đi những quán cà phê ngay gần nhà mà trước đây cô không hề biết.

Người đẹp tâm sự, thời điểm ấy, cô không còn một áp lực gì từ nhà chồng, cũng không cần quan tâm đến ánh mắt mọi người mà chỉ cần tập trung vào ba thứ: bản thân, nuôi con và việc kiếm tiền. Cô bắt đầu tập cho con cách sống tự lập hơn, không dỗ khi con khóc, cho con tự ăn, tự đánh răng đến khi con có thể làm tất cả mọi việc một mình. Nhờ sự giúp đỡ từ em gái, Quỳnh Lương cũng không cần quanh quẩn bên con cả ngày mà có thể đi làm lại. Cô bắt đầu đi chụp lookbook, kiếm được thu nhập gấp nhiều lần công việc văn phòng trước đây.

Ở thời điểm hiện tại, Quỳnh Lương rất hài lòng với cuộc sống. Cô được làm những công việc mình yêu thích, bận rộn với việc chạy show sự kiện và đóng phim, dần khẳng định được tên tuổi. Con trai của cô hiện học lớp ba, ngoan ngoãn và cũng rất hiểu chuyện. Nữ diễn viên tâm sự, dù được quay lại thì cô cũng không muốn thay đổi bất cứ điều gì trong cuộc sống.

"Cuộc đời sẽ luôn có những lần khổ cực và sung sướng, chỉ là sớm hay muộn. Tôi may mắn vì từ thời thơ ấu đến lúc lấy chồng đã khổ rồi, tôi tin sau này hậu vận mình sẽ tốt. Mình sống tốt với cuộc đời và những người xung quanh thì sẽ được đền đáp thôi". Người đẹp sinh năm 1995 tin rằng, mọi thứ đã qua là bài học để cô hình thành nên con người như hiện tại. Dù từng thất bại trong tình cảm, cô vẫn tin một ngày nào đó sẽ được hạnh phúc. "Cuộc đời đã sắp đặt tất cả nên hiện tại, tôi yêu thương bản thân và từ từ tìm một người yêu thương mình".